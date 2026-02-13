Francesca Albanese risponde alla Francia dopo l'accusa per le frasi su Israele, "diffamata, video manipolato"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Quanto detto dal ministro francese Jean-Noel Barrot è “falso” e “diffamatorio”. Così Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, replica alle accuse che le sono arrivate dalla Francia e dal governo di Parigi, che ne chiede le dimissioni. Barrot l’ha accusata di antisemitismo per “una cosa che non ho detto”, afferma Albanese, che parla di un video manipolato e tagliato ad arte da un’organizzazione filo-israeliana. Intanto però anche il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, condanna le sue dichiarazioni chiedendone le dimissioni.

Francesca Albanese risponde alla Francia

“Tutto ciò che è stato detto di me è falso, quindi è diffamatorio“. Lo ha detto Francesca Albanese a Piazzapulita su La7 respingendo le accuse che le sono arrivate dalla Francia per sue dichiarazioni su Israele e Gaza.

Ad attaccare la relatrice speciale Onu per i territori palestinesi è stato il ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot, che l’ha accusata di antisemitismo e ne ha chiesto le dimissioni.

Quanto detto dal ministro “è gravissimo, perché è un attacco senza precedenti sulla base di informazioni non veritiere contro un esperto tecnico delle Nazioni Unite”, ha detto Albanese.

Frasi su Israele, accuse basate su un video “manomesso”

“Mi aspetto che il ministro si scusi perché ha detto una cosa sbagliata. Se non lo farà è malafede”, ha detto ancora Albanese intervenendo in collegamento a un evento a Milano con Cecilia Strada. Lo riporta il Fatto Quotidiano.

All’origine del caso, spiega l’esperta, ci sarebbe un video “manomesso” e tagliato ad arte relativo al suo suo intervento di sabato 7 febbraio all’Al Jazeera Forum di Doha.

Un video diffuso da Un Watch, una organizzazione con base a Ginevra ritenuta molto vicina a Israele, in cui la relatrice Onu sembra dire “Israele nemico dell’umanità”.

Il ministro francese “mi ha accusato di antisemitismo e ha chiesto le mie dimissioni per aver detto una cosa che non ho detto, cioè che Israele è un nemico dell’umanità. Cioè è una roba folle”, ha aggiunto Albanese.

Anche la Germania contro Albanese

Intanto dopo la Francia – e diversi esponenti della destra italiana – anche la Germania si è scagliata contro Francesca Albanese chiedendone le dimissioni.

“Rispetto il sistema delle Nazioni Unite basato sui relatori indipendenti. Tuttavia Albanese ha rilasciato numerose dichiarazioni inappropriate in passato. Condanno le sue recenti dichiarazioni su Israele. La sua posizione è insostenibile“, ha scritto su X il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul.

A riguardo, a Piazzapulita Albanese ha detto che “Francia, Germania e l’Italia sono Paesi grandemente vicini e prossimi ad Israele, quindi non mi meraviglio delle loro reazioni”.

Bonelli difende Albanese

“La richiesta di dimissioni di Francesca Albanese, avanzata anche in Italia da Lega e Fratelli d’Italia, è il frutto di una campagna di manipolazione politica costruita dal gruppo UN Watch, che fa campagne contro l’Onu e che ha realizzato un video su Albanese tagliato ad arte per attribuirle una frase mai pronunciata”.

Così Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, difende Francesca Albanese.

“È un’operazione grave – afferma – che ha manipolato le sue parole per alimentare una polemica strumentale finalizzata a delegittimare chi denuncia i crimini contro l’umanità del governo israeliano”.

“Spostare il dibattito su una frase manipolata serve solo a evitare il confronto sui fatti”, aggiunge Bonelli, secondo cui il governo francese “dovrebbe scusarsi” con Albanese.