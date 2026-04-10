Francesca Cavallin, l’intervista alla voce di 'Una vita a metà': “Conoscere me stessa, il mondo e gli altri”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono dolori che non si vedono. Non lasciano lividi, non costringono a una sedia a rotelle, non alterano il colore della pelle. Eppure, riescono a cambiare radicalmente il modo in cui una persona abita il mondo, lavora, ama, progetta, vive. L’emicrania è uno di questi dolori. Invisibile agli occhi degli altri, spesso viene ridotta a un fastidio passeggero, a una scusa, a qualcosa che si può risolvere con una compressa e un po’ di pazienza. Ma chi la conosce davvero sa che non è così. Sa che può diventare una condanna improvvisa, un’interruzione violenta della normalità, qualcosa che ti obbliga a spegnere la luce, chiudere la porta e aspettare che passi. È da questa consapevolezza che nasce Una vita a metà, documentario scritto e diretto da Donatella Romani e Roberto Amato, prodotto da Telomero Produzioni e realizzato con il contributo non condizionante di AbbVie, disponibile su Prime Video, dopo essere stato presentato al Lido di Venezia nell’ambito degli eventi di Giffoni Innovation Hub durante la 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Nel documentario, Francesca Cavallin, reduce dal successo della serie di Rai 1 Le libere donne, è molto più di una voce narrante. È una presenza coinvolta, emotivamente e biograficamente. Per anni, infatti, ha sofferto di emicrania. Un’esperienza che non aveva raccontato quasi a nessuno e che oggi sceglie di condividere per dare un volto e una verità a una patologia ancora troppo sottovalutata. In Italia l’emicrania interessa oltre sei milioni di persone e colpisce le donne con una frequenza tre volte superiore rispetto agli uomini. Eppure, resta una malattia spesso non compresa: un paziente su dieci dichiara di non sentirsi creduto o compreso da familiari, amici e colleghi. Una vita a metà prova a colmare proprio questa distanza tra chi soffre e chi osserva da fuori. Lo fa attraverso le testimonianze dell’atleta olimpico Matteo Sartori, della giornalista Monica Guerzoni, dello scrittore Saverio Raimondo e attraverso il contributo di clinici e specialisti come Pietro Barbanti, Alessandra Sorrentino e Simona Guerzoni. Ma soprattutto lo fa mettendo al centro il vissuto umano di chi, all’improvviso, si ritrova costretto a interrompere tutto. Nel corso di questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Francesca Cavallin racconta il peso di una malattia invisibile, il senso di colpa di chi si sente “in ritardo”, il rapporto con il proprio lavoro, la nostalgia, il tempo che passa e quella ricerca costante di verità che, per un attore, è forse l’unico modo possibile di stare al mondo. Parla dell’emicrania come di una presenza mutilante, capace di sospendere la vita e di isolare chi ne soffre. Ricorda gli anni in cui era costretta a fermarsi, a chiudersi nel buio, a rinunciare a impegni, lavoro e relazioni. Ma Francesca Cavallin racconta anche altro: il peso del perfezionismo, il timore di essere arrivata tardi in un mestiere che sembrava richiedere altre strade, il successo arrivato quasi all’improvviso, la gratitudine per i personaggi incontrati lungo il cammino e il desiderio, oggi, di lasciarsi ancora sorprendere. È un dialogo che va oltre il documentario e diventa il racconto di una donna che continua a interrogarsi, a mettersi in dubbio e a cercare, ostinatamente, una forma di verità dentro se stessa.

In Una vita a metà, lei è voce narrante e parte integrante del progetto. Che cosa l’ha colpita di questo racconto, che affronta un tema così sentito ma anche così sottovalutato?

“La verità è che, per una questione di privacy, nessuno sapeva che soffrivo di emicrania. Mi ha colpito molto questa coincidenza: neppure la mia agente ne era a conoscenza quando mi è stato proposto il progetto. Ne sono stata molto felice e ho accolto subito la proposta, perché penso di conoscere bene questo argomento. Soprattutto, credo che ci sia un’urgenza nel parlare di questa patologia, perché è legata a un luogo comune molto radicato. L’emicrania viene derubricata a ‘scusa del mal di testa’. Culturalmente è vista quasi in questo modo: quando qualcuno vuole evitare un impegno o sottrarsi a una situazione, si dice che ‘ha mal di testa’, un’espressione ormai usata quasi per sminuire quella che in realtà è una patologia invisibile. Non si ha dolore a una gamba, non si ha la tosse, non si ha la febbre: non c’è un segno evidente che gli altri possano vedere. Se si ha un dente rotto, lo vedono; se si ha una gamba fasciata, lo vedono. L’emicrania, invece, si basa completamente su un rapporto di fiducia tra chi ne soffre e chi ascolta. Dal momento che esiste questo pregiudizio, e so che cosa significhi non essere capiti in quei momenti, per me aveva davvero un senso profondo partecipare a questo progetto. È difficile spiegare a chi non l’ha mai provata che cosa significhi. Tra l’altro, mi era stato detto che c’è chi arriva addirittura al suicidio a causa di questa patologia. Per questo sentivo che fosse importante raccontarla. Spero, e credo, che conoscendo meglio il problema le persone possano comprenderne di più la gravità e, soprattutto, imparare ad avere rispetto nei confronti di chi soffre di emicrania”.

Non ne parlava per timore del giudizio altrui?

“È difficile parlarne anche per lo stigma sociale. Nel mio caso specifico, mi considero una persona fortunata, perché ho sofferto di questa patologia per un periodo limitato della mia vita. Avevo 24 anni e ne ho sofferto, in maniera intermittente, per tre o quattro anni. Poi, fortunatamente, è passata. Non vorrei neppure dirlo troppo forte, perché ogni tanto mi attraversa il pensiero, il timore che possa tornare. È una prospettiva che ancora oggi mi spaventa. È qualcosa di terribile, invalidante. Ed è questo l’altro concetto importantissimo che emerge dal documentario: è una patologia invisibile, ma talmente potente da sospendere la vita. Quando arriva una crisi forte bisogna mollare tutto: quello che si sta facendo, ciò che si deve fare, i programmi, i viaggi. Tutto viene sospeso. Nel mio caso, e parlo di tanti anni fa, non sapevo perché comparisse. Non riuscivo a prevenirla. Se si sa che esistono abitudini in grado di innescare il meccanismo, allora si cerca di evitarle. Ma parlo del periodo tra il 2000 e il 2003 e, all’epoca, non c’era nulla che riuscisse a farmela passare o a prevenirla. In quei momenti la vita si ferma e, di conseguenza, si ferma anche quella delle persone che stanno attorno e che devono condividere attività o impegni con te. È un aspetto molto forte, molto impattante e davvero invalidante. La gente però non lo sa, proprio perché l’emicrania viene spesso derubricata. Ti dicono: ‘Hai mal di testa, prendi qualcosa’. Ma l’emicrania è un’altra cosa. Sono stata portata in ospedale perché non passava. Vomitavo, mi somministravano qualsiasi farmaco e non passava mai. L’unico sollievo che avevo era chiudermi in una stanza buia, perché anche solo un raggio di luce era insopportabile, e restare completamente immobile. Quindi no, non è un semplice mal di testa: l’emicrania è un’altra cosa”.

Lei mi sta parlando di un periodo tra il 2000 e il 2003, anni in cui stava anche cercando la sua strada professionale. Si era appena laureata. Come faceva a conciliare la vita privata e quella lavorativa con l’emicrania?

“L’emicrania non si può controllare: è proprio questo il punto. Ci si sente in balia dell’emicrania, perché non si sa quando possa arrivare. Si sa soltanto che, quando arriva, tutto si blocca. E ci si ferma anche personalmente. Non si riesce neppure a parlare: io non ci riuscivo. Quindi, inevitabilmente, il mondo si ferma. Oggi, fortunatamente, esistono cure e terapie che permettono di andare avanti e di superare la situazione. Nel mio caso no, perché la mia esperienza appartiene al passato”.

Si è mai chiesta se quell’emicrania avesse radici più profonde, che non fossero soltanto patologiche? Nel documentario si spiega che colpisce la parte del cervello legata al pensiero. Si è mai domandata se fosse collegata a un sovraccarico mentale?

“Non vorrei dare spiegazioni che non rientrano nelle mie competenze ma, per quanto mi riguarda, non credo. Ho attraversato altre fasi della mia vita in cui sono stata sottoposta a stress psicologici molto più forti e, fortunatamente, non è arrivata anche l’emicrania, perché non so come avrei potuto gestire la situazione. La paura nasce sempre, o quasi sempre, dall’ignoto, da ciò che non si conosce e non si riesce a controllare. È da lì che nasce anche la mia titubanza nel dire che non ne soffro più, perché non so da che cosa sia dipesa. Ho cercato di capirlo. Era una fase delicata della mia vita, perché stava cambiando in maniera radicale e poi mi avrebbe portato dove sono oggi. Però non voglio fare supposizioni, perché non sono un medico e non conosco questa materia. Conosco la mia vita, ovviamente, ma non saprei stabilire collegamenti certi tra quella fase e l’emicrania. Sicuramente era un periodo di grande trasformazione per me, ma non saprei indicarne il motivo preciso”.

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Dal punto di vista lavorativo, che cosa significa per chi fa l’attrice diventare narratrice di un racconto di questo tipo, soprattutto essendo coinvolta in prima persona?

“Paradossalmente è stato più semplice, ma anche più delicato, proprio perché ero coinvolta in prima persona. Nel mio lavoro credo che, quando c’è verità, questa passi sempre attraverso il mezzo, anche se si tratta di uno strumento meccanico come la telecamera. Quando c’è verità, emerge sempre. Vale anche nella finzione, e può sembrare quasi un ossimoro, ma nel nostro lavoro è così: questo è anche il paradosso dell’attore. Quando interpreto un personaggio, cerco sempre di partire dalla verità o, quantomeno, dalla mia esperienza, che per me coincide con la verità. Anche quando il personaggio apparentemente è molto lontano da me, cerco sempre dentro di me: è la prima risorsa che noi attori abbiamo. Poi si può attingere anche all’esterno, attraverso l’osservazione, l’esercizio, la sensibilità, la capacità mimetica. Però il dato oggettivo e, allo stesso tempo, soggettivo da cui partire resta sempre la persona stessa. Cerco sempre di trovare la verità”.

Nel tentativo di scovare la verità, in tutti questi anni, ha scoperto qualcosa di sé che prima aveva sottovalutato?

“Direi la parte più buia e le vergogne. Credo che questo bellissimo lavoro che faccio sia prezioso proprio per questo e che sia una fortuna immensa per chi lo svolge. Fare i conti con le proprie vergogne, andarle a cercare, interpellarle, avere quasi la licenza di esternarle senza incorrere in problemi familiari, relazionali o di altro tipo, per me è una grandissima fortuna. Più che di divorzi, malattie o morti in scena, parlo di qualcosa di molto intimo. Quando mi è capitato di interpretare personaggi negativi, quelli che sulla carta sono ‘i cattivi’ e che per me sono anche i più divertenti, a volte ho dovuto fare proprio questo esercizio: raccontarmi la verità rispetto ad aspetti molto vergognosi di me o a episodi che mi sono successi durante l’infanzia e che faccio fatica a raccontare perfino a me stessa. È qualcosa di molto potente, perché è molto difficile relazionarsi con quelle parti di sé. Però lavorarci, dare loro un nome, una forma, una voce, è molto terapeutico. Ci si allena su quegli aspetti, ci si confronta con loro e ci si rende conto di tutta la complessità dell’essere umano. Dentro di noi ci sono tanti colori e tante emozioni, anche negative. Questa per me è una delle parti più interessanti e affascinanti del mio lavoro”.

Lei ha incontrato il successo abbastanza presto rispetto ad altri colleghi grazie a Vivere. Si è mai chiesta perché sia arrivato così presto? Che cosa aveva Francesca Cavallin in più rispetto agli altri?

“Mi fa sorridere, perché in realtà quando mi proposero di fare l’attrice avevo 26 anni. Risposi all’agente: ‘Sono troppo vecchia, no grazie’. Le dissi così perché lo pensavo veramente. Pensavo di essere troppo grande e di non aver studiato. Queste erano le due ragioni principali che mi portavano a fare un passo indietro. Lei, incuriosita dal mio rifiuto, mi chiese perché e le risposi proprio questo: che ero troppo vecchia e che non avevo studiato. Ancora oggi penso di aver iniziato tardi questo mestiere. Di solito, anche solo per entrare in accademia, bisogna avere al massimo venti o ventuno anni per sostenere l’audizione. Quindi ero effettivamente in ritardo. Poi però è arrivato il successo. Credo che sia abbastanza naturale, quando arriva, chiedersi perché. Soprattutto per una come me, che si sentiva già in difetto per il fatto di non aver studiato teatro. Da veneta ligia al dovere mi sentivo in colpa sotto questo aspetto. Sono sempre stata piuttosto perfezionista e mi chiedevo: ‘Perché proprio a me?’. Con gli anni ci ho riflettuto. Credo che la carriera di un attore sia inevitabilmente soggetta a un andamento altalenante. Ci sono momenti in cui, anche inconsapevolmente, si intercetta qualcosa. Non voglio dire ‘lo spirito del tempo’, ma esiste qualcosa per cui, in un determinato momento, si finisce per incarnare qualcosa di particolare agli occhi degli altri. Francesca è sempre Francesca. Certo, evolvo, cambio, e spero di continuare a farlo per tutta la vita, sia fisicamente sia caratterialmente, emotivamente e intellettualmente. Però, agli occhi degli altri, ci sono momenti in cui certi attori riescono a intercettare qualcosa”.

Forse intercettano qualcosa che le persone, in quel momento, hanno bisogno di vedere. Può essere una forma di riconoscimento, una sorta di legge dell’attrazione.

“Dipende anche dagli incontri che si fanno con i personaggi che capita di interpretare. Vincere un provino è davvero come vincere la lotteria, perché siamo tantissimi e il ruolo è uno. Quindi, in quel momento, si intercetta qualcosa. Poi ovviamente bisogna avere abilità, saper fare determinate cose, ma al netto di questo, evidentemente, in certi momenti o per alcuni personaggi si crea una sorta di allineamento particolare. Nel momento in cui si interpreta quel ruolo e lo sguardo dell’altro ti raggiunge, si crea una scintilla. C’è una sorta di adesione totale tra te e il personaggio che, agli occhi degli altri, funziona alla perfezione. Sono stata fortunata perché ho incontrato personaggi importanti e ho avuto anche il merito e la capacità di interpretarli in quel modo. Sono molto grata ai personaggi che ho avuto modo di interpretare. Mi piace parlare di incontri, perché i personaggi esistono già di per sé e poi siamo noi a entrare nei loro panni”.

Tra questi ‘incontri’, da palermitano non posso non ricordare Emanuela Setti Carraro.

“Quello è stato un dono della vita. Lo è stato per tantissimi motivi. Prima di tutto per Emanuela, che è stata una persona preziosa per questo Paese, non abbastanza raccontata e descritta. Era davvero una donna che ho stimato moltissimo e che ho amato molto. Poi è stato importante anche per l’incontro con Giorgio Capitani e con Giancarlo Giannini. È stato davvero un grande regalo della vita”.

Visto che stiamo parlando di personaggi, questa è un’epoca di revival. Con il ritorno de I Cesaroni viene quasi spontaneo chiedersi se potrebbe esserci un ritorno anche di Un medico in famiglia. Bianca è un personaggio con cui sente di avere ancora una porta aperta?

“Non chiudo mai nulla, soprattutto quando si tratta di esperienze che mi hanno dato tanto e che mi fanno stare bene: sarei ingrata se lo facessi. Però, per me, dipende sempre molto dalla scrittura. Nel momento in cui il personaggio non viene tradito e c’è ancora la Bianca che ricordo, allora perché no. Non so però se questo accadrà. Non ho sentito nulla. Penso anche che alcune esperienze sia giusto che rimangano per quello che sono. O ci sono le condizioni giuste oppure è meglio lasciarle dove sono. Non ho ancora visto I Cesaroni, però auguro loro il meglio. È stata un’altra serie amatissima dagli italiani, nata da quel genio di Carlo Bixio, che ringrazierò per sempre perché è stato un grandissimo produttore e ha segnato la storia della fiction italiana. Però non lo so. Essendo una persona nostalgica, mi piace anche crogiolarmi un po’ nella nostalgia. Ma perché la nostalgia resti tale, forse deve anche rimanere legata a quel momento. È stato un periodo così perfetto che avrei quasi il timore di riaprire la scatola. Non ci avevo mai pensato davvero. Posso dire che questa è la prima volta che mi viene posta questa domanda”.

Però un revival chiama l’altro e non si sa mai.

“Sì, è vero. Però auguro davvero il meglio a I Cesaroni, perché è una bellissima opportunità. Sono molto curiosa di vedere che cosa accadrà”.

Anche per lo spettatore è un’opportunità, perché permette di capire chi eravamo e chi siamo diventati.

“Una delle cose più belle che mi capita con Un medico in famiglia è che moltissime persone mi dicono: ‘Era il momento in cui tutta la famiglia era riunita’. Ci sono persone che magari oggi hanno vissuto lutti, hanno i genitori separati o situazioni diverse, e custodiscono quel ricordo come qualcosa di molto caro. Ricordano quel momento bellissimo della loro vita in cui c’era un senso di famiglia. Ogni volta che me lo dicono mi si scalda il cuore. È una frase che ritorna spesso ed è molto potente”.

Pensa di aver ottenuto tutto quello che avrebbe potuto avere nel suo percorso di attrice?

“Sono molto grata per quello che la vita mi ha dato. Partivo già dal presupposto di non aver studiato per fare questo mestiere, quindi per me era tutto guadagnato. Però, per la curiosità che ho e per la voglia che sento ancora di fare questo mestiere, mi auguro di avere altre opportunità interessanti e belle. Sono una persona molto curiosa, mi piace sperimentare, uscire da me stessa e scoprire aspetti nuovi di me e della vita. Per questo spero di continuare ad avere questa opportunità”.

C’è un ruolo che ancora non le è arrivato ma che desidera profondamente?

“No, non c’è un ruolo preciso. Cerco di rimanere molto aperta nei confronti di quello che accadrà. Quello che mi auguro davvero è di fare teatro. Per tantissimo tempo non mi sono sentita pronta, proprio per le ragioni che dicevo prima, ma adesso sì. Ora mi sento pronta e vorrei davvero iniziare, anche se tardi, a intraprendere una carriera teatrale. Amo il teatro da quando ero piccola. Portavo mia madre a vedere gli spettacoli, mi abbonavo alla stagione teatrale a Bassano, perché ho sempre avuto un grande interesse. Mi piace moltissimo il teatro ed è questo che mi auguro. Per quanto riguarda il cinema e la televisione, invece, non riesco ad avere visioni così nette, anche perché non voglio averle. Voglio farmi sorprendere e stupire dagli incontri con i personaggi. Recentemente ne ho interpretato uno che mi è piaciuto moltissimo. È stato molto intenso. Ho appena finito di girare un film per il cinema, Il tuo cuore la mia stella, diretto da Francesco Patierno con Alessandro Preziosi, tratto da una storia vera. È stato un ruolo di madre che mi ha segnata molto. È stata un’esperienza molto intensa”.

Per due volte durante questa intervista ha pronunciato la parola “tardi”. Che rapporto ha con il tempo?

“Quando dico ‘tardi’ mi riferisco soprattutto al mio perfezionismo e al fatto di essermi sentita fuori tempo rispetto alla preparazione, all’esperienza e alla professionalità. Per me, il ‘tardi’ è questo. Per quanto riguarda la mia vita e il mio corpo, invece, non ho paura dell’invecchiamento. Non temo il tempo che passa. L’unica paura che posso avere è quella di non vedere abbastanza della vita dei miei figli. Per il resto no. Ho avuto esempi molto positivi in famiglia e mi auguro di accettare sempre il corso della mia vita e della vita in generale. Vorrei avere un rapporto sereno con l’età che passa e con il mio corpo. L’augurio che mi faccio è che ciò che si perde in giovinezza, in bellezza e in freschezza possa essere acquisito in saggezza e in grazia: sono due parole fondamentali per me”.

“Una vecchia saggia”?

“Mi auguro di arrivare a dire una frase del genere. Adesso, per me, è ancora un auspicio. Non mi sento saggia. Mi sembra di aver acquisito una maggiore conoscenza di me stessa e degli altri. Però la strada è lunga. Mi auguro di avere fino all’ultimo giorno questa voglia di conoscere me stessa, il mondo e le altre persone. Per me è uno dei motori più belli dell’esistenza. Pensare di aver raggiunto qualcosa in modo definitivo non mi appartiene. Mi piace continuare a mettermi in discussione”.