Francesca Barra lascia 4 di Sera Weekend, "la mia famiglia ha bisogno di me, un errore ignorare i segnali"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

“Sto vivendo un periodo difficile, la mia famiglia ha bisogno di me”: con queste parole Francesca Barra annuncia un momentaneo ritiro dalla professione. La giornalista lascia la conduzione dello show di approfondimento 4 di Sera Weekend dopo tre anni. La difficile decisione arriva a seguito della morte del padre.

L’addio a 4 di Sera Weekend

Nella puntata di domenica 5 luglio, Francesca Barra ha annunciato che interromperà “anticipatamente il periodo di conduzione”.

La giornalista è alla guida della trasmissione 4 di Sera Weekend, in onda nell’access time di Rete 4, da tre edizioni.

Il motivo dello stop è dovuto a problemi personali: “Come sapete sto vivendo un periodo difficile, la mia famiglia ha bisogno di me”.

Seppur non si tratti di un addio “ma di un semplice arrivederci” sottolinea il collega Roberto Poletti in diretta.

Francesca Barra lascia dopo il lutto in famiglia

Francesca Barra ha ulteriormente motivato la propria decisione con un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Ci sono momenti nella vita in cui è giusto fermarsi e ascoltare i segnali che arrivano dal corpo, dal cuore e dalla mente. Ignorarli sarebbe un errore” scrive.

Lo scorso 16 giugno Barra ha detto addio al padre Francesco Michele, morto a 79 anni a causa di un’improvvisa malattia.

“Ho conosciuto l’ultimo uomo migliore del mondo. E, grazie a Dio, era anche mio padre” fu il messaggio d’addio condiviso dalla giornalista.

Il bacio al collega Roberto Poletti

Nel corso della sua ultima puntata di 4 di Sera Weekend, Francesca Barra ha ringraziato “l’azienda, l’editore Pier Silvio Berlusconi e Videonews”.

Dei colleghi, degli autori e dell’intero team di redazione parla come di “una famiglia professionale” e aggiunge che “queste sono le cose che contano”.

Un ringraziamento speciale, infine, al “collega e amico” Roberto Poletti, al suo fianco fin dalla prima edizione, nonostante qualche piccolo litigio.

Concedendosi un inaspettato momento di tenerezza, Barra osa un bacio sulla guancia “perché sai che non è così frequente incontrare persone con le quali si lavora bene, ma che ti lasciano anche un segno umanamente”.

Visibilmente commosso, Poletti risponde alla collega con un “ci rivediamo presto”, sperando che lo stop non sia che momentaneo.