Francesca Albanese accanto al murales di Liliana Segre dopo le frasi sul genocidio, è scontro sotto la foto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

“L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa”, recita la frase del murales. A dirlo è stata Liliana Segre, ma la foto è stata pubblicata da Francesca Albanese. Il post ha ottenuto critiche e applausi, perché riporta l’attenzione sulla difficoltà di alcuni di usare il termine “genocidio” a Gaza.

Il post di Francesca Albanese

Due giorni fa Francesca Albanese ha pubblicato sui propri canali social una foto del murales che ritrae Liliana Segre e accanto una frase: “L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa”. Il murales risale al 2021, precedente agli eventi del 7 ottobre e di tutto quello che ne è seguito, ma non è precedente alle violenze israeliane contro il popolo palestinese, che proseguono da oltre settant’anni.

Suona quindi come una provocazione, per alcuni, la condivisione della foto, mentre per altri è mettere l’accento sulla denuncia dell’ipocrisia dell’occidente. La foto è stata pubblicata dopo l’intervista molto criticata alla senatrice Liliana Segre, per la quale, ancora una volta, “la parola genocidio è troppo carica di odio e viene usata per vendetta”.

Non è un caso, quindi, averla pubblicata o aver scritto nella didascalia che siamo al giorno 665 del genocidio a Gaza (dove l’aspettativa di vita è scesa di 35 anni), ma anche un richiamo alla necessità di usare le parole. Non solo “genocidio”, ma il concetto di “indifferenza” di cui proprio Segre ha sempre parlato.

L’uso del termine genocidio

Secondo la senatrice, infatti, ci sarebbe un’insistenza morbosa nell’imporre il termine “genocidio”, in primis agli ebrei. Eppure il termine “genocidio” non viene usato soltanto per quanto accaduto al popolo ebraico. Esiste una Convenzione che chiarifica quali sono gli elementi per dichiarare una condizione di genocidio e per prevenirla; nella storia ce ne sono stati molti altri, più o meno noti, come quello armeno, quello nell’ambito delle guerre nella ex Jugoslavia, il genocidio del Ruanda e quello cambogiano.

Eppure, per molto, troppo tempo, le nazioni hanno evitato di utilizzare il termine genocidio, abusando invece di un’altra terminologia.

In Occidente, infatti, si è parlato molto a lungo del “diritto di Israele a difendersi” e solo ora alcuni governi stanno iniziando a parlare del riconoscimento dello Stato di Palestina, che è tutt’altro che una scelta simbolica.

Ed è questo che viene contestato alla senatrice Segre, anche da personaggi pubblici e giornalisti come Selvaggia Lucarelli: concentrarsi sul termine genocidio, sul suo uso nella stampa, sui social o nelle piazze, ma non prendere in considerazione i fatti.

La storia, però, fa questo: ricorda i fatti e non potrà non ricordare che Israele ha compiuto tutti gli atti che, per la Convenzione, definiscono l’atto del genocidio.

Lo scontro sotto alla foto

Quelle di Albanese e di Segre sono due posizioni distanti, ma estreme. Albanese chiede a chi ha autorità o peso politico e culturale di dichiararsi dalla parte del popolo palestinese senza se e senza ma, perché c’è in corso un genocidio.

Dall’altra parte Segre è spaventata, e lo dice nella sua intervista, all’idea di una nuova ondata di antisemitismo e di associare per sempre Israele al genocidio.

Fa quindi riferimento a David Grossman, che accusa finalmente il governo Israliano, ma sottolinea la necessità di non strumentalizzare il termine “genocidio”.

Sui social, questa posizione è molto chiara negli applausi a Francesca Albanese che, come si legge, “con eleganza mostra l’ipocrisia del doppio standard”.

C’è anche chi fa notare ad Albanese che con la sua postura morale non dovrebbe esporre la senatrice Liliana Segre a possibili commenti di odio e riportare l’attenzione su chi sta commettendo i crimini.