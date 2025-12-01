Francesca Albanese si difende dopo le critiche sull'assalto a La Stampa, "avrei difeso quella redazione"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Francesca Albanese, ospite a “Lo Stato delle Cose” su Rai3, ha chiarito la sua posizione dopo le presunte dichiarazioni controverse in seguito all’assalto nella sede de La Stampa a Torino. Albanese ha ribadito di aver sempre condannato ogni violenza contro i giornalisti e affermato che avrebbe difeso fisicamente qualsiasi redazione, pur criticandone posizione e contenuti.

Francesca Albanese a “Lo Stato delle Cose”

La relatrice speciale Onu per i diritti umani nei territori palestinesi, Francesca Albanese, è intervenuta nel programma “Lo Stato delle Cose” su Rai3, affrontando direttamente le polemiche esplose negli ultimi giorni.

L’ospite ha denunciato un clima di ostilità crescente nei suoi confronti, parlando apertamente di “manipolazioni”, “attacchi personali” e “strumentalizzazioni politiche” dopo i commenti a lei attribuiti in merito all’assalto nella sede de La Stampa.

Fin dall’inizio del suo intervento, Albanese ha sottolineato la difficoltà del momento: “Sono allibita dal linciaggio mediatico in Italia alimentato dal sensazionalismo di qualcuno” ha spiegato, chiarendo che le frasi contestate sarebbero state estratte dal contesto, fino a generare accuse che ritiene infondate e distorte.

Il chiarimento sull’assalto a La Stampa

Il passaggio chiave dell’intervento è stato il chiarimento sul suo rapporto con il giornalismo. Albanese ha ribadito di aver sempre condannato ogni forma di violenza contro la stampa. “Sono anni che ripeto che attaccare i giornalisti è un crimine” ha ribadito, sottolineando i dati raccolti durante il suo mandato.

“Negli ultimi 750 giorni ho visto ammazzare 220 giornalisti. Ho condannato con lo stesso spirito l’aggressione contro La Stampa, per la quale ho auspicato giustizia. Se mi fossi trovata nel giorno dell’aggressione, mi sarei interposta e messa a protezione fisica di quello spazio… anche dinanzi alla redazione de Il Tempo o de La Verità che mi diffamano costantemente”.

Incalzata da Massimo Giletti e Michele Santoro, Albanese è stata poi chiamata a rispondere in modo diretto all’accusa di aver detto, in particolare, che l’assalto è un “monito” per riportare i giornalisti a “svolgere il proprio lavoro”, aumentando la qualità delle proprie produzioni.

“Non va confusa l’aggressione alla libertà di stampa con la critica, la frase è estrapolata da un discorso di dieci minuti in un contesto accademico”. Pur rivendicando il diritto a esprimere dissenso verso alcuni contenuti giornalistici, ha ribadito la necessità di difendere il ruolo essenziale dell’informazione e ha espresso rammarico per l’uso distorto delle sue parole: “Mi dispiace veramente se possa aver detto qualcosa che incautamente vi ha feriti. Spero che questo intervento chiarisca qualsiasi equivoco”.

Albanese sul disarmo di Hamas

Michele Santoro ha inoltre chiesto ad Albanese un commento sul disarmo di Hamas, come possibile soluzione definitiva delle ostilità.

“I palestinesi hanno rinunciato alla lotta armata 35 anni fa” ha sottolineato. “Certo, potrei essere d’accordo con il disarmo di Hamas, però vi invito a riflettere: perché la Corte di Giustizia Internazionale ha detto che la causa della violenza è l’occupazione israeliana, che è illegale, e vanno ritirate le truppe israeliane dal territorio palestinese?”

“Il discorso è che secondo me demilitarizzare Hamas non risolverà la violenza” ha affermato. “L’origine della violenza è nelle ambizioni mai sopite, anzi, che stanno subendo un’accelerazione forte giorno per giorno nella compagine del governo israeliano e dei tanti coloni che lo sostengono. Secondo me, vi concentrate su una finestrella che non permette di capire la complessità del fenomeno”.