Francesca Albanese nel rapporto ONU sul "genocidio a Gaza" accusa giornali e tv parlando di "Mediacidio"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Nel nuovo rapporto ufficiale su Gaza inviato all’Assemblea Generale dell’ONU, intitolato Truth under the rubble: media in the time of genocide, la Relatrice Speciale Francesca Albanese denuncia quello che definisce “mediacidio”: la distruzione sistematica dell’informazione e della funzione pubblica dei media nei territori palestinesi occupati. Il documento accusa Israele dell’uccisione di quasi 300 giornalisti e punta il dito contro i media occidentali e le grandi piattaforme digitali per la manipolazione della narrazione e la legittimazione delle atrocità a Gaza.

Francesca Albanese e il rapporto ONU “Truth under the rubble”

Francesca Albanese ha trasmesso all’81^ sessione dell’Assemblea Generale dell’ONU il suo nuovo rapporto ufficiale registrato con la sigla A/81/249, dal titolo Truth under the rubble: media in the time of genocide ossia La verità sotto le macerie: i media al tempo del genocidio.

Il documento offre un’analisi dettagliata sull’aggressione e la manipolazione del sistema informativo durante il conflitto.

Al centro c’è la teorizzazione del concetto di “mediacidio” inteso come la distruzione sistematica della funzione pubblica dei media e delle condizioni fondamentali che consentono di documentare, verificare e ricordare i crimini internazionali.

Il tweet di Francesca Albanese: “Serve un’inchiesta sui media occidentali”

A commento della pubblicazione del documento ufficiale delle Nazioni Unite, Francesca Albanese ha affidato ai social un messaggio di dura accusa verso il sistema informativo internazionale: “Due anni fa ho detto: ‘Aspetto con ansia il giorno in cui ci sarà un’inchiesta sul ruolo dei media occidentali nel genocidio a Gaza’. Fin dall’inizio molti media autorevoli hanno agito in modo non professionale e irresponsabile. Il mio ultimo rapporto dimostra che c’è di più. E non è bello”.

Il post richiama direttamente le evidenze contenute nella sezione del rapporto dedicata al comportamento delle grandi testate giornalistiche estere e delle piattaforme digitali, accusate di aver marginalizzato le voci palestinesi e legittimato le violazioni del diritto internazionale.

I tre pilastri del “mediacidio” secondo il rapporto ONU

L’indagine condotta da Francesca Albanese individua tre dinamiche interconnesse che hanno trasformato l’informazione in un vero e proprio campo di battaglia:

l’eliminazione sistematica dei cronisti palestinesi : l’uccisione, il ferimento, la detenzione arbitraria e la diffamazione dei giornalisti locali a Gaza per sopprimere le testimonianze dirette dei crimini

: l’uccisione, il ferimento, la detenzione arbitraria e la diffamazione dei giornalisti locali a Gaza per sopprimere le testimonianze dirette dei crimini l’architettura israeliana di controllo dell’informazione : censura militare, restrizioni d’accesso alla stampa estera, propaganda di Stato e incitamento al genocidio sui media interni

: censura militare, restrizioni d’accesso alla stampa estera, propaganda di Stato e incitamento al genocidio sui media interni il ruolo dei media occidentali e delle piattaforme tech: l’adozione acritica delle narrazioni ufficiali israeliane, la decontestualizzazione storica e la censura algoritmica dei contenuti pro-palestinesi

Quasi 300 giornalisti uccisi: “Il conflitto più letale della storia per la stampa”

I dati presentati nel rapporto di Francesca Albanese delineano un quadro senza precedenti per la sicurezza dei reporter. Dall’ottobre 2023, le forze israeliane hanno ucciso quasi 300 giornalisti e operatori dei media e ne hanno feriti oltre 400, rendendo Gaza il luogo più pericoloso al mondo per chi fa informazione.

Nel documento si evidenzia come circa 70 cronisti siano stati colpiti direttamente in ritorsione per il loro lavoro, spesso mentre indossavano giubbotti antiproiettile e caschi con la scritta PRESS (ossia, Stampa).

L’ONU documenta inoltre l’uccisione di circa 710 familiari di giornalisti, citando casi emblematici come quello del caporedattore di Al-Jazeera Wael Al-Dahdouh, che ha perso la moglie, tre figli e un nipote in attacchi mirati.

A questo si aggiungono oltre 100 detenzioni arbitrarie di cronisti palestinesi, sottoposti a torture, abusi fisici e violenze sessuali nelle carceri, e la distruzione di oltre 150 sedi di redazioni e dell’81% delle infrastrutture di telecomunicazione di Gaza.

Censure e incitamento sui media israeliani

Nel capitolo dedicato al panorama mediatico interno a Israele, Albanese segnala un’impennata senza precedenti della censura militare: nel solo 2024 sono stati vietati 1.635 articoli e modificati altri 6.265. Contestualmente, viene denunciato il divieto totale e arbitrario d’ingresso a Gaza per la stampa estera indipendente e la messa al bando di emittenti come Al-Jazeera.

Il rapporto evidenzia come segmenti della televisione israeliana (tra cui Channel 14) abbiano trasmesso apertamente discorsi d’odio e appelli diretti allo sterminio e all’uso di “camere a gas” contro la popolazione di Gaza, configurando – secondo Albanese – gli estremi per l’incitamento diretto e pubblico al genocidio ai sensi della Convenzione del 1948.

Le accuse ai media occidentali e ai colossi Tech (Meta, X, Google)

Ampio spazio del documento è riservato all’analisi di testate internazionali autorevoli (tra cui BBC, CNN, New York Times), accusati da Albanese di aver usato una forma di “mimetismo umanitario” (humanitarian camouflage): presentare le evacuazioni forzate e i bombardamenti come misure di protezione, diffondendo notizie non verificate (come la presenza di centrali operative sotto gli ospedali) e omettendo il contesto storico dell’occupazione e del blocco.

Per quanto riguarda i colossi informatici – Meta, X (Twitter) e Alphabet (Google) – il rapporto documenta una moderazione discriminatoria dei contenuti: Meta ha rimosso o bloccato circa 38,8 milioni di post pro-palestinesi, mentre TikTok e Meta hanno garantito tassi di conformità del 99% e 94% alle richieste di rimozione avanzate dal governo israeliano. Inoltre, le piattaforme sono accusate di aver incassato circa 50 milioni di dollari in contratti pubblicitari dallo Stato d’Israele per promuovere annunci che negavano la carestia a Gaza.

Le raccomandazioni ufficiali all’Assemblea Generale ONU

In conclusione del rapporto, Francesca Albanese rivolge precise raccomandazioni alla comunità internazionale:

all’Assemblea Generale ONU : istituire un meccanismo indipendente per consolidare e preservare le prove dei crimini contro i giornalisti e l’ambiente informativo

: istituire un meccanismo indipendente per consolidare e preservare le prove dei crimini contro i giornalisti e l’ambiente informativo agli Stati membri : indagare e perseguire gli attacchi contro i reporter, e rivedere i finanziamenti pubblici alle organizzazioni mediatiche che diffondono odio o incitamento al genocidio

: indagare e perseguire gli attacchi contro i reporter, e rivedere i finanziamenti pubblici alle organizzazioni mediatiche che diffondono odio o incitamento al genocidio al Procuratore della Corte Penale Internazionale (CPI): indagare formalmente sull’incitamento diretto e pubblico al genocidio da parte di funzionari di governo e figure mediatiche