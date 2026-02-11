Francesca Albanese fa infuriare la Francia con la frase su Israele "nemico dell'umanità", chieste dimissioni
Francesca Albanese avrebbe usato parole che "prendono di mira Israele in quanto popolo" e per questo la Francia chiede le sue dimissioni
La Francia “condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili” pronunciate da Francesca Albanese per la quale, quindi, chiede le dimissioni. Secondo Jean-Noel Barrot, ministro degli Esteri francese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi si sarebbe espressa con parole che “prendono di mira non il governo israeliano (…) ma Israele in quanto popolo e in quanto nazione”.
La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese
La notizia arriva dall’Ansa. Il ministo francese degli Esteri, Jean-Noel Barrot, ha condannato “senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese” di sabato 7 febbraio.
Parole, quelle di Albanese, che secondo Barrot “prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo è in quanto nazione”.
Per questo il ministro francese degli Esteri ha chiesto le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi.
Ansa aggiunge che Barrot ha riferito ha annunciato la sua richiesta nel corso dell’Assemblea Nazionale di Parigi. La Francia presenterà l’istanza sulle dimissioni di Francesca Albanese il 23 febbraio presso il Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu.
Le parole su Israele
Barrot si riferisce all’intervento di Francesca Albanese di sabato 7 febbraio in occasione dell’Al Jazeera Forum tenutosi a Doha, con il quale la relatrice speciale si è collegata in videoconferenza. In un passaggio del suo intervento, che la stessa Albanese ha caricato sul suo account X il giorno 9, dice:
Il fatto che, invece di fermare Israele, la maggior parte del mondo lo abbia armato, gli abbia fornito giustificazioni politiche, protezione politica, sostegno economico e finanziario, è una sfida. Il fatto che la maggior parte dei media occidentali abbia amplificato la narrativa pro-apartheid e genocida è una sfida. E allo stesso tempo, qui si cela anche un’opportunità, perché se il diritto internazionale è stato trafitto al cuore, è anche vero che mai prima d’ora la comunità globale ha visto le sfide che tutti noi affrontiamo. Noi, che non controlliamo le grandi quantità di capitali finanziari, algoritmi e armi, ora ci rendiamo conto che, come umanità, abbiamo un nemico comune e le libertà, il rispetto delle libertà fondamentali, sono l’ultima via di pace, l’ultimo strumento di pace che abbiamo per riconquistare la nostra libertà. Ma dobbiamo reagire.
In calce al suo video Francesca Albanese ha aggiunto:
Il nemico comune dell’umanità è il sistema che ha reso possibile il genocidio in Palestina, incluso il capitale finanziario che lo finanzia, gli algoritmi che lo oscurano e le armi che lo rendono possibile.
L’intervento di Fratelli d’Italia
In una nota Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia, vicepresidente della Camera dei Deputati, sottoscrive le parole di Barrot e parla di “profilo profondamente antisemita della relatrice” accusandola di “spargere odio nei confronti di Israele” e “fiancheggiare Hamas“.
Quindi Rampelli chiede di destituire tutte le cittadinanze onorarie offerte alla relatrice speciale che “non merita di rappresentare le Nazioni Unite”.
Articolo in aggiornamento