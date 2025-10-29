Francesca Barra svela chi ha segnalato le sue foto AI sul sito sessista: "Mi sono sentita abusata"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Francesca Barra, che per prima ha denunciato pubblicamente la presenza di sue foto fake nuda realizzate con l’AI su un sito sessista, ha rivelato che a segnalarle le fotografie è stato un uomo: “È l’unica consolazione”. In altre dichiarazioni, sulla scoperta delle fotografie ha detto: “L’ho avvertito come un abuso”.

Chi ha segnalato le foto fake a Francesca Barra

Francesca Barra è intervenuta a Mattino Cinque dopo aver denunciato pubblicamente la presenza su un sito sessista di alcune sue foto nude fake realizzate con l’intelligenza artificiale: “Ho ricevuto la segnalazione da un uomo, vuol dire che gli uomini hanno coscienza del confine purtroppo sottilissimo che riguarda il consenso ed è il motivo per cui io sto conducendo questa battaglia”.

La giornalista e scrittrice ha anche detto: “Il problema non è la nudità, ma che tutto ciò che viene mostrato non ha la mia autorizzazione. Se allarghiamo questa cosa in ogni ambito, capiamo quanto sia fondamentale condurre queste battaglie che necessitano di una regolamentazione maggiore legale e culturale”.

ANSA

Francesca Barra.

In un altro passaggio dell’intervento televisivo ha aggiunto: “Ho deciso di fare questa battaglia per tutte quelle donne che non hanno il coraggio o la possibilità di farla. Da quando ho denunciato non so quanti genitori mi hanno raggiunto e confermato che le loro figli minorenne hanno subito lo stesso reato su Telegram”.

Francesca Barra e le foto fake sul sito sessista: “Un abuso”

Interrogata su come si sia sentita dopo aver scoperto la presenza delle foto sul sito sessista, Francesca Barra ha risposto: “Mi sono sentita toccata nella dignità perché qualcuno mi stava trattando come un oggetto. L’ho avvertito come un abuso di potere su qualcuno inconsapevole, anzi sue due persone inconsapevoli, visto che c’è una donna a cui hanno tolto delle parti intime per attaccarle su di me”.

Il monologo di Francesca Barra a Le Iene

Concetti simili Francesca Barra li aveva espressi nel suo monologo nella puntata de Le Iene di domenica 28 ottobre.

Le sue parole: “Quando ho scoperto che su un sito pornografico circolavano immagini manipolate del mio corpo create con l’intelligenza artificiale ho provato nausea. Non è solo un furto d’immagine, ma una violazione della mia identità, del mio diritto a essere vista per ciò che sono e non come un oggetto in mano a un criminale. Una donna deve poter decidere come e quando mostrarsi. Si tratta di consenso, che la frontiera tra libertà e abuso, tra amore e possesso”.

La giornalista e scrittrice aveva poi detto: “Ad avvisarmi è stato un uomo e forse in tutta questa vicenda è l’unica consolazione: perché gli uomini devono comprendere che non è un gioco tra maschi, una questione di pruriti sessuali, ma un crimine”.