Francesca Albanese lascia lo studio a In Onda mentre si parla di Liliana Segre: "Vergognosa", "Doveva andare"
Francesca Albanese ha lasciato improvvisamente lo studio di In Onda mentre Francesco Giubilei citava Liliana Segre sul genocidio: la polemica
Sta facendo discutere la decisione di Francesca Albanese di lasciare lo studio della trasmissione In Onda mentre Francesco Giubilei, della Fondazione Alleanza Nazionale, stava citando le parole della senatrice a vita Liliana Segre sul genocidio. “Scena vergognosa”, ha commentato Giubilei, ma il conduttore Luca Telese ha provato a gettare acqua sul fuoco: “Era previsto che andasse via”.
Francesca Albanese abbandona lo studio di In Onda: cosa è successo
Francesca Albanese, giurista ed esperta internazionale, nonché relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, ha lasciato lo studio di In Onda durante la puntata di domenica 5 ottobre, mentre stava parlando Francesco Giubilei, di Fondazione Alleanza Nazionale.
Giubilei ha dichiarato: “Liliana Segre ha una posizione di buon senso. Sono molto d’accordo con quello che dice lei sul genocidio. Penso che ci voglia attenzione sull’utilizzo di questi termini”.
A quel punto, la co-conduttrice della trasmissione Marianna Aprile ha preso la parola: “Per favore, non torniamo indietro”.
Proprio mentre Marianna Aprile pronunciava queste parole, Francesca Albanese si è alzata improvvisamente dal tavolo, dicendo “Arrivederci” e lasciando lo studio.
La reazione di Francesco Giubilei contro Francesca Albanese
Francesco Giubilei ha commentato duramente il gesto di Francesca Albanese: “Molto democratica la signora Albanese, se si cita la senatrice Segre si alza… Bella immagine, è una vergogna, una scena vergognosa“.
Il chiarimento di Luca Telese su Francesca Albanese
Il co-conduttore Luca Telese ha subito provato a far chiarezza sul “caso” Francesca Albanese: “Era previsto che se ne andasse alle 9. Non è minimamente legato a quello (alle parole di Giubilei su Liliana Segre, ndr), ma al fatto che alle 9 avrebbe dovuto lasciarci”.
“L’avremmo salutata alla fine del tuo intervento”, ha detto ancora Luca Telese rivolto a Francesco Giubilei.
Francesca Albanese, prima dell’inizio della puntata, non era stata menzionata tra gli ospiti previsti (a differenza di Francesco Giubilei e Federico Fubini).
Chi è Francesco Giubilei
Francesco Giubilei, classe 1992, ha fondato la casa editrice “Historica” nel 2008, “Giubilei Regnani Editore” nel 2013 e la rivista “Nazione futura” nel 2017 (è anche presidente del movimento di idee omonimo).
Collabora con “Il Giornale” e con diverse riviste nazionali e internazionali ed è nell’editorial board di “The European Conservative”. I suoi libri sono stati tradotti negli Usa, in Spagna e in Ungheria.
Inserito da “Forbes” tra i 100 giovani under 30 più influenti d’Italia, da giugno 2024 è direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale.
Francesca Albanese e la foto del murale di Liliana Segre
A inizio agosto Francesca Albanese aveva condiviso una foto del murale dedicato a Liliana Segre e alla sua frase “L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa“.
La foto era corredata dalla didascalia “#GazaGenocide. Day 665”. La senatrice a vita Liliana Segre, in precedenza, aveva ribadito a proposito dell’utilizzo del termine “genocidio” in riferimento a ciò che sta avvenendo a Gaza: “Mi sono sempre opposta e continuo a oppormi a un uso del termine genocidio che non ha nulla di analitico, ma ha molto di vendicativo”.
Ancora Liliana Segre: “L’abuso di ‘genocidio’ che dal primo giorno viene fatto qui, il compiacimento, l’isterica insistenza per imporlo a chi non lo condivide, in primo luogo a tutti gli ebrei, è un fatto morboso che scaturisce da ‘sentimenti antisemiti’, magari inconsci”.