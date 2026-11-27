Francesca Albanese bloccata in aeroporto in Costa Rica, visto negato per terrorismo: "Passerò la notte qui"
I servizi di immigrazione del Costa Rica hanno respinto Francesca Albanese citando un'allerta internazionale per connessioni con il terrorismo
Francesca Albanese, relatrice speciale dell’ONU per i diritti umani nei territori palestinesi occupati, è stata respinta dai servizi di immigrazione del Costa Rica. Contro di lei un'”allerta internazionale” legata a “connessioni con atti terroristici“. Albanese su X, pubblicando una foto dell’aeroporto dove passerà la sua prima notte nel Paese, scrive: “Conosci il vero volto di un’autorità nel momento in cui le dai fastidio o superi i suoi limiti”.
Notizia in aggiornamento…