Francesca Albanese candidata con Alessandro Di Battista, lei smentisce le ipotesi: "Non ci sto pensando"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

La relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha smentito seccamente le indiscrezioni di stampa riguardanti una sua possibile discesa in campo nella nuova formazione politica di Alessandro Di Battista. Intervenendo a Palazzo Madama per presentare il suo nuovo rapporto, la funzionaria ha risposto ai giornalisti allontanando l’ipotesi di un futuro nelle liste del centrosinistra: “Se sto pensando di candidarmi? Mi pare di averlo già detto, no, non ci sto pensando”.

Francesca Albanese candidata con Alessandro Di Battista?

Il nome di Francesca Albanese era stato accostato a metà maggio a un potenziale progetto anti-establishment guidato dall’ex esponente del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, intenzionato a trasformare la sua associazione culturale Schierarsi in un movimento politico in vista delle elezioni del 2027.

Nel totonomi dei papabili aderenti erano finiti profili noti per le loro posizioni geopolitiche e civili, tra cui il magistrato antimafia Nino Di Matteo e la stessa relatrice Onu, considerata una figura simbolo per le tesi sulla guerra israelo-palestinese.

La posizione della relatrice speciale dell’Onu

L’interessata ha però chiarito a margine del suo intervento al Senato del 29 maggio di voler rimettere al centro della discussione le priorità del suo mandato internazionale: “Vorrei che finisse il genocidio e che mi fossero tolte le sanzioni”.

Nel corso della conferenza, Albanese ha illustrato il dossier “Tortura e genocidio”, basato su circa trecento testimonianze di sopravviventi, giungendo alla conclusione che Israele pratichi la tortura come “politica di Stato” e che le carceri si siano trasformate in una rete di centri di abuso sistemico a seguito degli eventi del 7 ottobre 2023.

Il peso delle sanzioni degli Stati Uniti

Il nucleo del dibattito si è spostato sulle sanzioni economiche irrogate dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti nei confronti della relatrice, tornate immediatamente operative dopo il ricorso dell’amministrazione americana contro una precedente sospensione federale.

La funzionaria Onu ha denunciato l’inerzia delle istituzioni nazionali ed europee di fronte a provvedimenti di un Paese terzo che impattano sulla quotidianità dei cittadini europei.

Albanese ha definito gli effetti di tali restrizioni bancarie come una forma di “morte civile” che le impedisce persino di provvedere regolarmente alle spese per i suoi due figli minorenni.

L’iniziativa in Senato ha incassato il supporto di alcuni esponenti del campo largo, tra cui Laura Boldrini (Pd), Peppe De Cristofaro (Avs) e Dario Carotenuto (M5S).

I tre deputati hanno annunciato il lavoro su una mozione unitaria per chiedere al governo italiano l’applicazione e l’estensione dello “statuto di blocco” europeo contro gli effetti delle sanzioni statunitensi sul territorio continentale.