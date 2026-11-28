Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

In un breve messaggio pubblicato sui propri canali social, Francesca Albanese annuncia di essere finalmente fuori dall’aeroporto internazionale Juan Santamaría in Costa Rica. La relatrice speciale dell’ONU era rimasta trattenuta nella struttura perché il Paese le aveva negato l’ingresso nel territorio, considerata quasi una sorvegliata speciale per presunti collegamenti con gruppi e atti terroristici. La stessa ha parlato di “informazioni false” che la collegano al terrorismo.

Francesca Albanese lascia l’aeroporto

Finalmente, Francesca Albanese è riuscita a lasciare l’aeroporto Santamaría in Costa Rica, dove era stata trattenuta dalle autorità del Paese. I servizi di immigrazione infatti le avevano negato l’ingresso a causa di una presunta “allerta internazionale per legami con atti terroristici”.

La relatrice speciale dell’ONU aveva raccontato sui social l’esperienza, sottolineando come fosse stato il Costa Rica stesso a invitarla attraverso l’università per conferirle un dottorato honoris causa. Cerimonia avvenuta a distanza, con Albanese seduta a terra di fronte al proprio computer nell’aeroporto.

Albanese ripartirà sabato 28 novembre dal Costa Rica alla volta del Messico, dove è attesa per la prossima tappa già programmata. Ora però il Costa Rica dovrà rispondere delle false accuse di terrorismo mosse nei suoi confronti come motivazione per respingerla alla frontiera, arrivando a utilizzare dei toni che Albanese definisce intimidatori.

Il racconto

Intervistata da Il Fatto Quotidiano, Francesca Albanese ha raccontato cosa è accaduto all’interno dell’aeroporto del Costa Rica. Il governo era stato informato della sua visita ormai da diversi mesi, anche perché l’università che l’ha celebrata con il dottorato honoris causa è una delle più rinomate del Paese. Anche con queste basi, arrivata all’ufficio immigrazione, dopo le domande di rito le hanno preso le impronte digitali e le hanno fatto diverse domande, come il motivo della sua visita in Costa Rica. Le hanno risposto che sembrava ci fosse un’allerta di sicurezza nei suoi confronti.

Albanese non ha fatto mistero neanche con gli agenti dell’immigrazione dei suoi dubbi sulla possibile influenza di altri Paesi in questa decisione e ha citato gli Stati Uniti. “L’agente addetto ai controlli è schizzato via, preoccupato, e dopo 10 minuti si è ripresentato con un foglio di via. Io ho subito chiarito loro che conosco i miei diritti e che non avrei fatto un passo senza comunicare prima con le persone che mi avevano invitato, perché non sono qui come una turista, ma la mia in Costa Rica è una visita ufficiale”.

Spiega che avevano preso il suo passaporto diplomatico e quindi, per quanto la spingessero verso il gate di Air France per deportarla in Francia, lei continuava a dire che non se ne sarebbe andata senza i documenti e che su quale aereo salire lo avrebbe deciso lei. E la sera, per dormire, le hanno proposto una cella.

La mobilitazione per Albanese

Sarà la stessa Francesca Albanese a raccontare di essere stata contattata da diversi organi giuridici sia del Costa Rica sia da altre autorità italiane e dall’ONU. L’ambasciatrice italiana, Elena Sgarbi, l’ha chiamata tre volte.

Sarebbe anche arrivato un rappresentante dell’ONU, un suo collega, per non lasciarla da sola all’interno dell’aeroporto. Il trattamento che le avrebbero riservato era lo stesso di un terrorista.

Racconta Albanese che sia la presidente sia il direttore del Dipartimento dell’immigrazione avrebbero fatto riferimento a vincoli con presunte organizzazioni terroristiche, rilanciate anche da alcuni media italiani: “Accuse che sono totalmente menzognere. Dicono che avrei negato i fatti del 7 ottobre…”.