Francesca De André racconta le violenze subite dall'ex, dal lancio di oggetti incendiati alla candeggina

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Francesca De André ha raccontato in televisione le violenze subite dall’ex chiedendo che le vittime di tali reati siano più tutelate. La donna ha spiegato di aver subito aggressioni da parte dell’allora compagno e di aver documentato gli episodi. Lui si metteva i guanti da lavoro per colpirla, bruciava oggetti e glieli lanciava oltre a tirarle addosso la candeggina.

Il racconto di Francesca De André sulle violenze subite dall’ex

Francesca De André è stata legata per diverso tempo a un uomo violento che l’ha spesso aggredita. La donna ha raccontato ciò che ha subito nella trasmissione Verissimo, condotta da Silvia Toffanin.

“Lui si metteva i guanti da lavoro, incendiava oggetti e me li lanciava incendiati, mi gettava candeggina addosso”, ha detto De André.

La donna ha spiegato che parla di questi episodi perché li ha documentati e ha portato i video in tribunale.

“Siamo andati avanti per più di un anno e mezzo con un primo grado che avrò avuto venti testimonianze e la consegna di per lo meno venti video che testimoniavano l’essere picchiata con ombrelli rotti o con qualunque cosa, ho ancora dei buchi in testa”, ha proseguito.

Francesca De André ha confessato che “è faticoso ogni volta riviverlo, perché per quanto possa essere forte e andare avanti con l’elaborazione non è semplice”.

La richiesta di più tutela per le vittime di violenza

La conduttrice Silvia Toffanin ha ricordato che l’ex compagno di Francesca De André, come dice la sentenza, faceva uso di sostanze.

A quel punto Francesca è intervenuta parlando proprio della condanna all’uomo (tre anni e tre mesi per maltrattamenti e lesioni aggravate).

“Ho ancora della rabbia e del rancore nei confronti della pena che è stata data – ha detto – so quello che ho subito e quello che ho dimostrato in tribunale. Tre anni e tre mesi (di condanna, ndr) per una persona che commette un reato così grave, non arrivano neanche a una pena sospesa che è di quattro anni. Capisci che lasciare una persona a piede libero, che continua ad avere la libertà di vivere la sua vita, mentre io devo combattere a livello legale, a livello psicologico e devo rimettermi ancora in piedi nonostante il tempo sia passato, no. c’è equilibrio giudicare questo genere di reati”.

“Io mi rendo conto che posso essere la portavoce di tante donne che vivono queste situazioni anche da molto più tempo di me, ma io capisco perché hanno paura (di denunciare, ndr), ci deve essere più tutela per queste persone”, ha aggiunto.

De André finita in codice rosso in ospedale

Francesca De André ha ammesso di non essere riuscita a denunciare le violenze e di vedere ciò che le stava realmente accadendo.

“Lo stesso giorno che mi hanno portata in ospedale in codice rosso, io non volevo andare. Io gli occhi li ho aperti dopo. Io andavo a fare l’opinionista e dispensavo consigli sul tema della violenza alle donne, mentre lo vivevo in casa e non me ne accorgevo neanche. Lo perdonavo”, ha detto.

Francesca ha aggiunto di non aver visto la gravità di ciò che subiva perché essendo stata abituata alla violenza in casa anche da piccola, giustificava il compagno.