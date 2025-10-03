Francesca Atorino dalla Calabria vince 300 mila euro ad Affari Tuoi, chi è l'infermiera di Praia a Mare

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Francesca Atorino, concorrente della Calabria, ha vinto 300 mila euro nella puntata del 2 ottobre di “Affari Tuoi”, il popolare game show in onda nell’access prime time di Rai Uno. Infermiera 37enne di Praia a Mare (Cosenza), accompagnata in studio dal compagno Pino e dalle figlie Mabel e Suami, la donna è riuscita nell’impresa di cogliere la massima vincita possibile nel programma.

Vincita eccezionale ad “Affari Tuoi”. Una concorrente si è portata a casa ben 300 mila euro, ossia il pacco più ricco disponibile nel popolare gioco in onda ogni sera su Rai Uno. Si tratta della prima volta in questa stagione che nel programma condotto da Stefano De Martino si assegni il montepremi massimo.

A trionfare è stata Francesca Atorino di Praia a Mare, nel Cosentino. L’infermiera che ha partecipato per la Calabria è riuscita, dopo una partita al cardiopalma, a battere il dottore e incassare i 300 mila euro in gettoni d’oro.

Il conduttore di “Affari Tuoi”, Stefano De Martino, con Pasquale Romano che interpreta il Dottore

Quella di Francesca è stata una serata ricca di sorprese, scelte difficili e decisioni prese seguendo il proprio istinto. La concorrente della Calabria aveva pescato il pacco numero 6 ma, dopo un inizio difficile, aveva optato per cambiarlo con quello numero 4. Una scelta questa che si è rivelata illuminata.

Nel 6 infatti era custodito il premio di 10 centesimi, nel 4, come ha scoperto in seguito, il massimo, ossia 300 mila euro. Scoprendo via via pacchi su pacchi, il tabellone della concorrente si è fatto sempre più positivo tanto da spingere il Dottore a farle diverse offerte molto remunerative.

Francesca però ha dapprima rifiutato 75.000 euro quindi, trovatasi con 100.000 euro da una parte e 300.000 dall’altra, ha proposto al Dottore di chiudere la partita per 250.000 euro. Questi gliene ha offerti 200.000, ricevendo un no della donna che da lì a poco avrebbe scoperto di aver fatto bene e di averne vinto 300 mila.

Chi è Francesca Atorino

Al momento dell’apertura dell’ultimo pacco e avendo realizzato di aver vinto, Francesca è esplosa in un momento di grande gioia e commozione. Era stata presente ad “Affari Tuoi” per 38 puntate dal momento che il suo debutto nel programma di Rai Uno risaliva al 20 giugno, prima della pausa estiva.

Di 37 anni, Francesca Atorino è un’infermiera di pronto soccorso di Praia a Mare, città nel Cosentino dove vive insieme al compagno Pino, autista di autobus. C’era proprio lui al suo fianco durante tutta la partita: i due stanno insieme da 18 anni e hanno due figlie di 1 anno e 4 anni.

La notizia della vittoria dei 300 mila euro, data la sua eccezionalità, ha subito fatto il giro del web e la donna è stata celebrata nella sua cittadina dove farà presto ritorno rinfrancata da una grossa vincita che però, tra conversione e tasse, sarà inferiore ai 300 mila: secondo i ben informati, fatte salve tutte le trattenute, al concorrente vittorioso restano circa 180.000 euro.