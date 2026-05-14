Francesca Albanese annuncia lo stop delle sanzioni Usa, "grazie a mia figlia e a mio marito per avermi difesa"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Le sanzioni statunitensi contro Francesca Albanese sono state bloccate. Un giudice federale americano ha sospeso temporaneamente le misure imposte dall’amministrazione Trump nei confronti della Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati. A darne notizia tramite social è stata la stessa giurista italiana, ringraziando in particolare il marito e la figlia “per averla difesa” anche nei frangenti più complicati. Gli atti ostili le erano stati comminati dagli Usa dopo le sue prese di posizione sulla guerra a Gaza, con conseguente forte condanna di Israele, e sulle indagini della Corte penale internazionale.

Sanzioni sospese dopo il ricorso di Albanese

Nell’annunciare la notizia, Francesca Albanese ha citato un passaggio dell’ordinanza del giudice secondo cui “proteggere la libertà di espressione è sempre nell’interesse pubblico”.

La decisione è giunta dopo il ricorso presentato contro le misure introdotte dall’amministrazione Trump. Occorre tuttavia sottolineare che si tratta di una sospensione temporanea in attesa della sentenza definitiva.

X/Francesca Albanese

Il giudice federale l’ha concessa nella causa di appello in quanto ritiene che la protesta di Albanese abbia basi concrete e buone probabilità di successo.

“Grazie a mia figlia e a mio marito per essersi fatti avanti per difendermi, e a tutti coloro che hanno aiutato finora. Insieme siamo Uno“, ha scritto la Relatrice Onu in un post su X.

Perché gli Stati Uniti hanno sanzionato Francesca Albanese

Le sanzioni nei confronti di Albanese erano state imposte nel maggio 2025, tramite ordine esecutivo di Donald Trump, dopo le accuse rivolte dalla giurista a Israele per l’uccisione indiscriminata di civili a Gaza e per le iniziative a sostegno dell’inchiesta della Corte penale internazionale sui crimini di guerra compiuti dal governo Netanyahu.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio aveva parlato di una “campagna politica ed economica” contro Usa e Stato ebraico. Le misure includevano restrizioni finanziarie (ad esempio il divieto di compiere operazioni bancarie) e limitazioni all’ingresso in territorio statunitense.

Il giudice federale che ha disposto la sospensione delle sanzioni avrebbe ritenuto che queste ultime potessero violare il Primo Emendamento della Costituzione americana, cioè la tutela della libertà di parola.

Le polemiche internazionali su Francesca Albanese

Francesca Albanese è una giurista italiana che dal 2022 ricopre il ruolo di Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi occupati. Negli ultimi anni è diventata una delle figure internazionali più critiche nei confronti delle operazioni israeliane a Gaza.

Le sue posizioni hanno provocato forti polemiche politiche e diplomatiche. Israele, Stati Uniti e alcune organizzazioni multilaterali l’hanno accusata di mantenere posizioni anti-israeliane, accuse che lei ha sempre respinto.

Parallelamente, diverse organizzazioni per i diritti umani hanno criticato le sanzioni americane, definendole un attacco alla libertà di espressione e all’autonomia degli organismi internazionali.