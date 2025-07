Francesca Ariazzi morta a Ibiza, scende dal traghetto e ha un malore: soccorsi in ritardo, dramma in vacanza

Pochi istanti dopo essere sbarcata dal traghetto che da Formentera l’aveva riportata a Ibiza, Francesca Ariazzi ha accusato un malore improvviso e si è accasciata a terra sotto gli occhi delle amiche e dei passanti. Era il 19 luglio, erano quasi le sei del mattino, e quella vacanza nelle Baleari si è trasformata in un dramma senza ritorno. La 36enne di Caionvico, frazione di Brescia, non si è più ripresa: è morta dopo cinque giorni in terapia intensiva all’ospedale Can Misses.

Francesca Ariazzi morta a Ibiza

Come riporta il Corriere della Sera, Francesca era in compagnia delle amiche, in attesa del volo che l’avrebbe riportata in Italia. Appena scesa dal traghetto, ha perso conoscenza.

Le prime chiamate ai soccorsi sono partite subito, ma i tempi di intervento secondo alcuni testimoni sarebbero stati troppo lunghi.

I soccorsi per Francesca Ariazzi sarebbero arrivati in ritardo

La distanza tra il porto e l’ospedale è di appena due chilometri, eppure il trasporto ha richiesto circa 40 minuti. Nel frattempo, i turisti presenti hanno assistito attoniti ai tentativi di rianimazione. Francesca è rimasta priva di sensi per tutto il tempo.

La versione ufficiale sui soccorsi

Secondo quanto comunicato dai servizi sanitari delle Baleari, la prima ambulanza sarebbe arrivata 13 minuti dopo la chiamata, alle 6 del mattino, su segnalazione di “una persona soggetta a convulsioni”.

Ma solo dopo una seconda chiamata, in cui si segnalava che “la donna non respirava”, è stata attivata un’ambulanza con supporto vitale avanzato, giunta dopo altri 4 minuti. Entrambe le unità hanno operato sul posto prima del trasferimento urgente in ospedale.

All’ospedale Can Misses Francesca è stata ricoverata in rianimazione, dove ha lottato tra la vita e la morte per cinque giorni. Le sue condizioni, però, non sono mai migliorate.

Il cuore, colpito da un attacco acuto, ha ceduto.

Il dolore dei familiari

Appena appresa la notizia, la madre di Francesca e il fidanzato, suo collega in banca, si sono precipitati in Ibiza.

Hanno potuto accompagnarla nelle ultime ore e stanno ora curando le pratiche per il rientro della salma in Italia.

Non è escluso che venga autorizzata la cremazione prima del rientro, ma la decisione finale è ancora al vaglio delle autorità giudiziarie spagnole.

Chi era Francesca Ariazzi

Francesca Ariazzi, 36 anni, lavorava da anni in banca: prima in UBI Banca, poi in Bper, come executive assistant nella direzione regionale Lombardia Est e Triveneto.

Laureata a Verona in lingue e culture per il turismo, viveva a Sant’Eufemia, un quartiere di Brescia.