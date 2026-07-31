Francesca Barra in viaggio dopo la morte del padre Francesco Michele e la pausa da Rete 4

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Francesca Barra ha annunciato sui social la partenza per un viaggio molto lungo. L’impresa è legata alla morte del padre Francesco Michele, la giornalista ha svelato che andrà nei luoghi amati e sognati dal genitore scomparso. Barra ha anche ringraziato i fan per la vicinanza dimostratale dopo la perdita.

Il viaggio di Francesca Barra

“Sto per partire per un viaggio molto lontano. Un viaggio che mi porterà a vedere alcuni dei luoghi che mio padre ha amato e sognato per tutta la vita”, con queste parole Francesca Barra ha annunciato ai follower, in un video su Instagram. l’imminente partenza dopo la morte del padre Francesco Michele.

La giornalista ha voluto ringraziare i fan “per la vicinanza che mi avete dimostrato in queste settimane. L’ho sentita, davvero”.

ANSA

La conduttrice Mediaset ha anche fatto una richiesta invitando ad acquistare L’Espresso, nel quale racconta “storie che spesso restano ai margini, ma capaci di cambiare il nostro sguardo sul mondo”, e anticipando che questa settimana parlerà della “vita di Padre Eligio Gelmini e la rivoluzione silenziosa di Mondo X“, a Favignana.

“Lui – ha scritto Barra – non giudicava i ragazzi per le loro dipendenze o il loro passato, ma offriva bellezza. Padre Eligio non li chiamava tossicodipendenti, non li definiva scarti e non dava loro scarti”.

La pausa dalla conduzione di 4 di Sera Weekend

Alla morte del padre, Francesca Barra ha comunicato l’abbandono della trasmissione che la vedeva alla conduzione: 4 di Sera Weekend.

“La morte della persona che amo di più, mio padre, richiede un tempo di elaborazione e un passo indietro”, aveva fatto sapere il 6 luglio.

“Per tutta la vita sono stata come un polipo, con tanti tentacoli capaci di afferrare contemporaneamente ogni cosa: la famiglia, il lavoro, la casa, i figli, i cani, gli impegni, i progetti. Ho sempre pensato – ha aggiunto – che si potesse tenere tutto insieme. Questa volta no”.

Qualche giorno dopo aveva risposto anche a chi l’aveva criticata, commentando in modo polemico “beata te che puoi fermarti”.

La giornalista aveva spiegato che a ferirla è ciò che quelle critiche nascondono. “Il fatto che alcuni diano per scontato di non avere il diritto di prendersi una pausa – aveva detto – se ne hanno bisogno. Ci si concentra su altro, ma stiamo parlando anche di salute mentale. Dietro queste voci, c’è un bisogno che la politica e il mondo del lavoro dovrebbero ascoltare”.

Chi era Francesco Michele Barra

Il padre della giornalista, Francesco Michele Barra, è scomparso all’età di 79 anni.

Nato a Castrovillari il 6 ottobre 1947, è stato un politico italiano vissuto e attivo a Policoro, in Basilicata.

Nel 1994 è stato eletto deputato nel collegio di Pisticci della circoscrizione Basilicata, nella coalizione del Polo del Buon Governo.

Nel corso della XII legislatura ha fatto parte della VI Commissione permanente (finanze e tesoro) della Camera dei Deputati.

Laureato in Economia e commercio, era dottore commercialista.