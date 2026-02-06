Frana sulla statale 163 Amalfitana a Fuenti tra Vietri sul Mare e Cetara, il sindaco chiude la scuola

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sulla statale 163 Amalfitana a Fuenti, tra Vietri sul Mare e Cetara, si è verificata una frana di vaste dimensioni che ha costretto il sindaco a chiudere la scuola. Sulla carreggiata sono crollate pietre e detriti e la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Disagi anche in via Carcarella a Cetara, dove ha ceduto un tratto di strada.

Frana sulla statale 163 Amalfitana a Fuenti: la situazione

A causa delle abbondanti piogge, nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 febbraio una frana di grandi dimensioni è caduta sulla strada statale 163 Amalfitana, nel tratto compreso tra i comuni di Vietri sul Mare e Cetara.

Il crollo di pietre e detriti sulla carreggiata ha reso necessaria la chiusura della strada in entrambe le direzioni. La pioggia ha provocato anche il cedimento di un tratto di strada in via Carcarella a Cetara.

Il messaggio del sindaco di Cetara

Sul posto sono giunti il sindaco di Cetara Fortunato Della Monica e il presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, che sta coordinando le operazioni. Previsto anche un sopralluogo da parte della Protezione civile regionale.

Il primo cittadino, come riportato da ANSA, ha dichiarato: “Ho provveduto a disporre la chiusura delle scuole e, dopo aver verificato personalmente la situazione, a chiedere un intervento delle autorità preposte come Genio Civile e Protezione Civile. Con gli uffici del Comune attiveremo tutte le procedure necessarie a predisporre un intervento di somma urgenza. Compatibilmente con le condizioni meteo, dobbiamo eseguire al più presto i rilievi utili a definire l’entità del movimento franoso e disporre tutti i provvedimenti necessari alla messa in sicurezza”.

Su Facebook, il Comune di Cetara ha comunicato ai cittadini che, in seguito alla chiusura della Strada Statale SS 163 Amalfitana in entrambi i sensi di marcia nel tratto tra Vietri sul Mare e Cetara, in località Fuenti, è possibile percorrere in alternativa il Valico di Chiunzi – SP 2.

La nota della Protezione civile sulla frana a Fuenti

La Protezione civile regionale Campania ha diffuso una nota su Facebook, in cui ha dichiarato che “la Regione Campania si è immediatamente attivata per la frana in atto a Cetara che ha determinato la chiusura della SS 163 Amalfitana”.

Nel comunicato pubblicato su Facebook si legge ancora: “L’Assessora alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, è in stretto contatto con il Sindaco Fortunato Della Monica e con le strutture della Protezione civile regionale”.

La Protezione civile ha poi reso noto che è già stato “programmato un sopralluogo del Capo della Protezione Civile, Italo Giulivo, con i tecnici del Genio Civile regionale per verificare l’entità della situazione e valutare gli interventi necessari alla messa in sicurezza dell’area e al ripristino delle normali condizioni”.