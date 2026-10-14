Francesca Bugamelli a processo per diffamazione, la reazione di Bruzzone, "irreperibile ma sempre in tv"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il 28 gennaio 2027 la youtuber Francesca Bugamelli, nota nel mondo social come Bugalalla, dovrà comparire presso il Tribunale di Roma per l’udienza di comparizione predibattimentale. La convocazione arriva dopo la querela per diffamazione presentata da Roberta Bruzzone, dall’avvocata Serena Gasperini, da Davide Parenti (ideatore e autore de Le Iene) e dalla giornalista Roberta Rei. A darne notizia è la stessa criminologa con un comunicato stampa pubblicato sui social: “Bugamelli risulta dichiarata irreperibile dalla Procura della Repubblica di Roma, mentre continua a essere ospitata frequentemente sulle televisioni nazionali“, come i palinsesti dimostrano. Per il momento la content creator non ha commentato la vicenda, ma ha dato appuntamento ai suoi follower nella live che si terrà questa sera sul suo canale Twitch.

Francesca Bugamelli a processo per diffamazione

Come anticipato, a dare la notizia del rinvio a giudizio a carico di Francesca “Bugalalla” Bugamelli è Roberta Bruzzone, che in un comunicato stampa pubblicato mercoledì 14 ottobre mostra la scansione delle carte del Tribunale di Roma.

Alla nota youtuber, spesso in collegamento con importanti trasmissioni televisive, in particolare nell’ambito della risonanza mediatica del delitto di Garlasco, è contestato il reato di diffamazione aggravata.

Il decreto, firmato dal pm Antonella Pandolfi, invita Francesca Bugamelli a presentarsi il 28 gennaio 2027 presso il Tribunale di Roma per l’udienza di comparizione predibattimentale.

I fatti contestati alla content creator risalgono a dicembre 2021, quando Bugamelli avrebbe espresso affermazioni lesive e dannose nei confronti delle persone querelanti.

I fatti contestati a Bugalalla

Nello specifico, Bruzzone e Gasperini accusano Francesca Bugamelli di aver espresso, attraverso i suoi canali Facebook e YouTube, gravi accuse nei loro confronti, dalla corruzione di pubblici ministeri fino a raggiri, molestie, e associazione a delinquere dedita al revenge porn e allo stalking. Le ha accusate, inoltre, di possesso di materiale pedopornografico.

Per quanto concerne Davide Parenti e Roberta Rei, ma anche la casa di produzione RTI, Bugamelli ha accusato Le Iene di diffondere informazioni false e di siglare accordi illeciti con la magistratura di Napoli sul caso Tiziana Cantone. Ancora, Bugamelli ha accusato Le Iene di “giornalismo falso e persecutorio” riferendosi ai servizi dedicati a Emme Team e dunque al fondatore Mirko Zeppellini.

Il commento di Roberta Bruzzone

Nel comunicato stampa di cui sopra, Roberta Bruzzone spiega che “le denunce sono state molte e molto documentate” e che “altre denunce e querele seguiranno il loro percorso”. Da tempo si dice che Bugamelli vivrebbe negli Stati Uniti godendo dello status di rifugiata, un dettaglio che la criminologa contesta: “Negli atti che ho potuto consultare non ho trovato documentazione attestante il riconoscimento di uno status di rifugiata negli Stati Uniti”.

E ancora: “Bugamelli risulta dichiarata irreperibile dalla Procura della Repubblica di Roma, mentre continua a essere ospitata frequentemente sulle televisioni nazionali”, quindi “presente in televisione, irreperibile per le notifiche“.

La verità (al contrario) della youtuber

Il 10 aprile 2026, tuttavia, Francesca Bugamelli ha rilasciato un’intervista a Open nella quale ha dichiarato che, al contrario, sarebbe la criminologa Bruzzone la parte rinviata a giudizio.

Aveva detto: “Il mainstream ha portato avanti false notizie sulla dottoressa Bruzzone, indicando che i suoi casi sono archiviati”, invece “lei è a processo, in concorso con suo marito e la loro avvocata, per diffamazione aggravata”. Per il momento, invece, è proprio Bugalalla la persona rinviata a giudizio.