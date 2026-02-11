Francesca Albanese fa infuriare la Francia con la frase su Israele "nemico dell'umanità", chieste dimissioni

La Francia “condanna senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili” pronunciate da Francesca Albanese per la quale, quindi, chiede le dimissioni. Secondo Jean-Noel Barrot, ministro degli Esteri francese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi si sarebbe espressa con parole che “prendono di mira non il governo israeliano (…) ma Israele in quanto popolo e in quanto nazione”.

La notizia arriva dall’Ansa. Il ministo francese degli Esteri, Jean-Noel Barrot, ha condannato “senza riserva alcuna le parole oltraggiose e irresponsabili della signora Albanese” di sabato 7 febbraio.

Parole, quelle di Albanese, che secondo Barrot “prendono di mira non il governo israeliano, di cui è consentito criticare la politica, ma Israele in quanto popolo è in quanto nazione”.

Per questo il ministro francese degli Esteri ha chiesto le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi.

Ansa aggiunge che Barrot ha riferito ha annunciato la sua richiesta nel corso dell’Assemblea Nazionale di Parigi. La Francia presenterà l’istanza sulle dimissioni di Francesca Albanese il 23 febbraio presso il Consiglio dei Diritti Umani dell’Onu.

Barrot si riferisce all’intervento di Francesca Albanese di sabato 7 febbraio in occasione dell’Al Jazeera Forum tenutosi a Doha, con il quale la relatrice speciale si è collegata in videoconferenza. In un passaggio del suo intervento, che la stessa Albanese ha caricato sul suo account X il giorno 9, dice:

Il fatto che, invece di fermare Israele, la maggior parte del mondo lo abbia armato, gli abbia fornito giustificazioni politiche, protezione politica, sostegno economico e finanziario, è una sfida. Il fatto che la maggior parte dei media occidentali abbia amplificato la narrativa pro-apartheid e genocida è una sfida. E allo stesso tempo, qui si cela anche un’opportunità, perché se il diritto internazionale è stato trafitto al cuore, è anche vero che mai prima d’ora la comunità globale ha visto le sfide che tutti noi affrontiamo. Noi, che non controlliamo le grandi quantità di capitali finanziari, algoritmi e armi, ora ci rendiamo conto che, come umanità, abbiamo un nemico comune e le libertà, il rispetto delle libertà fondamentali, sono l’ultima via di pace, l’ultimo strumento di pace che abbiamo per riconquistare la nostra libertà. Ma dobbiamo reagire.