Francesca Barra lascia 4 di Sera per la morte del padre Francesco, "mia madre è sola e lontana, è straziante"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Francesca Barra lascia la conduzione della trasmissione 4 di Sera e il motivo è legato alla morte del padre Francesco, avvenuta lo scorso 16 giugno. “Ho bisogno di elaborare quanto mi è successo”, ha spiegato la conduttrice, le cui attenzioni sono ora rivolte alla madre: “Vederla soffrire e saperla da sola in Basilicata è straziante”.

Francesca Barra e l’annuncio a 4 di Sera

Francesca Barra ha annunciato la decisione di lasciare la conduzione di ‘4 di sera Weekend’ al termine della puntata andata in onda su Rete 4 domenica 5 luglio.

La conduttrice ha interrotto la diretta per rivolgersi direttamente al pubblico: “Come sapete, sto vivendo un periodo difficile. La mia famiglia ha bisogno di me“.

Il co-conduttore Roberto Poletti, visibilmente commosso, ha commentato: “Mi aveva accennato a questa scelta. Dico solo che questo è un semplice arrivederci. Ci rivediamo presto. La vita va avanti e Francesca la vedremo presto. Sembrava un addio, ma è solo un arrivederci“.

Il dolore di Francesca Barra per la morte del padre

Francesca Barra ha spiegato a Fanpage in maniera più diffusa i motivi che l’hanno portata a lasciare la conduzione di ‘4 di Sera Weekend’.

La conduttrice, parlando della morte del padre Francesco avvenuta lo scorso 16 giugno, ha detto: “Il mese di giugno è stato devastante. Sono stravolta e stordita. Mio padre era il mio tutto, il baricentro della nostra esistenza”.

Le attenzioni di Francesca Barra sono ora rivolte alla madre: “Vederla soffrire e saperla da sola in Basilicata, così lontana da me, dopo 54 anni di matrimonio, è straziante”.

In un altro passaggio, ha poi dichiarato: “Ho bisogno di elaborare quanto mi è successo, mi interrogo su cosa stiamo diventando se non basta questo per fermarsi“.

Il futuro professionale di Francesca Barra

Stando a quanto riferito da Fanpage, Francesca Barra continuerà a dedicarsi ai suoi impegni professionali, concentrandosi per un po’ solo sulla scrittura.

Le sue parole: “Non si tratta di permettersi di non lavorare, ma di permettersi di ritrovare la pace e farla ritrovare a chi ami”.

Sulla collaborazione con Mediaset e le prospettive future, Francesca Barra ha dichiarato: “Non so cosa succederà poi, ma non me ne preoccupo. Del resto, non si poteva fare altrimenti”.