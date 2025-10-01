Francesca Albanese esalta la Flotilla, "stanno sfondando l'assedio, non riduciamola al cibo"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla si trovano a meno di 120 miglia da Gaza, una zona ad alto rischio, dove già altri natanti umanitari erano stati intercettati dalla Marina Militare israeliana. La relatrice delle Nazioni Unite Francesca Albanese ne loda l’operato, definendolo non solo umanitario ma anche e soprattutto politico. “Sono orgogliosa di loro” afferma.

Francesca Albanese sulla Flotilla: “Orgogliosa di loro”

Ospite della puntata del 30 settembre di diMartedì, il programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris su La7 è stata Francesca Albanese.

La Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati ha parlato della Global Sumud Flotilla, ormai sempre più vicina a Gaza.

Imbarcazioni della Global Sumud Flotilla

Albanese ha sottolineato l’impegno politico della missione: “Vorrei ricordare che non stanno portando solo cibo, non la riduciamo al cibo”.

Il reale obiettivo della Flotilla è quello di “sfondare l’assedio”. È questo, spiega Albanese, “quello che la Flotilla sta facendo. E sono orgogliosa di loro”.

L’attacco a Trump e Israele

Nel corso della puntata Francesca Albanese commenta anche l’accordo recentemente raggiunto da Trump e Netanyahu.

La relatrice Onu è dura a riguardo: “Quello non è un progetto di pace, ma un tentativo di rimpacchettare proposte di controllo su Gaza”.

Il risultato, ipotizza Albanese, sarebbe quello di sostituire “l’occupazione israeliana con un’occupazione israelo-statunitense”.

Il piano di Usa e Israele non sarebbe in grado di “assicurare pace e stabilità” e Albanese lo definisce “un insulto alla vita e alla dignità umana”.

Dello stesso parere è Massimo Giannini, ospite della stessa puntata di diMartedì.

Il giornalista ritiene l’accordo “una farsa organizzata da un criminale e di guerra e un autocrate pacifista”.

Lo sciopero generale per la Flotilla

Nel corso della notte tra martedì 30 settembre e mercoledì 1 ottobre, imbarcazioni israeliane si sono minacciosamente avvicinate alla Flotilla.

La delegazione italiana del Global Movement to Gaza minaccia un blocco e sciopero generale in caso di attacco alle imbarcazioni umanitarie.

All’iniziativa è pronta a prendere parte anche Francesca Albanese, così come dichiarato sui social.

Su X Albanese scrive: “Proteggere la Flotilla è un mezzo per tentare di proteggere i Palestinesi, oltre che un fine in sé”.

“Restiamo attivi fino alla fine del massacro. – conclude – E poi, che giustizia sia”.