Francesca Barra racconta le crisi di panico notturne dopo la morte del padre: "Un dolore lancinante"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Francesca Barra ha raccontato di avere iniziato a soffrire di crisi di panico notturne dopo la morte del padre, avvenuta il 15 giugno. La giornalista e conduttrice, 47 anni, ne ha parlato in una lunga intervista a “La 27esima Ora” del Corriere della Sera. Nel racconto descrive un dolore che dice di non avere ancora elaborato e la preoccupazione per la madre rimasta sola.

Il racconto di Francesca Barra e le notti dopo il lutto

Come riporta Leggo, la conduttrice ha spiegato di avere iniziato ad avere “per la prima volta nella vita, delle crisi di panico notturne”.

Il pensiero che le torna in quelle ore, ha raccontato, è quello della madre rimasta sola dopo 54 anni di vita insieme al marito, fatti di convivenza quotidiana e di viaggi.

La 47enne ha definito quel dolore diverso da qualsiasi altro provato in precedenza, aggiungendo che si tratta di “un’assenza che non ti aspetti”, come riporta Il Fatto Quotidiano.

Sui social aveva già descritto il proprio stato, spiegando di svegliarsi nel cuore della notte come se venisse riportata bruscamente alla realtà.

La morte del padre e la decisione di fermarsi

Francesco Michele Barra, commercialista ed ex deputato, è morto a 79 anni a causa di una malattia fulminante.

La rapidità con cui tutto è avvenuto, ha spiegato la figlia, ha reso quel distacco ancora più difficile da accettare, perché nessuno in famiglia se lo aspettava.

Poche settimane dopo la conduttrice ha lasciato in anticipo “4 di Sera Weekend“, il programma che stava conducendo su Rete 4.

All’epoca aveva motivato la scelta spiegando che la sua famiglia aveva bisogno di lei e che ignorare i segnali del corpo e della mente sarebbe stato un errore.

Il bisogno di scrivere e la paura più grande

Nel colloquio con il quotidiano, Francesca Barra ha raccontato di stare mettendo su carta tutto quello che le passa per la testa da due mesi e mezzo.

“Ho bisogno di raccontare questo lutto”, ha dichiarato, precisando di non sapere ancora dove la porterà quel lavoro.

La perdita ha cambiato anche il suo modo di guardare alle priorità, tanto che oggi indica nell’assenza delle persone amate la propria paura più grande.

Il padre, ha concluso, le ha lasciato un’eredità morale che conta più di qualsiasi successo professionale.