Francesca Albanese via dagli studi di In Onda a La7 per Tintoria: "Trappola, senza zuffa non si è contenti"

Francesca Albanese, ospite nel nuovo episodio del podcast Tintoria, è tornata a parlare della puntata di In Onda su La7 di domenica 5 ottobre e della sua decisione di lasciare lo studio mentre Francesco Giubilei citava le parole della senatrice a vita Liliana Segre sul genocidio. La relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati ha lasciato la trasmissione proprio per prendere parte allo show condotto da Daniele Tinti e Stefano Rapone.

Perché Francesca Albanese ha lasciato lo studio di In Onda

Francesca Albanese è stata accolta da un lunghissimo applauso dai presenti alla registrazione del podcast Tintoria, condotto dai comici Daniele Tinti e Stefano Rapone.

Alla tradizionale domanda “Che hai fatto oggi?” di quest’ultimo, Francesca Albanese ha raccontato quanto accaduto poco prima nella puntata di In Onda di domenica 5 ottobre (la puntata di Tintoria è stata registrata proprio nella serata di domenica): “Ho commesso l’errore di andare in un’altra di queste trasmissioni televisive, quelle solite trappole in cui se non si fa la zuffa non si è contenti. Credo di essere andata proprio ‘storming out of the studio’, me ne sono andata e ho detto basta“. Poi ha aggiunto: “Però erano le 9 e avevo detto che alle 9 sarei andata via per venire da voi”.

L’aneddoto di Francesca Albanese sul viaggio in taxi dopo In Onda

Francesca Albanese ha anche raccontato cosa è successo dopo la puntata di In Onda: “È stato bello perché in taxi io mi stavo lamentando di come mi sia sentita prendere in contropiede. Io non perdo la pazienza molto facilmente. Basta, sono morte 65 mila persone, 20 mila bambini. Non è importante, volete chiamarlo Pippo? Non importa che voi pensiate se sia un genocidio o no. Sono morte 60 mila persone… Ci sono 15 dei nostri concittadini, se veramente ci interessa solo degli italiani, ‘gli italiani prima di tutto’, che sono stati oggetto di abuso in questo momento nelle carceri israeliane dopo essere stati arrestati illegalmente in acque internazionali. Ci dovremmo preoccupare di quello”.

La relatrice speciale dell’Onu sui territori palestinesi occupati ha ripreso il suo aneddoto: “Venendo in taxi mi stavo lamentando di questo e il tassista Valerio mi ha detto: ‘Posso dì una cosa? Non ti devi arrabbia’ perché la gente è con te‘”.

L’aneddoto di Francesca Albanese si è concluso così: “È stato un momento bellissimo, mi sono sentita bene e gli ho regalato il libro”.

Lo sfogo di Francesca Albanese sui politici di oggi

Francesca Albanese, a Tintoria, si è anche lasciata andare a uno sfogo sui politici di oggi: “Mi dà fastidio perché mai ho sentito in questo paese uno iato tale tra il discorso pubblico in tv e quello che sente la gente e soprattutto i più giovani”.

La giurista ed esperta internazionale ha aggiunto: “Il mio sbattimento in questo Paese, in cui non dovrei stare perché la mia presenza è stata e continua a essere soprattutto all’estero ma in cui vengo spessissimo, è che mi dispiace che la generazione più giovane sia privata di tutti quei punti di riferimenti che la mia ha avuto”.

Francesca Albanese ha spiegato: “C’erano dei politici seri, al di là di ogni giudizio di merito, che di politica estera ne capiva, che non metteva in discussione la Costituzione…”. Poi ha chiosato: “Lo devo ai più giovani soprattutto in quanto italiana che vede un genocidio e vuole che la nuova generazione sia migliore di quella che hanno fatto i nostri bisnonni e nonni nel primo ventennio”.