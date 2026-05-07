Francesca Archibugi, l’intervista alla regista: “L’illusione è quella in cui viviamo tutti”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Con Illusione, al cinema dal 7 maggio con 01 Distribution, Francesca Archibugi torna a un territorio che attraversa da sempre il suo cinema: quello delle identità incerte, delle relazioni ambigue, dello scarto tra ciò che appare e ciò che, più lentamente, si rivela. Il film nasce da un trafiletto di cronaca (una ragazza ritrovata viva in un fosso alle porte di una città) ma si sviluppa lontano da ogni intento puramente realistico o sociologico. Piuttosto, si concentra su una figura singolare, Rosa Lazar, e sul mistero che la circonda. Rosa non è solo un caso giudiziario né una vittima facilmente leggibile. È un personaggio opaco, contraddittorio, che mette in crisi chiunque provi a definirla. Attorno a lei si muovono la sostituta procuratrice Cristina Camponeschi, interpretata da Jasmine Trinca, e lo psicologo Stefano Mangiaboschi, con il volto di Michele Riondino: due sguardi diversi, uno istituzionale e uno interiore, entrambi convinti di poter comprendere, ma entrambi destinati a confrontarsi con i propri limiti. Il titolo stesso, Illusione, apre a una dimensione più ampia. Non riguarda soltanto la protagonista, ma investe tutti i personaggi e, in fondo, anche lo spettatore. È l’illusione di capire, di fare giustizia, di interpretare correttamente la realtà. Il film lavora proprio su questa instabilità, lasciando emergere una verità mai del tutto afferrabile. Fondamentale è anche l’ambientazione: una Perugia invernale, raccolta e severa, che diventa un vero e proprio microcosmo. Qui ogni storia resta visibile, ogni gesto pesa di più, e la dimensione intima dei personaggi si riflette nello spazio chiuso e stratificato della città. Senza mai esplicitare un discorso teorico, Illusione tocca anche questioni molto attuali: il rapporto tra potere e vulnerabilità, la difficoltà di riconoscere certe forme di violenza, la costruzione di narrazioni che possono essere insieme seduttive e distorte. Ma lo fa restando sempre ancorato alle persone, ai loro comportamenti, alle loro contraddizioni. L’intervista esclusiva per Virgilio Notizie alla regista Francesca Archibugi entra proprio in questo processo: dal titolo alla costruzione dei personaggi, dal lavoro con gli attori fino alle riflessioni più ampie sul cinema e sul presente. È un dialogo che, come il film, non cerca risposte definitive, ma prova a mettere a fuoco le domande. All’interno di questo percorso, l’intervista restituisce con chiarezza anche il metodo e il pensiero di Francesca Archibugi. Ne emerge un lavoro fondato sull’ascolto dei personaggi più che sulla loro dimostrazione, su una regia che si costruisce seguendo gli attori e lasciando che il film trovi il proprio equilibrio strada facendo. Il dialogo tocca la genesi del progetto, il lungo lavoro di casting e il rapporto con interpreti consolidati come Jasmine Trinca, ma si apre anche a riflessioni più ampie: sulla rappresentazione del desiderio e del potere, sullo sguardo femminile, sulle fragilità del mestiere e sulle contraddizioni del sistema cinematografico italiano. Ne viene fuori un ritratto lucido, a tratti disincantato, ma sempre profondamente legato all’idea del cinema come spazio di relazione, ricerca e continua messa in discussione.

Partiamo dal titolo del suo film: Illusione. Quale forma di illusione racconta per Francesca Archibugi?

“È un titolo che, per alcuni aspetti, definirei quasi impressionista. Non rimanda a un’illusione precisa, legata a un singolo elemento o a un personaggio specifico; riguarda piuttosto una condizione più ampia. Non coinvolge soltanto la protagonista, Rosa Lazar. Sarebbe limitante pensare che l’illusione appartenga esclusivamente a una ragazza che sogna di accedere a un altro mondo. In realtà attraversa tutti i personaggi. Coinvolge lo psicologo, che inizialmente si lascia trarre in inganno e, solo in seguito, arriva a comprenderla, a ‘svelarla’. Riguarda anche la sostituta procuratrice Cristina Camponeschi, interpretata da Jasmine Trinca, che coltiva l’idea di poter incidere davvero sulla realtà, di riuscire a rendere giustizia. In questo senso, l’illusione è una dimensione condivisa. La vita stessa è fatta anche di disillusioni: questa, a mio avviso, è una verità fondamentale. La capacità di stare al mondo passa proprio attraverso l’elaborazione delle delusioni”.

Esiste anche un’illusione legata al racconto stesso, alla costruzione della storia attraverso lo sguardo dello psicologo Stefano?

“Sì, ed è un aspetto molto interessante. A un certo punto la narrazione, che inizialmente appare oggettiva, subisce uno slittamento e assume una prospettiva soggettiva, perché si intreccia con la vita dello psicologo. Da quel momento, egli non si limita più a riferire i fatti, ma include se stesso all’interno della vicenda. Esprime così la propria illusione: quella di aver compreso davvero quella ragazza e, in un certo senso, di essere riuscito a salvarla. Questo passaggio è centrale, perché mette in discussione il confine tra oggettività e interpretazione, mostrando quanto ciò che vediamo sia inevitabilmente filtrato dallo sguardo di chi racconta”.

C’è un dettaglio molto preciso che sembra segnare un passaggio: il cambio di pronuncia del nome da “Stéfano” a “Stefano” da parte di Rosa. Qual è il suo significato?

“Mi fa piacere che sia stato notato, perché è un elemento su cui abbiamo lavorato con grande attenzione. Si tratta di un particolare minimo, solo in apparenza, ma molto eloquente. Segna il momento in cui Rosa riesce finalmente a vedere Stefano per ciò che è. Lo riconosce davvero e, di conseguenza, lo chiama nel modo corretto. In precedenza utilizzava una forma tutta sua, intima, legata esclusivamente alla propria percezione. Quando invece adotta la pronuncia condivisa, significa che il suo sguardo è cambiato. Esiste una frase di Jacques Lacan secondo cui ciò che non viene nominato non esiste. Senza richiamare riferimenti teorici troppo complessi, è un principio che trova riscontro anche nella vita quotidiana. Quel lieve spostamento d’accento è quasi impercettibile, ma riflette una trasformazione ben più profonda”.

Nelle note di regia racconta che tutto nasce da un trafiletto di cronaca. Che elemento l’ha colpita di quella notizia?

“Capita a tutti di leggere ogni giorno le cosiddette ‘brevi’, quei piccoli trafiletti che spesso scorrono senza lasciare traccia. In questo caso, invece, è rimasta impressa un’immagine molto forte. Si parlava di una ragazza, forse minorenne, probabilmente proveniente dall’Est Europa e forse coinvolta nella tratta della prostituzione, che era stata ritenuta morta ma risultava invece viva. Questo spunto ha attivato subito l’immaginazione. Ancora più significativo, però, è stato ciò che è accaduto in seguito: cercando ulteriori informazioni, altri articoli o aggiornamenti, non è emerso nulla. Era come se fosse svanita. A quel punto, come accade spesso a chi scrive, la mente ha iniziato a elaborare autonomamente possibili sviluppi, costruendo ipotesi e scenari alternativi. Da lì ha preso forma la storia”.

Come ha costruito il contesto legale e investigativo che ruota attorno alla protagonista?

“È stato necessario svolgere un ampio lavoro di ricerca, non avendo una formazione giuridica. Ho cercato di comprendere cosa accada realmente in situazioni simili: una minorenne in condizioni fisiche precarie, con il sospetto di essere vittima di tratta. In questi casi viene inserita in una struttura protetta e affidata anche a uno psicologo. Successivamente si avviano le indagini: intervengono un commissario, la squadra mobile e una magistrata che, ricevuta un’informativa, decide di approfondire il caso. Parallelamente alla costruzione del personaggio di Rosa, hanno preso forma anche gli altri: figure radicate nella realtà, che una ragazza in una simile condizione incontrerebbe con ogni probabilità. Un elemento complesso da rappresentare riguarda l’interruzione dei rapporti familiari. Per legge, i contatti con la famiglia vengono limitati, poiché questa potrebbe essere coinvolta nella tratta. Le comunicazioni sono controllate e registrate, e non è consentito l’uso libero del telefono. Alcuni spettatori hanno trovato insolito che il ricongiungimento avvenga solo alla fine. In realtà coincide con la chiusura dell’indagine. Può sorprendere, ma rispecchia il funzionamento reale delle procedure. Del resto, anche la realtà presenta aspetti inattesi”.

Vi era anche l’intento di illustrare o chiarire il funzionamento della giustizia?

“Non in senso teorico né didascalico. L’approccio è stato quello di entrare pienamente nella prospettiva del personaggio della magistrata. Per costruirlo ho raccolto testimonianze attraverso interviste a pubblici ministeri e giudici, avvalendomi anche del contributo di una conoscente che opera ai vertici del Ministero. Cristina Camponeschi è un personaggio di finzione, ma nasce come una composizione di elementi reali: un intreccio di esperienze e profili psicologici diversi incontrati nel corso della preparazione”.

Perché ha scelto proprio Jasmine Trinca, con cui era reduce dalla serie La storia, per questo ruolo?

“È un’attrice dotata di grande morbidezza e di una naturalezza molto marcata. L’intenzione era costruire su questa qualità una sorta di corazza, una durezza esteriore. Questo contrasto risultava particolarmente interessante. Ne emerge un personaggio tridimensionale, composto, come accade per chiunque, da elementi differenti. Si percepisce che la forza mostrata all’esterno non coincide pienamente con la dimensione interiore; è proprio questa tensione a conferirle autenticità”.

Nell’ultima scena emerge un lato più intimo, anche attraverso dettagli come il cioccolato o l’abito rosso.

“Fa piacere che questi particolari vengano colti, perché sono stati curati con grande attenzione insieme alla costumista, agli scenografi e ai responsabili degli oggetti di scena. C’è anche un riferimento al contesto: Perugia è la città del cioccolato. La presenza di una vetrina ricca di creazioni particolari ha suggerito l’idea che il personaggio mangiasse un tacco dodici di cioccolato, un’immagine che appariva particolarmente efficace ed evocativa”.

Si può intravedere anche un sottotesto simbolico, quasi fiabesco, simile a quello di Cenerentola?

“È una lettura possibile, anche se non nasce da un’intenzione consapevole”.

Il film presenta numerose figure femminili, da Jasmine Trinca a Vittoria Puccini passando per Francesca Reggiani e Aurora Quattrocchi. Quale tipo di rappresentazione delle donne ne emerge?

“Tendo a evitare le categorie generali: non esiste un insieme uniforme riconducibile a ‘le donne’. Esistono i singoli personaggi: Cristina, la moglie di Stefano, la madre, suor Lucia. Ognuna possiede una storia, un’origine e una costruzione specifica. Ricorrere a etichette come ‘le donne’ equivale a parlare di ‘i francesi’ o ‘i diciassettenni’: si tratta di definizioni troppo ampie, all’interno delle quali sarebbe impossibile costruire qualcosa di autentico. Il lavoro si concentra sempre sugli individui, mai su gruppi astratti”.

Come avete individuato l’attrice che interpreta Rosa? Com’è nato il casting di Angelina Andrei?

“La ricerca è iniziata in Romania, un Paese con una solida tradizione cinematografica. Abbiamo collaborato con una casting director molto preparata, alla quale è stato inviato il copione. Da lì sono arrivati numerosi self tape: sono stati visionati tra i cento e i duecento candidati. Dopo una prima selezione, mi sono recata a Bucarest, dove ho incontrato circa venti ragazzi per provini più approfonditi. A un certo punto la casting director ha affermato di aver individuato la persona giusta. Quando ho incontrato Angelina, è apparso subito evidente che aveva ragione. Aveva sedici anni ed era già molto dotata. Aveva avuto alcune esperienze precedenti, tra canzoni e un cortometraggio girato con amici, in cui interpretava una situazione piuttosto estrema. Era comunque chiaro che possedesse qualità particolari. Sono seguiti diversi provini: a Bucarest, poi con altri attori, e successivamente a Roma, dove ha lavorato anche con Jasmine Trinca, Michele Riondino e Aurora Quattrocchi. L’aspetto più sorprendente è stato il suo progresso continuo: migliorava a ogni prova, assimilando rapidamente le indicazioni ricevute. È un segno distintivo del talento: riesce a interiorizzare un’esperienza anche breve e a restituirla già rielaborata. Alla fine, ho mostrato il provino definitivo ai produttori e alla Rai, suscitando stupore: leggendo la sceneggiatura, sembrava quasi impossibile trovare una sedicenne capace di sostenere un ruolo così complesso”.

Non c’era il rischio che un ruolo tanto impegnativo potesse metterla in difficoltà?

“No, perché si tratta di una ragazza molto intelligente. Abbiamo dialogato a lungo e, grazie alla sua ottima conoscenza dell’inglese, la comunicazione è sempre stata fluida. Non si è mai creata una situazione di ambiguità. Proviene inoltre da una famiglia molto solida: la madre è stata costantemente presente sul set, dimostrandosi una figura attenta e disponibile. Gestiscono un’importante attività di ottica a Bucarest, quindi si tratta di un contesto stabile. La madre ha sospeso ogni impegno per accompagnarla durante il lavoro, garantendole una protezione costante, insieme alla troupe e agli altri attori. Soprattutto, è stata capace di proteggersi da sola, mantenendo una distinzione netta tra sé e il personaggio. Ha vissuto questa esperienza come un lavoro attoriale, senza mai confondere i due piani”.

Quali elementi permettono di riconoscere un talento così giovane?

“Prima di tutto, l’autenticità: la capacità di rendere credibile ciò che è costruito, ciò che è scritto. È la qualità fondamentale di un attore. Si tratta di una caratteristica indipendente dall’età: si può riscontrare nei bambini, negli adolescenti e negli adulti. Consiste nella capacità di far proprie le parole e le azioni del personaggio. Esiste poi un altro aspetto, legato al lavoro del regista con gli attori. Si parla spesso di registi capaci di dirigere gli interpreti, ma in realtà è necessario anche lasciarsi guidare da loro. Occorre comprendere i loro limiti e le loro potenzialità, evitando forzature. È importante seguire il loro percorso, individuando il modo personale con cui possono arrivare al personaggio. La scelta di un attore orienta già il film. È una decisione determinante: un buon casting consente di individuare più opzioni valide per ciascun ruolo, ognuna con una sfumatura diversa. In definitiva, si sceglie anche la tonalità complessiva dell’opera”.

Perché ha scelto Perugia come ambientazione?

“Le città medievali, raccolte e arroccate, funzionano come microcosmi, anche sul piano visivo: appaiono come mondi chiusi. Non interessava rappresentare la consueta provincia italiana, ma piuttosto evidenziare come, in una realtà di dimensioni ridotte, ogni evento abbia un impatto più intenso sulle persone. In una grande città è possibile passare inosservati; in un contesto come Perugia, invece, è difficile restare anonimi, soprattutto in luoghi centrali come corso Vannucci. Questa condizione può diventare opprimente quando si verificano eventi significativi. Dal punto di vista visivo, Perugia offre un’immagine severa, costruita nella pietra, con un’identità molto marcata, perfettamente coerente con il tono del racconto. Esiste inoltre un ulteriore livello: città come Perugia o Siena sono contesti in cui la criminalità organizzata dell’Est Europa è presente in modo significativo. Si tratta di fenomeni spesso trascurati, ma caratterizzati da intrecci tra diverse organizzazioni, comprese quelle italiane. I flussi economici derivano in gran parte dal traffico di stupefacenti e attraversano anche queste aree, in particolare lungo la direttrice adriatica. Un’inchiesta rilevante, denominata “Infinito” e coordinata da Ilda Boccassini, ha mostrato come, nei periodi di crisi economica, la criminalità organizzata riesca a penetrare nel tessuto produttivo. In assenza di credito bancario, questi capitali si inseriscono nel sistema economico, arrivando ad assorbire attività di diversa scala: negozi, ristoranti e imprese”.

Nel film emerge anche un contrasto tra Occidente ed Europa orientale, tra modernità e superstizione. Perché era importante rappresentarlo?

“È un elemento che nasce sia dal lavoro di ricerca sia dall’esperienza diretta. A Bucarest si ha l’impressione di trovarsi in una grande capitale cosmopolita. Tuttavia, è sufficiente allontanarsi di cinquanta o cento chilometri per ritrovarsi in una realtà che sembra appartenere a un’altra epoca. Durante la ricostruzione degli interni in Italia, basata su sopralluoghi effettuati nei dintorni della capitale rumena, si è verificato un episodio significativo: entrando sul set, Angelina ha osservato che l’abitazione riprodotta era identica a quella della nonna, residente in una zona più isolata. Questo restituisce con chiarezza quanto siano ancora radicati elementi legati alla tradizione, alla superstizione e a modelli culturali più antichi”.

Il suo film sembra anche anticipare dinamiche che oggi emergono spesso nella cronaca, soprattutto nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Penso al caso Epstein. Si tratta di un’intuizione o di una coincidenza?

“Si tratta, in realtà, di una dinamica antica, presente da sempre. Già nell’Iliade si ritrovano situazioni analoghe: il desiderio di uomini potenti nei confronti di giovani donne può generare conseguenze rilevanti. L’attrazione verso ragazze molto giovani è un fenomeno distinto dalla pedofilia e meriterebbe un’analisi più approfondita, perché il confine è complesso. Non si tratta di una riflessione moralistica. Esistono norme che stabiliscono ciò che è lecito e ciò che non lo è. Qui la questione è diversa: riguarda ciò che accade nella mente degli uomini, ma anche il modo in cui le ragazze percepiscono queste esperienze. Non sempre si considerano vittime. Basti pensare alla nota fotografia legata al caso del principe Andrew con Virginia Giuffre: lei sorride. Si trova accanto a una figura di potere, entra in contatto con ambienti privilegiati. In quel momento non avverte la situazione come negativa. Quell’esperienza può essere percepita inizialmente come positiva, ma nel tempo produce un logoramento. La consapevolezza arriva spesso in seguito, talvolta molto più tardi, e lascia una ferita destinata ad ampliarsi. Lo stesso accade in molte situazioni di sfruttamento o in alcune dinamiche del mondo dello spettacolo: nell’immediato non vengono riconosciute come violenza, ma acquistano significato solo con il passare del tempo”.

Tanto che, non a caso, si sente dire spesso: “allora ti andava bene”.

“È un’interpretazione fuorviante. Quando una ragazza è immersa in un contesto caratterizzato da attenzioni costanti, promesse e riconoscimenti, quello che oggi si definisce love bombing, diventa molto difficile mantenere una percezione lucida della realtà. Le viene ripetuto quanto sia speciale, quanto valore abbia, e le viene prospettato un futuro. Questo tipo di dinamica può disorientare profondamente una persona giovane, fino a farle credere che quella sia l’unica dimensione possibile”.

Questo aspetto si riflette anche nel modo in cui Rosa si relaziona agli altri personaggi, come Stefano?

“Sì, perché quella è l’unica modalità relazionale che conosce, l’unico linguaggio che ha appreso. Da qui si apre anche una riflessione più ampia: la sessualità attiva forze profonde e fondamentali, che non possono essere negate. Tuttavia, soprattutto nell’epoca della cosiddetta liberazione sessuale, alcuni equilibri si sono modificati. In determinati casi, questa libertà ha finito per legittimare comportamenti discutibili. È un tema complesso, già individuato da alcune femministe a partire dagli anni Sessanta: una conquista che, per certi versi, ha favorito gli uomini, ma ha introdotto nuove fragilità per le donne. Sto lavorando a un documentario su Carla Lonzi, autrice di Sputiamo su Hegel. Aveva già riconosciuto questa dinamica, individuando una sorta di ‘trappola’. Oggi si osservano situazioni pienamente legittime sul piano giuridico, ma che sollevano interrogativi dal punto di vista antropologico: ad esempio, relazioni tra uomini molto anziani e partner molto giovani. Non si tratta di esprimere giudizi, ma di interrogarsi sul loro significato”.

US: Fosforo

Torniamo al passato, al suo, Come è nato il suo rapporto con il cinema?

“È nato in modo piuttosto casuale; non avevo mai immaginato di intraprendere questa strada. Provengo da una famiglia che si occupava di tutt’altro: mia madre lavorava in Rai, in ambito radiofonico, curando programmi culturali; mio padre era un economista urbanista e insegnava negli Stati Uniti. In casa si respiravano interessi diversi. L’esordio è avvenuto come attrice, quasi per caso: sono stata notata per strada, proprio come accade oggi nella selezione di alcuni giovani interpreti. Ho partecipato a un film per la televisione diretto da Gianni Amico, tratto da Le affinità elettive di Johann Wolfgang von Goethe. Avevo sedici anni. Non possedevo una particolare inclinazione per la recitazione, ma rispondevo alle caratteristiche richieste. È stato proprio sul set che è nato l’interesse per il cinema. Da quel momento ho iniziato a frequentarlo in modo diverso: non più soltanto come svago, ma come oggetto di studio. Andavo al Filmstudio e vedevo molti film. Dopo il liceo ho tentato l’ammissione al Centro Sperimentale di Cinematografia, riuscendo a entrare subito, in età molto giovane”.

Quanto ha inciso la fortuna nel suo percorso?

“La fortuna ha un ruolo, ma si costruisce anche attraverso le proprie scelte. Dipende da ciò che si decide di scartare e da ciò che si sceglie di approfondire, anche quando non appare immediatamente utile. Per esempio, ho studiato psicologia all’università, senza conseguire la laurea a causa dell’impegno richiesto dal Centro Sperimentale. Tuttavia, quegli studi si sono rivelati fondamentali e continuano a essere utili ancora oggi. All’epoca potevano sembrare un obbligo poco rilevante, invece si sono trasformati in una risorsa preziosa. Un altro elemento determinante è stato l’incontro con persone significative: docenti e compagni di corso, con cui ho mantenuto rapporti nel tempo. E poi il primo produttore, Leo Pescarolo, con cui ho realizzato i primi cinque film: un incontro decisivo. Successivamente ha attraversato difficoltà economiche dopo aver prodotto La tregua di Francesco Rosi; in caso contrario, probabilmente la collaborazione sarebbe proseguita più a lungo”.

Sarà contento Domenico Procacci, il suo attuale produttore, di sentirglielo dire…

“Conosco bene Domenico Procacci, nutro per lui grande affetto e una profonda stima. Al di là dei numerosi film che ha prodotto, è una persona dotata di equilibrio e sensibilità nelle relazioni: una qualità tutt’altro che secondaria”.

Il suo primo film, Mignon è partita, vinse il David di Donatello come miglior regista esordiente. Che effetto le fece quel riconoscimento?

“All’epoca, sorprendentemente, non attribuivo grande valore ai David di Donatello. Da studentessa del Centro Sperimentale li percepivo come premi poco aperti, quasi autoreferenziali. A colpirmi maggiormente fu ciò che accadde fuori dall’Italia. Il film ebbe un successo notevole nei festival internazionali: arrivarono riconoscimenti a San Sebastián e a Los Angeles. Fu un percorso del tutto inatteso. Pensavo di aver realizzato un film piccolo, molto legato a un contesto specifico, con riferimenti anche letterari (come il personaggio di Mignon in Wilhelm Meister di Johann Wolfgang von Goethe) e invece si rivelò capace di parlare a un pubblico ampio. Per circa un anno partecipai a festival in tutto il mondo, ottenendo risultati sorprendenti. Rimase per me un’esperienza difficile da spiegare, anche in relazione al linguaggio del film”.

Alcuni titoli dei suoi film sono entrati nell’uso comune. Che effetto le fa?

“Un percorso artistico è lungo e non è fatto soltanto di risultati positivi. Esistono anche errori e momenti in cui si dubita profondamente del proprio valore, arrivando a interrogarsi sulla possibilità di continuare. Non è una vita sempre serena. L’autocritica è molto forte e può diventare paralizzante: si tende a riflettere continuamente su ciò che si sarebbe potuto fare meglio. È una fragilità condivisa. La si riscontra anche in registi molto affermati: non ci si sente mai davvero arrivati”.

Come si resiste nel tempo in un percorso così esposto e vulnerabile?

“Non è semplice. È fondamentale avere accanto persone capaci di offrire uno sguardo equilibrato: che sappiano evidenziare ciò che non funziona, ma anche riconoscere ciò che ha valore. Per esempio, con Illusione, alcune proiezioni stampa sono state particolarmente dure. Alcuni critici hanno espresso giudizi molto severi. La sorpresa non deriva tanto dal fatto che un’opera possa piacere o meno, quanto dall’intensità di certe reazioni. In questi casi ci si interroga su ciò che può aver generato una risposta così forte. Altri critici, invece, hanno espresso valutazioni opposte. Occorre quindi attendere, osservare la risposta del pubblico e cercare di comprendere meglio quanto accaduto”.

Ritiene che possa esserci anche una resistenza legata al fatto che a raccontare certe tematiche sia una donna?

“Alcuni hanno avanzato questa ipotesi, ma non credo che la questione sia così lineare. Esiste però un dato evidente: con il passare del tempo, la percezione delle donne cambia. Una celebre osservazione di Ennio Flaiano riguarda il passaggio da giovane talento a maestro riconosciuto; per le donne, questo processo avviene molto più raramente. Spesso si resta a lungo in una dimensione svalutante e, successivamente, si viene ricondotte a un’immagine più rassicurante, quasi neutralizzata. È una dinamica complessa: la giovinezza comporta pressioni e oggettificazione, ma anche l’età adulta può portare a una riduzione stereotipata dell’identità. Un uomo elegante viene percepito come autorevole; una donna nelle stesse condizioni rischia di essere ricondotta a un cliché. È un tema su cui si riflette ancora troppo poco”.

Se dovesse mettere a confronto ciò che il cinema le ha dato e ciò che le ha tolto, quale aspetto prevale?

“Il bilancio è decisamente positivo. Non solo in termini professionali, ma soprattutto per quanto riguarda le relazioni, le amicizie e gli scambi. Anche il confronto con le opere altrui ha arricchito profondamente la mia vita. Probabilmente alcune esperienze sarebbero state possibili anche in altri ambiti, ma il cinema ha rappresentato una fonte straordinaria di crescita umana”.

Il cinema le ha offerto più risposte o nuove domande?

“Entrambe le dimensioni, ma continua soprattutto a offrire molto come spettatrice. Guardo molti film, sia in sala sia attraverso le piattaforme. In questo periodo, ad esempio, ho la possibilità di partecipare alle votazioni degli Oscar e quindi di vedere numerose opere internazionali. È un privilegio significativo: il cinema degli altri apre continuamente nuovi orizzonti. Come affermava Jean-Luc Godard, ogni film rappresenta una finestra sul mondo”.

Quali sono, a suo avviso, le principali criticità che hanno portato quasi al collasso del cinema italiano oggi?

“Il nodo centrale riguarda la politica culturale. Esistono molti giovani registi di talento e autori affermati di grande valore, come Paolo Sorrentino o Matteo Garrone. Anche il cinema meno visibile mostra una notevole vitalità. La qualità artistica, quindi, non è il problema. La difficoltà risiede nell’assenza di una vera strategia industriale e culturale. Il cinema viene spesso percepito come un ambito privilegiato, ma non corrisponde alla realtà. La realizzazione di un film richiede anni di lavoro e non garantisce ritorni economici, se non in casi limitati. Eppure, il settore genera valore, sia economico sia culturale. Ogni investimento produce ricadute significative. Il punto critico è proprio questo: manca una visione capace di riconoscere il cinema come un’industria essenziale”.