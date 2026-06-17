Francesca Bergesio ex Miss Italia racconta la molestia sessuale in un albergo, "mi sono chiusa in stanza"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Francesca Bergesio è tornata a parlare della molestia subita tempo fa, quando si trovava a Milano per lavoro. L’ex Miss Italia ha ricordato i fatti dialogando con Monica Setta, conduttrice di Storie al bivio su Rai 2. Tutto è iniziato per strada, quando Bergesio è stata bersagliata da uno sguardo insistente e viscido. Poi la situazione è andata avanti fino alla mattina successiva, in hotel.

Francesca Bergesio e la molestia sessuale

Francesca Bergesio aveva già raccontato i fatti via social alcune settimane prima e, successivamente, anche a La volta buona. Questo il suo racconto nel salotto tv di Monica Setta.

“Mi trovavo a Milano per lavoro ed ero in un hotel di lusso in pieno centro”, ha esordito. “Il pomeriggio decido di fare una passeggiata insieme alle mie amiche, esco dall’hotel, percorro la via e noto uno sguardo un po’ viscido, perché noi donne lo sappiamo riconoscere quando uno sguardo è di troppo da parte di un uomo”.

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Il soggetto stava salendo su un taxi ma, secondo il racconto, chiese al tassista di fermarsi per continuare a guardare meglio.

La molestia telefonica

L’ex reginetta, in quel momento, non diede eccessivamente peso all’evento. Poi, in serata, il ritorno in hotel per riposare. Ed è lì che giunse l’amara sorpresa: “Verso le 6:30 o le 7:00 del mattino mi arrivano quattro o cinque telefonate in stanza. Io mi sveglio di soprassalto”.

E ancora: “Sapevo di non avere nessuna persona che mi stava aspettando in quel momento, quindi inizio a domandarmi chi potesse essere”.

Il racconto continua: “Rispondo credendo ingenuamente che fosse la reception e in realtà mi trovo dall’altro lato del telefono un uomo che inizia a propormi delle avances” del tipo “come ti senti? Io sono qui fuori che ti aspetto“.

Il tutto “con una voce molto maschile, molto intensa, perentoria”. Francesca Bergesio ha raccontato di essersi “spaventata molto” perché credeva “veramente che lui fosse fuori” dalla stanza: “Pensavo al peggio, però ho avuto la prontezza di voltarmi verso il telefono e di leggere il nome e cognome sullo schermo“.

Spiegazione: quando si viene registrati in hotel, nome e cognome vengono collegati al numero della stanza. Per questo Francesca Bergesio è stata in grado di scoprire il nome di chi la stava importunando telefonicamente. La giovane ha poi fatto una rapida ricerca su Internet per capire con chi avesse a che fare.

Francesca Bergesio ha immediatamente chiamato la reception chiedendo che le mandasse qualcuno.

E ancora: “Ho tirato fuori gli artigli e mi sono difesa al telefono, sono stata molto dura con lui, ho deciso subito di prendere posizione perché se lasci correre è finita”.

In seguito la giovane ha ricevuto aiuto da parte dell’hotel e si è fatta venire a prendere in stanza. “Non riuscivo a uscire dalla stanza da sola”, ha detto. Ora “se ne stanno occupando gli avvocati”.

L’invito di Francesca Bergesio alle donne

Subito dopo la vicenda, Francesca Bergesio ha deciso di raccontare il tutto via social, ricevendo moltissimi commenti, soprattutto da parte di “migliaia di ragazze” che “si sono identificate e mi hanno raccontato vicende assurde e inseguimenti di stalker”.

“È importante non sentirsi sole e soprattutto difendersi sempre in qualche modo, chiamare e gridare aiuto“, ha concluso Francesca Bergesio.