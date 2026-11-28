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Una frana in provincia di Genova ha interessato le alture di Voltri, in provincia di Genova, bloccando via Sambuco, sopra Fabbriche, e isolando di fatto una decina di residenti. Grazie al percorso privato aperto da un’abitante, le famiglie hanno potuto trascorrere la notte a casa. Domenica mattina le squadre di Aster frantumeranno e sposteranno i massi per riaprire la carreggiata entro la giornata.

Frana in provincia di Genova, famiglie isolate

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 28 novembre, sulle colline del Ponente genovese. Poco dopo pranzo, uno smottamento si è verificato dal versante che costeggia via Sambuco, la stretta carrozzabile che sale sopra Fabbriche, nell’entroterra di Voltri. Terra e massi hanno invaso la carreggiata e interrotto l’unico collegamento con un gruppo di abitazioni.

Circa dieci residenti sono rimasti tagliati fuori dal resto del quartiere. I vigili del fuoco e la Protezione civile del Comune di Genova sono arrivati in breve tempo: le prime operazioni puntavano a sgomberare almeno un tratto della strada, per ricavare un varco da percorrere a piedi. Nel frattempo si sono attivati i Servizi sociali, per trovare un tetto a chi non poteva contare su parenti o amici.

L’aiuto di una residente

La svolta è arrivata qualche ora più tardi grazie a una residente della zona, che ha aperto ai vicini un percorso privato di sua proprietà, che porta ai civici 2, 3, 4, 7 e 7A. Dopo un sopralluogo, Protezione civile e pompieri hanno verificato che può essere percorso in sicurezza anche dalle auto, pertanto lo sgombero è stato evitato e gli abitanti hanno potuto rientrare e passare la notte nelle loro case.

L’amministrazione ha ringraziato la donna per il suo gesto: “Grazie alla privata cittadina che ci ha dato la possibilità di consentire agli abitanti della porzione di via Sambuco colpita dallo smottamento di trascorrere la notte nelle proprie abitazioni” ha detto l’assessore comunale alla Protezione civile Massimo Ferrante. “Domattina le squadre di Aster saranno subito operative per rimuovere i massi e ripristinare il transito sulla carreggiata”.

Domenica la riapertura della strada

Il ripristino vero e proprio è in programma per domenica 29 novembre. Dopo le verifiche della Direzione Difesa del suolo, il Comune del Genovese ha affidato l’intervento ad Aster, la società che cura la manutenzione delle strade cittadine.

Le squadre dovranno dapprima spaccare i blocchi di roccia più grandi. I detriti non verranno portati via, ma saranno sistemati oltre la ringhiera che delimita la strada, in un’area scelta insieme agli abitanti, presenti al sopralluogo. L’obiettivo è chiudere i lavori in giornata e quindi riaprire la via al transito. Per ora non sono state rese note le cause del cedimento.