Francesca Alotta, l’intervista alla cantante: “Vastàsa per scelta tra musica, dolore e libertà”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Francesca Alotta, la talentuosa cantante palermitana figlia del tenore Filippo Alotta, è un volto che l’Italia e non solo associa subito a una canzone: Non amarmi. Con quel brano, vincitore del Festival di Sanremo 1992 insieme ad Aleandro Baldi, la sua voce ha attraversato generazioni e confini. Ma ridurre Francesca Alotta a quel successo sarebbe un errore. Dietro quell’evergreen c’è una donna che ha imparato presto a lottare. Una bambina ribelle nella Palermo degli anni Settanta, che scendeva in cortile anche quando “non si doveva”. Una ragazza che ha bussato alla porta del direttore del Conservatorio per dire: “Io voglio suonare il pianoforte”. Una figlia che ha vissuto la musica come religione e l’amore per il padre come radice e rifugio. Poi sono arrivate le fratture. Il matrimonio a diciannove anni per fuggire da un conflitto familiare, e una nuova prigione. La perdita di un figlio. Relazioni sbagliate. Uno stalker. Il tradimento. Il denaro sparito. Dieci anni di silenzio, quasi di eclissi. E infine il cancro, che Francesca Alotta definisce una seconda nascita. È lì che qualcosa cambia. Non solo nella carriera, ma nella postura interiore. Francesca Alotta smette di sopravvivere e comincia a scegliere. Scrive, compone, firma testi e musiche dell’album Diversa. Pubblica il romanzo autobiografico Vastàsa: Storie di donne ribelli (compresa la mia). E trasforma una parola che in Sicilia suona come un’accusa in un’identità: “vastàsa”, ribelle. La sua ribellione non è rabbia fine a se stessa. È coscienza. È il rifiuto di essere definita solo da un successo, solo da un dolore, solo da uno sguardo esterno. È la scelta di parlare di violenza, di discriminazione, di solitudine. Di difendere la diversità quando diventa bersaglio. Di raccontare la fragilità senza vergogna. In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Francesca Alotta si racconta senza filtri: il rapporto con il padre che sente ancora presente ogni giorno, la fede che la sostiene, la musica come missione sociale, la fatica di un sistema che preferisce l’autotune alla verità di una voce nuda. “Diversa” non è solo il titolo di un album. È una dichiarazione psicologica. È il punto in cui una donna decide di non chiedere più il permesso.

Vastàsa: cosa racconta nel suo libro?

“Nel libro ho raccontato la mia storia, partendo da lontano. Ho ereditato nome e cognome da mia nonna, una donna straordinariamente coraggiosa e controcorrente che, nel 1926, visse per amore una vicenda fuori dagli schemi con mio nonno. Lui, a sedici anni, fu costretto a sposarsi; lei aveva undici anni più di lui. Andò contro tutti: contro i genitori, contro gli amici. Fu messa alla gogna, ma scelse comunque di vivere accanto a quell’uomo e di avere due figli con lui. Rimasero insieme sessant’anni. Ha affrontato grandi difficoltà, lavorando giorno e notte come sarta. La sua è stata un’esistenza complessa, ma è stata una donna di enorme forza. Mi ha trasmesso non solo il nome, ma anche il coraggio di oppormi a ciò che gli altri pretendono di imporre, solo perché la morale comune stabilisce che si debba fare così”.

In quali occasioni Francesca Alotta ritiene di essere stata controcorrente?

“Sono stata una bambina ribelle fin da piccola. Negli anni Settanta, in Sicilia, alle bambine si chiedeva di restare in casa, mentre i bambini potevano scendere in cortile a giocare. Per me era una vera limitazione. Mi domandavo perché, solo per il fatto di essere femmina, non potessi uscire. Così, quando mia madre si distraeva, scendevo comunque. Avevo una sorella poco più piccola, ma sono stata io a lottare per conquistare quella libertà e ad aprire la strada. A un certo punto mia madre, esasperata, si arrese. Anche perché spesso sapeva dove andavo: al pattinaggio, dove si ritrovavano i ragazzi del quartiere. Veniva a prendermi e mi rimproverava in dialetto: vastàsa. Eppure, io ero consapevole di non fare nulla di sbagliato. Sembrava avessi commesso chissà quale grave mancanza, ma non era così. E non mi lasciavo fermare”.

Questo dice già molto del suo carattere.

“Sì, ed è un tratto che mi ha accompagnata nel tempo. A undici anni frequentavo il Conservatorio. Mio padre mi iscrisse a violino: riteneva che in orchestra vi fossero più possibilità per un violinista che per un pianista. Tuttavia, pur apprezzando il suono del violino, sentivo che non era lo strumento adatto a me. Chiedevo a mio padre di poter cambiare, ma continuava a rimandare. Dopo sei mesi, trovai il coraggio di rivolgermi direttamente al direttore del Conservatorio, Eliodoro Sollima, musicista e compositore di grande prestigio. Ricordo perfettamente quel momento. Durante la ricreazione, mi avvicinavo alla sua porta e poi tornavo indietro, indecisa. Alla fine, bussai. Entrai, mi fermai davanti alla scrivania e, con determinazione, dichiarai che non volevo più studiare violino ma pianoforte. Mi guardò con attenzione, come stupito dal mio coraggio, e acconsentì senza esitazioni: dal giorno successivo avrei potuto cambiare strumento. Uscendo dal suo ufficio mi chiesi perché non l’avessi fatto prima. Quando lo dissi a mio padre, inizialmente rimase deluso, ma comprese che per me il violino era fonte di frustrazione. Mi rispose che l’importante era la mia felicità. Da quell’esperienza ho imparato che nella vita occorrono determinazione e coraggio: bisogna esprimere con chiarezza ciò che si desidera e non lasciarsi guidare dalle aspettative altrui”.

Lei è cresciuta a Palermo. Quanto coraggio è stato necessario, prima per ammetterlo a se stessa e poi per dirlo agli altri: “Vado via”? Non la intimoriva ciò che avrebbe trovato fuori?

“In famiglia vivevo una situazione difficile, soprattutto nel rapporto con mia madre. Non era un legame sereno. Proprio quel rapporto conflittuale mi spinse a trovare il coraggio di andarmene. Mi sposai perché era l’unico modo per lasciare casa: da sola non mi sarebbe stato permesso. Ero però innamorata e a diciannove anni mi sono sposata”.

Molto giovane, direi.

“Sì, decisamente. Solo più tardi ho compreso che era anche una fuga da quella realtà. Tuttavia, mi ritrovai in una situazione ancora più complessa: dalla padella alla brace. La mia prima suocera fu una persona estremamente dura. Racconto anche questo nel libro. Non si può generalizzare sulle suocere, perché al secondo matrimonio, a trentasei anni, ho incontrato una suocera affettuosa, quasi una madre. Ma la prima fu molto diversa. Con il mio primo marito, lavoravamo per l’etichetta discografica di famiglia, ma non ricevevamo denaro. Lei ostacolava qualsiasi forma di autonomia economica, così da renderci dipendenti: non potevo acquistare neppure un paio di calze senza chiederle il permesso. Io e mio marito avevamo deciso di trasferirci a Roma dopo il matrimonio. Era un accordo condiviso, ma lei si oppose fermamente. Abitava al quinto piano, mentre noi al primo, e controllava ogni dettaglio della casa, persino passando il dito sui mobili per verificare la presenza di polvere. Fino a diciannove anni avevo dedicato il mio tempo allo studio, tra Conservatorio e liceo linguistico. Non avevo esperienza nella gestione domestica: sbagliavo persino a fare una lavatrice. Avrei avuto bisogno di comprensione e insegnamenti, invece ricevevo solo critiche”.

Il trasferimento a Roma, però, arriva.

“A un certo punto anche mio marito prese coscienza della situazione. Mia suocera sosteneva di volerci aiutare e aveva messo in vendita un appartamento; dopo pochi giorni, però, il cartello ‘vendesi’ sparì. Disse che lo avevano tolto alcuni ragazzi. Ma non era vero: un giorno mio marito cercava un oggetto nel suo armadio e trovò proprio quel cartello nascosto lì dentro. Da quel momento, nel giro di due settimane, ce ne siamo andati. Arrivata a Roma, abbiamo aperto uno studio di registrazione. Successivamente ci siamo separati e sono andata a vivere da mia zia. Ero disperata: percepivo quella fase come un fallimento”.

E cosa l’ha aiutata?

“Mia zia, vedendomi in quello stato, a mia insaputa mi iscrisse a Domenica In. Quando lo scoprii reagii male: non volevo partecipare a un programma che immaginavo distante da me, con tante coetanee che spesso cantavano in playback con voci altrui. Lei mi rispose che avrei lavorato, guadagnato qualcosa e distratto la mente. Quella decisione si rivelò determinante. Sostenni il provino davanti a Paolo De Andreis, capo struttura di Rai Uno, e a Gianni Boncompagni. Solo durante la presentazione del libro a Roma ho saputo che, sentendomi cantare, Boncompagni chiese: ‘Ma questa canta davvero?’ e poi aggiunse: ‘Alotta è pura magia’. Non ne ero mai stata a conoscenza”.

E da lì che cosa accade?

“Mentre cantavo negli studi Rai, fui ascoltata da Antonello Vannucchi e Riccardo Biseo, musicisti jazz di grande rilievo. Mi proposero di esibirmi con l’orchestra della Rai. In seguito, Boncompagni organizzò una competizione tra le voci più promettenti. Tra i partecipanti c’era anche Sabrina Impacciatore. Eravamo divisi in quattro squadre; facevo parte della squadra gialla e vincemmo. Con me c’erano Sabrina Marinangeli e Nicky Nicolai. L’anno successivo realizzammo alcune compilation di successo. Decisi poi di lasciare, perché durante le serate alcune colleghe cantavano in playback. Non ho mai accettato questa modalità. Ricevetti, quindi, un contratto da solista. Mi chiamò Piero Cassano per una collaborazione con Eros Ramazzotti e, nello stesso periodo, arrivò anche la proposta della Dischi Ricordi per due album. In breve tempo mi trovai davanti a tre opportunità. Scelsi la più impegnativa: il percorso solista. Pensai che, se non l’avessi fatto allora, non sarebbe più stato il momento. Senza quella decisione non sarebbe nata Non amarmi”.

Lei ha studiato al Conservatorio, come ricordava, prima violino e poi pianoforte. Quando ha compreso che la voce rappresentava il suo vero talento?

“Ho iniziato a cantare a nove anni. Facevo parte di due gruppi polifonici: uno di musica classica del Conservatorio e l’altro fondato dal mio maestro di solfeggio, Norino Buogo, ‘I Cantori di Norino Buogo’. È stato il mio punto di riferimento più importante. Affittò un grande garage che insonorizzammo con cartoni delle uova. Musicisti come Franco Cerri ed Enzo Randisi venivano a suonare con noi. Partecipavamo a jam session, spettacoli teatrali, attività al Brass Group. Ci insegnava anche a muoverci sul palco: per me è stato fondamentale. Cantare è sempre stato naturale. Ho studiato anche lirica per tre anni, in parte con mio padre e in parte con altri insegnanti. La voce è sempre stata il centro del mio percorso; lo strumento musicale rappresentava un arricchimento. Mio padre sosteneva che ogni competenza acquisita sarebbe stata utile. Aveva ragione: conoscere il solfeggio, gli accordi, la struttura musicale permette di arrangiare, lavorare sui testi e affrontare il mestiere con consapevolezza”.

Studio, esperienza sul campo e gavetta restano fondamentali.

“Sempre. Oggi molti giovani credono che basti un’immagine sui social o la partecipazione a un talent. Spesso vengono esposti rapidamente e altrettanto rapidamente dimenticati, con conseguenze psicologiche non trascurabili”.

In famiglia è stato semplice accettare la sua scelta di diventare cantante?

“Mio padre mi ha sempre sostenuta, con entusiasmo. Rinunciò alla propria carriera di cantante per restare vicino alla famiglia. Aveva fatto tournée internazionali, inciso dischi, partecipato a Castrocaro classificandosi tra i primi tre, era stato ospite a Discoring. Eppure, scelse di fermarsi per noi. Quando vinsi il Cantagiro fu felicissimo. All’epoca mi proposero di cambiare cognome, ma rifiutai: desideravo che fosse il suo a ottenere il riconoscimento che lui non aveva potuto perseguire. Dopo la vittoria a Sanremo mi regalò un bracciale d’oro con inciso: ‘Grazie per le emozioni che ci hai regalato’. Nemmeno mia madre non si oppose ma per mio padre la musica era una vocazione assoluta”.

Arriviamo a Sanremo. Vince con Non amarmi in coppia con Aleandro Baldi e il brano diventa un successo internazionale.

“Ancora prima era arrivata la vittoria al Cantagiro nel 1991 e subito dopo quella al Festival di Sanremo. Non amarmi è stato il singolo più venduto del 1992 in Italia e ha avuto una diffusione straordinaria all’estero. In Russia veniva trasmesso persino come intermezzo televisivo. Mi chiesero di interpretarlo in più lingue. Successivamente è stato inciso anche da Jennifer Lopez, che lo definì uno dei brani più belli degli ultimi vent’anni, in duetto con Marc Anthony. Ancora oggi mi emoziona sentirlo cantare da giovani che non erano nati quando uscì. Ricordo un concerto con gli Sugarfree, nel loro momento di massimo successo: il pubblico era composto da ragazzi molto giovani. Pensavo che non mi avrebbero accolta con entusiasmo. Invece, appena iniziai a cantare, intonarono ogni parola all’unisono. Fu un momento commovente. Non amarmi è un brano che resiste nel tempo. Dopo oltre trent’anni continua a essere ascoltato e cantato. È una soddisfazione enorme”.

Da un lato è una grande soddisfazione. Però, onestamente, non ritiene che possa essere anche una sorta di condanna?

“Sì, lo è. Ma è una condanna felice. Il problema è che molte trasmissioni televisive chiedono soltanto Non amarmi. Ho brani a cui tengo molto, come Un anno di noi e Fragilità, ma raramente mi viene data la possibilità di proporli. Ancora meno spazio trovano i lavori più recenti. È una logica televisiva: si punta su ciò che è già noto, evitando di rischiare. Così si crea l’idea che la mia carriera si esaurisca in un solo brano. In realtà ho curato regie teatrali, scritto testi, ideato scenografie per spettacoli come Anime mediterranee – Due donne in musica e Mimì per sempre, omaggio a Mia Martini che debutterà l’8 marzo a Campobello di Mazara”.

Ma la televisione sembra temere le novità…

“Esatto. Il pubblico riceve un’immagine parziale. Ho scritto un libro senza l’aiuto di un ghostwriter, lavorando notte dopo notte. È stato impegnativo persino dal punto di vista fisico. In Italia è necessario lottare per affermarsi. Non ho mai smesso di farlo. Dopo la partecipazione a Tale e Quale, però, la percezione è cambiata: sono arrivata prima in una puntata interpretando Non finisce mica il cielo e seconda nella classifica generale. Ho ottenuto anche il Premio Mia Martini di Bagnara Calabra, uno dei più prestigiosi in Italia. Sono segnali importanti. Da lì è iniziata una nuova fase di crescita. Continuo a produrre spettacoli teatrali e nuovi dischi”.

Come Anima mediterranea, uscito nel 2018.

“È un album dedicato ai canti antichi siciliani e napoletani che avrei voluto realizzare con mio padre. Mi disse: ‘Quando andrò in pensione, ci lavoreremo insieme’. Pochi mesi dopo il pensionamento, però, morì. Ho voluto dedicargli quel progetto. Ho inserito anche Sona chitarra mia, brano con cui vinse nel 1981 il Festival della Canzone Siciliana, condotto da Pippo Baudo. Il disco comprende sedici tracce più una versione acustica di Non amarmi interpretata con Aleandro Baldi. Tutto è stato registrato in acustico, con musicisti di grande valore. Ho svolto anche una ricerca storica sugli aneddoti legati ai brani. Vitti ’na crozza, ad esempio, fu colonna sonora del film Il cammino della speranza di Pietro Germi nel 1950, ma il testo risale ai minatori siciliani del Settecento. Il termine ‘cannone’ indicava l’ingresso della miniera. Il verso ‘morire senza tocco di campane’ alludeva al fatto che spesso i corpi dei minatori non venivano recuperati dopo i crolli. E vui durmiti ancora, dei primi del Novecento, fu cantata da un soldato siciliano durante la Prima guerra mondiale; dal fronte opposto arrivarono applausi. Un segno potente di come la musica potesse superare perfino la guerra. ‘O surdato ‘nnamurato, invece, era un inno alla diserzione: durante il fascismo chi la intonava rischiava conseguenze gravissime”.

Anima mediterranea era un progetto che avrebbe voluto condividere con suo padre. Attraverso quel disco, che cosa avrebbe voluto comunicargli?

“Mio padre era un uomo di pochi discorsi e di molti gesti. A fine pranzo mi sbucciava la frutta: quello era il suo modo di esprimere affetto. Era riservato, faticava a verbalizzare le emozioni. L’amore che provavo per lui è sempre stato evidente. Quando partiva per le tournée soffrivo molto. È stato il punto di riferimento della mia vita. Ogni giorno gli rivolgo un pensiero, un saluto davanti alla sua fotografia. Sento la sua presenza. Sono accaduti episodi che mi hanno profondamente colpita, anche se preferisco non averli inseriti nel libro per evitare fraintendimenti”.

Nel 2024 ha poi pubblicato un album intitolato Diversa. Diversa rispetto a chi o a che cosa?

“Diversa rispetto a me stessa. In passato ero molto timida e mi lasciavo travolgere dagli eventi: la perdita di mio padre, quella di un figlio durante la gravidanza, una relazione con un uomo che si rivelò persecutorio e mi sottrasse tutti i risparmi mentre partecipavo a Music Farm. Ho dovuto ricominciare da zero. Per circa dieci anni mi sono allontanata dalla scena artistica a causa di queste difficoltà. Poi è arrivata la malattia oncologica. Dico sempre di essere rinata due volte. Ho compreso quanto sia prezioso ogni istante. Subito dopo la diagnosi è iniziato il lockdown. Avrei potuto intraprendere un percorso psicologico, ma in quel periodo era complicato. Ho scelto di scrivere. Ho trasformato dolore e gratitudine in musica, componendo testi e melodie di sette brani. Avanti a pugni chiusi è un inno alla vita e alla resilienza. Nel video, con Ivan Cottini e La SMAgnifica Sofia, il messaggio è chiaro: la vita merita di essere vissuta in ogni sua forma, affrontando le difficoltà con determinazione. L’album contiene anche Come me, dedicata alla figlia di una mia ammiratrice, una giovane donna omosessuale maltrattata dai genitori e persino condotta da un esorcista. Era caduta nell’anoressia. L’ho incontrata a un concerto, ho intuito il suo disagio e le ho parlato. Le dissi che, essendo maggiorenne, poteva andarsene e che, se non fosse riuscita a farlo, avrei chiesto l’intervento delle autorità. Dopo tre giorni, è riuscita a lasciare quella casa. Oggi vive serenamente con la sua compagna. I genitori non le permisero nemmeno di portare via i propri effetti personali. Ho scritto quel brano perché certe discriminazioni non dovrebbero esistere, a cominciare dalle mura domestiche”.

Oggi è una donna diversa. E ora si dedica a uno spettacolo su Mia Martini. Perché proprio Mimì?

“Ho avuto l’onore di conoscerla e frequentarla per due anni. Condividevamo produttore, manager e autori. Per quattro anni sono stata legata sentimentalmente a Marco Falagiani: ho assistito alla nascita di Gli uomini non cambiano, ero presente quando ne scrisse l’inciso. Lo spettacolo ricostruisce i fatti per come sono avvenuti. Racconta l’origine di certe voci e ciò che accadde realmente. Include anche un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss che non fu mai trasmessa. In quell’occasione espresse giudizi molto severi nei confronti di molte persone, riporto fedelmente le sue parole. Una settimana prima della sua scomparsa eravamo insieme a un concerto a Monreale: mi esibii prima di lei, poi cenammo insieme. Era serena, entusiasta dei progetti in corso. Chi sostiene il contrario non conosce i fatti. Nel trentennale della sua morte, desideriamo portare questo spettacolo in tournée, realizzare riprese e un trailer durante la prima, e poi partire”.

Cosa sogna ancora Francesca?

“Ho un desiderio preciso: gli artisti dovrebbero impegnarsi anche su temi sociali, offrire sostegno, dare voce a chi non ne ha. Ho ricevuto molto affetto. Durante la malattia, alcune ammiratrici sono rimaste accanto a me per mesi, aiutandomi concretamente. Credo nella condivisione e nell’amicizia. Vorrei che chi oggi non si sente forte abbastanza potesse riscoprire il proprio valore anche attraverso la mia voce. Solo imparando ad amarsi si può amare davvero un’altra persona ed evitare relazioni distruttive. Quando si sta bene con se stessi, un legame diventa un arricchimento, non una necessità. In caso contrario, è preferibile restare soli”.

E Sanremo? Ha ripresentato candidature negli ultimi anni?

“Ho già un team pronto: Max Marcolini, Marco Colavecchio, Giuseppe Anastasi e Cheope. Manca un produttore disposto a sostenere il progetto. Sono stata ospite di recente a La volta buona e a Rai Radio 2 da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Ho cantato dal vivo con il mio chitarrista e mi hanno chiesto se avessi presentato un brano per Sanremo. Ho risposto che non utilizzo autotune: non ricorro a effetti correttivi. Oggi prevale un certo tipo di sonorità e di produzione. Io non mi riconosco in quella modalità, e questo rende il percorso più complesso”.

Autotune, look eccentrici, provocazioni e parolacce nei testi…

“Già fatto (ride, ndr). Ho collaborato con Marco Masini nei primi tre album, partecipando ai cori. Conosco bene anche il linguaggio diretto di Vaffanculo e Bella stronza. Ho anche scritto un brano intitolato Sai cosa ti dico, dedicato a un mio ex con cui oggi ho un rapporto sereno a cui però do dello stronzo. Quando gli ho annunciato l’idea era curioso; dopo aver ascoltato il testo ha sorriso, comprendendo il senso del messaggio”.