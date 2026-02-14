Francesca Albanese, Giorgia Meloni ne chiede la rimozione dal ruolo di relatore Onu: cosa aveva detto

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Si allarga il fronte del centrodestra che chiede la rimozione di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati. Dopo l’iniziativa della Lega dell’11 febbraio, che ha presentato una risoluzione parlamentare per la revoca dall’incarico, anche il partito di Giorgia Meloni si scaglia contro la funzionaria dell’Onu. Fratelli d’Italia ha infatti avviato una raccolta firme per sollecitare l’organizzazione a rimuovere Albanese dalla sua posizione. Il motivo scatenante sono state le ultime dichiarazioni di quest’ultima nei riguardi di Israele.

Perché Francesca Albanese è finita nel mirino di Fratelli d’Italia

Al centro della polemica è finita in particolare una frase pronunciata dalla giurista italiana durante un incontro pubblico tenuto in inglese il 7 febbraio a un evento organizzato da Al Jazeera.

L’accusa mossa da Lega, Fratelli d’Italia ed esponenti politici europei è che Albanese avrebbe definito Israele “nemico comune dell’umanità”. Il passaggio incriminato è stato pronunciato verso la fine del discorso della relatrice delle Nazioni Unite.

In realtà Francesca Albanese non ha mai pronunciato testualmente queste parole, pur rinnovando la propria avversione nei confronti della condotta israeliana contro i civili di Gaza e Cisgiordania.

“Se è vero che il diritto internazionale è stato colpito al cuore, è altrettanto vero che la comunità internazionale non si era mai trovata prima davanti a sfide di questo tipo. Noi, che non controlliamo grandi risorse finanziarie, né algoritmi né armi, stiamo capendo che, come umanità, abbiamo un nemico comune”.

Dalla traduzione dell’intervento non emerge alcun riferimento esplicito a Israele né tantomeno la dicitura “nemico comune dell’umanità”.

La petizione di FdI contro la relatrice dell’Onu

Fratelli d’Italia ha quindi lanciato una petizione con tanto di raccolta firme per chiedere alle Nazioni Unite la revoca dell’incarico alla relatrice speciale. “Ha superato ogni limite ed è diventata motivo di imbarazzo. Firma anche tu per chiedere la revoca immediata del suo mandato all’Onu”, recitano i post sui social del partito.

La formazione della premier Giorgia Meloni sostiene che le recenti dichiarazioni della funzionaria dimostrerebbero una “palese incompatibilità” con l’obbligo di imparzialità previsto dal ruolo. E, secondo i promotori della raccolta firme, le parole di Albanese alimenterebbero tensioni anziché favorire il dialogo diplomatico.

La richiesta italiana si inserisce in un contesto europeo più ampio: anche Francia, Germania e Repubblica Ceca hanno sollecitato una valutazione sul mantenimento del mandato di Francesca Albanese da parte dell’Onu, giudicando alcune sue affermazioni pubbliche “oltraggiose” nei confronti dello Stato di Israele.

Tajani: “Inevitabile chiedere le dimissioni di Albanese”

Anche Forza Italia si è accodata alla condanna di Francesca Albanese portata avanti dagli altri partiti del centrodestra.

Il vicepremier Antonio Tajani ha dichiarato che è “inevitabile” che il governo chieda le dimissioni di Francesca Albanese come fatto da Francia e Germania.

La replica di Francesca Albanese

La giurista ha respinto le accuse nei suoi confronti, sostenendo che il senso delle sue parole sia stato alterato e decontestualizzato.

In un messaggio diffuso sui social, Albanese ha sostenuto che le critiche non riguardino il merito delle questioni sollevate nei suoi rapporti, ma rappresentino piuttosto un attacco personale volto a delegittimare il suo operato.