Francesca Albanese lascia lo studio a In Onda mentre si parla di Liliana Segre: "Vergognosa", "Doveva andare"

Sta facendo discutere la decisione di Francesca Albanese di lasciare lo studio della trasmissione In Onda mentre Francesco Giubilei, della Fondazione Alleanza Nazionale, stava citando le parole della senatrice a vita Liliana Segre sul genocidio. “Scena vergognosa”, ha commentato Giubilei, ma il conduttore Luca Telese ha provato a gettare acqua sul fuoco: “Era previsto che andasse via”.

Francesca Albanese abbandona lo studio di In Onda: cosa è successo

Francesca Albanese, giurista ed esperta internazionale, nonché relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati, ha lasciato lo studio di In Onda durante la puntata di domenica 5 ottobre, mentre stava parlando Francesco Giubilei, di Fondazione Alleanza Nazionale.

Giubilei ha dichiarato: “Liliana Segre ha una posizione di buon senso. Sono molto d’accordo con quello che dice lei sul genocidio. Penso che ci voglia attenzione sull’utilizzo di questi termini”.

A quel punto, la co-conduttrice della trasmissione Marianna Aprile ha preso la parola: “Per favore, non torniamo indietro”.

Proprio mentre Marianna Aprile pronunciava queste parole, Francesca Albanese si è alzata improvvisamente dal tavolo, dicendo “Arrivederci” e lasciando lo studio.

La reazione di Francesco Giubilei contro Francesca Albanese

Francesco Giubilei ha commentato duramente il gesto di Francesca Albanese: “Molto democratica la signora Albanese, se si cita la senatrice Segre si alza… Bella immagine, è una vergogna, una scena vergognosa“.

Il chiarimento di Luca Telese su Francesca Albanese

Il co-conduttore Luca Telese ha subito provato a far chiarezza sul “caso” Francesca Albanese: “Era previsto che se ne andasse alle 9. Non è minimamente legato a quello (alle parole di Giubilei su Liliana Segre, ndr), ma al fatto che alle 9 avrebbe dovuto lasciarci”.

“L’avremmo salutata alla fine del tuo intervento”, ha detto ancora Luca Telese rivolto a Francesco Giubilei.

Francesca Albanese, prima dell’inizio della puntata, non era stata menzionata tra gli ospiti previsti (a differenza di Francesco Giubilei e Federico Fubini).

Chi è Francesco Giubilei

Francesco Giubilei, classe 1992, ha fondato la casa editrice “Historica” nel 2008, “Giubilei Regnani Editore” nel 2013 e la rivista “Nazione futura” nel 2017 (è anche presidente del movimento di idee omonimo).

Collabora con “Il Giornale” e con diverse riviste nazionali e internazionali ed è nell’editorial board di “The European Conservative”. I suoi libri sono stati tradotti negli Usa, in Spagna e in Ungheria.

Inserito da “Forbes” tra i 100 giovani under 30 più influenti d’Italia, da giugno 2024 è direttore scientifico della Fondazione Alleanza Nazionale.

Francesca Albanese e la foto del murale di Liliana Segre

A inizio agosto Francesca Albanese aveva condiviso una foto del murale dedicato a Liliana Segre e alla sua frase “L’indifferenza è più colpevole della violenza stessa“.

La foto era corredata dalla didascalia “#GazaGenocide‌. Day 665”. La senatrice a vita Liliana Segre, in precedenza, aveva ribadito a proposito dell’utilizzo del termine “genocidio” in riferimento a ciò che sta avvenendo a Gaza: “Mi sono sempre opposta e continuo a oppormi a un uso del termine genocidio che non ha nulla di analitico, ma ha molto di vendicativo”.

Ancora Liliana Segre: “L’abuso di ‘genocidio’ che dal primo giorno viene fatto qui, il compiacimento, l’isterica insistenza per imporlo a chi non lo condivide, in primo luogo a tutti gli ebrei, è un fatto morboso che scaturisce da ‘sentimenti antisemiti’, magari inconsci”.