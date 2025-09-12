Francesca Del Vecchio giornalista de La Stampa espulsa dalla Global Sumud Flotilla perché "pericolosa"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Francesca Del Vecchio, giornalista de La Stampa, è stata espulsa dalla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria in procinto di partire verso Gaza con l’intento di far entrare beni di prima necessità per la popolazione palestinese. Il motivo? È “pericolosa”, la cronista è stata accusata dai responsabili italiani della missione di aver rivelato informazioni sensibili.

Giornalista espulsa dalla Global Sumud Flotilla

“Giornalista pericolosa. È un’etichetta che non pensavo mi si potesse attribuire, quando ho accettato di raccontare l’avventura della Global Sumud Flotilla verso Gaza. Ma è ciò che è successo e che ha comportato la mia espulsione dalla missione”.

Inizia così il racconto di Francesca Del Vecchio in un articolo su La Stampa in cui ripercorre quanto accaduto.

IPA Una parte della Flotilla in Tunisia

A partire dall’inizio, da agosto, quando viene invitata da un’attivista a partecipare alla missione per Gaza. Come giornalista, per raccontare la spedizione.

Dopo l’ok della portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia, inizia a scrivere, con tanto di rubrica quotidiana sul sito de La Stampa.

A partire da quanto avviene a Catania, luogo di partenza della spedizione italiana e del training per i partecipanti.

Il racconto di Francesca Del Vecchio

Come a tutti gli altri, al suo arrivo le viene chiesto di consegnare il cellulare e successivamente di lasciarsi perquisire, per motivi di sicurezza.

Quando inizia il corso per i partecipanti, racconta, all’interno ci sono altri giornalisti estranei alla missione, con tanto di macchine fotografiche e telecamere.

Al termine “chiedo se ci siano contrarietà al fatto di scriverne. Mi viene detto di no, purché non entri nei dettagli. È accettabile”, scrive Del Vecchio.

Col passare delle ore la giornalista nota che “la sfiducia è palpabile“. “Nessuno vuole o può parlare, nessuno può avvicinarsi alle imbarcazioni, nemmeno accompagnato”.

Intanto la partenza viene rinviata. Lei chiede di poter assistere a un turno di sorveglianza notturna alla flotta, “con la promessa di scriverne solo dopo la partenza”. Ma dopo un sì poco convinto, nessuno le risponde più.

E viene rimossa dalla chat di gruppo. Alla sua richiesta di spiegazioni un membro del direttivo le comunica la decisione di mandarla via, “per aver rivelato informazioni sensibili che avrebbero potuto minare la sicurezza della missione”.

La giornalista torna a parlare con la portavoce della Flotilla: “Concordiamo che, da quel momento in poi, ci sarà più dialogo. Penso che la crisi sia rientrata e mi avvio alla prima esercitazione in mare”.

Espulsa perché “pericolosa”

Dalla quale viene però allontanata da alcuni attivisti e membri del direttivo, anche con toni accesi. “Non possiamo fidarci di te“, le dicono.

“Sei una giornalista pericolosa, hai detto al mondo dove si tiene il nostro corso. Il tuo giornale ci ricopre tutti i giorni di me***”.

Le viene restituito il passaporto, “ritirato, come farebbe un organo di polizia”, e la cacciano “letteralmente fuori dal porto” di Catania.

“Il mio lavoro è stato considerato non allineato”, è la conclusione di Del Vecchio.

“Quando ho accettato di salire a bordo della Flotilla – scrive – speravo di poter fare quello che la mia professione comporta: osservare e riferire. Senza addomesticare. Né farsi addomesticare. Non è stato possibile”.

“Eppure, per me resta chiaro che quanto è successo non scalfisce la bontà della missione, l’intento umanitario”.