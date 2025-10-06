Francesca Albanese lascia gli studi di La7, la strigliata di Enrico Mentana: "Non lo dica più, è una fesseria"

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Domenica 5 ottobre, durante la puntata di In Onda, Francesca Albanese ha lasciato lo studio. Lo ha fatto poco dopo aver annunciato che sarebbe dovuta andare via prima. Non è passato inosservato il tempismo dell’uscita, dato che la Relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati da Israele si è alzata mentre l’editore Francesco Giubilei citava la posizione della senatrice a vita, Liliana Segre, sul termine “genocidio“. Il giorno dopo, durante lo speciale del TgLa7 sulle elezioni regionali in Calabria, la tirata d’orecchie di Enrico Mentana ad Albanese.

L’intervento integrale di Enrico Mentana

Dopo aver diffuso i primi instant poll della Calabria, Enrico Mentana è tornato sulla vicenda che ha coinvolto Francesca Albanese.

La regia ha riproposto il momento dell’uscita dallo studio, preceduto però dal filmato con l’intervento della relatrice Onu contro le tv italiane, ree di non aver mandato in onda determinate immagini relative agli orrori di Gaza:

Al di là del gioco delle parti, degli strumentalisti, al di là che quasi tutti i telespettatori avranno visto con un po’ di tifo, da una parte o dall’altra, uno studio tv è uno studio in cui si entra e si esce, non c’è precettazione e non c’è obbligo di frequenza. Il momento è stato infelice, per quanto riguarda Francesca Albanese, perché si stava citando Liliana Segre. Forse, così come era successo a Reggio Emilia con il sindaco di quella città, c’è stato un difetto di parole e di timing. Però c’è una cosa, pur essendo tra coloro, non si sorprenda nessuno, che sono d’accordo su alcune delle tesi di fondo di Francesca Albanese, soprattutto quella che non relega al solo ruolo di organizzazione terroristica Hamas, tanto per dire, io penso che non si possa permettere nessuno quello che è stato detto all’inizio dello spezzone che vi abbiamo fatto vedere della dottoressa Albanese, cioè che nelle tv italiane, per quanto mi compete, non si sono trasmesse delle immagini perché c’è una sorta di super potere che lo impedisce. È una fesseria, ed è offensiva, ovviamente. Involontariamente offensiva? Involontariamente offensiva. La prego di non ripeterla in altre occasioni, perché ripeterlo vorrebbe dire andare incontro a una contestazione ben precisa. Tutti i giornalisti di questa testata, tutti immagino delle altre, non hanno mai nascosto un’immagine, a meno che non fosse di quelle difficili da digerire, da vedere. Tutto quello che potevamo far vedere l’abbiamo fatto vedere, siamo tra le testate che hanno provato a entrare a Gaza, quindi non è questo che si può dire. Anche perché non aggiunge niente. Come neanche la polemica generale su come definire il massacro di Gaza, non c’è un morto in più o in meno: purtroppo sono tantissimi i morti tra la popolazione civile, donne e bambini. Dividersi sulla tragedia di Gaza vuol dire voler dividersi, ed è l’ultima cosa che, secondo me, serve per Gaza, per la situazione internazionale, e anche per l’avvelenamento del clima italiano. Poi speriamo di avere presto, in tutte le trasmissioni, come già sta succedendo fino ad oggi, la dottoressa Albanese per riparlare di queste cose. Ma non dica mai più, per favore, che qui si sono nascoste delle immagini, perché non è assolutamente vero“.

La versione di Francesca Albanese

In un’intervista concessa a Fanpage, Francesca Albanese ha spiegato perché se ne sia andata dagli studi di In Onda.

Confermando la versione del conduttore Luca Telese, ossia quella che la volesse impegnata altrove e quindi destinata a un’uscita precoce rispetto alla fine della trasmissione, la relatrice Onu ha spiegato che “sono una persona precisa ed ero già stata costretta a un ritardo”.

Poi ha però sottolineato che “non accetto di prolungarlo se devo confrontarmi con due persone che non sono preparate sul tema Gaza”, riferendosi a Francesco Giubilei e al giornalista Federico Fubini.

La frase su Liliana Segre

Per quel che riguarda Liliana Segre, Albanese (in passato già critica nei confronti della senatrice, come nell’episodio del murales) ha sottolineato che la sua uscita di scena fosse da leggere come un gesto legato “alla direzione della discussione” perché era stata “chiamata in causa una persona sopravvissuta all’olocausto e al genocidio”.

E ancora: “Ho grandissimo rispetto per la senatrice Segre, una persona che ha vissuto traumi indicibili e che è profondamente legata a Israele, per questo sostengo che ci sono gli esperti e che non è la sua opinione, o la sua esperienza personale, a stabilire la verità su quanto sta accadendo […] c’è chiaramente un condizionamento emotivo che non la rende imparziale e lucida davanti a questa cosa”.