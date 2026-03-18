Frana travolge casa e auto a Stilo vicino Reggio Calabria, il video e l'intervento per scongiurare vittime

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una frana ha travolto una casa e alcune auto a Stilo, vicino Reggio Calabria. A cedere, a causa delle abbondanti piogge, è stato un costone. L’abitazione travolta non ha riportato conseguenze strutturali e la donna lì residente non ha riportato danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monasterace.

Frana a Stilo: cos’è successo

La frana si è verificata nel centro abitato di Stilo, in provincia di Reggio Calabria, dove ha ceduto un costone nei pressi del convento.

Oltre a ricoprire diverse automobili in sosta, la frana ha investito un’abitazione. La casa non ha riportato danni a livello strutturale e la donna in essa residente non ha subito danni.

ANSA

L’intervento dei Vigili del Fuoco per la frana a Stilo

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Monasterace.

Proprio i Vigili del Fuoco, su X, hanno scritto: “Dalle ore 6,35 intervento dei Vigili del Fuoco in località Cattolica di Stilo per una frana a ridosso di alcune abitazioni: in atto operazioni per escludere la presenza di eventuali persone coinvolte nello cedimento. In arrivo team USAR”.

Usar è la squadra specializzata e addestrata per la ricerca e il salvataggio in scenari complessi come crolli, terremoti, esplosioni o inondazioni.

L’obiettivo è scongiurare la presenza di eventuali vittime anche se al momento, come riportato da ANSA, appare improbabile dal momento che non sarebbero state segnalate persone irrintracciabili.

Frana a Stilo: cos’è emerso dai primi rilievi

In base ai primi rilievi condotti a Stilo, si tratta di un importante frana, tanto che, se si fosse abbattuta su qualche passante, il materiale precipitato dal terrapieno sarebbe stato in grado di provocare vittime.

Maltempo in Calabria, la situazione a Crosia

La frana di Stilo non è l’unica conseguenza della recente ondata di maltempo in Calabria.

Particolarmente colpito il territorio di Crosia e della frazione di Mirto, nel basso Ionio cosentino: le famiglie delle nove abitazioni evacuate martedì 17 marzo a causa degli allagamenti e delle frane, che hanno interessato soprattutto il centro storico di Crosia, non sono ancora rientrate a casa.

Sul posto sono impegnati la Protezione civile, tanti volontari e diversi operai delle ditte locali con l’obiettivo di rimuovere l’acqua e il fango dalle strade e dagli scantinati.