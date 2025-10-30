Francesca Barra da Bruno Vespa parla del sito sessista, "ragazzine subiscono lo stesso reato su Telegram"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Francesca Barra ospite di Bruno Vespa per dichiarare guerra ai siti sessisti. Dopo aver denunciato i fotomontaggi realizzati tramite l’IA che la ritraggono nuda sul portale “SocialMediaGirls“, la giornalista e conduttrice è tornata ad affrontare il tema della pubblicazione sul web di immagini intime e pornografiche, rubate o contraffatte, di donne ignare.

La denuncia di Francesca Barra

Barra ha scoperchiato per prima l’ennesimo caso di forum sessista che, nel solco degli scandali del gruppo Facebook “Mia Moglie” e la piattaforma “Phica.eu”, contiene centinaia di immagini di nudi di conduttrici, cantanti, attrici, politiche, ma anche cittadine comuni.

Foto in studi televisivi, in spiaggia o in qualsiasi altro contesto in cui le vittime sono state “spogliate” e i loro scatti manipolati anche tramite l’utilizzo dell’Intelligenza artificiale.

La battaglia contro i siti sessisti

Mentre la polizia postale sta indagando sui contenuti illeciti in rete su input della denuncia di Francesca Barra, la giornalista porta avanti in Tv la battaglia contro la piaga dei siti sessisti.

Nello studio di Cinque Minuti su Rai 1, insieme a un’altra vittima del forum, la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, e alla deputata della Lega ed ex magistrata Simonetta Capone, la conduttrice ha spiegato come la sua esperienza personale debba raggiungere una dimensione politica.

"Per questo ho deciso di denunciare – ha spiegato Barra – affinché reati come questi, come la mancanza di rispetto del consenso, possano essere delimitati e contenuti dal punto di vista legislativo e culturale. È difficile è stato faticoso, ma lo si fa per tutte quelle donne che non hanno i miei stessi strumenti per potersi difendere"

I gruppi su Telegram

Barra ha sottolineato come nel forum venga commesso un ampio ventaglio di altri reati, dal revenge porn alla pedopornografia, e ha anche aggiunto di aver ricevuto tanti messaggi di madri che testimoniano lo stesso trattamento subito dalle figlie su alcuni gruppi Telegram.

“Le ragazzine hanno paura della vittimizzazione secondaria – ha spiegato Barra – ovvero di essere accusate, se denunciano, di essersela cercata. Noi dobbiamo dire a queste ragazze, a queste famiglie, che non è colpa vostra“