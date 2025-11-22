Francesca Fagnani inconsolabile per la morte di Ornella Vanoni, l’omaggio nella prossima puntata di Belve

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ornella Vanoni verrà omaggiata nella puntata di “Belve” del 25 novembre. A rivelarlo è la conduttrice del fortunato programma di Rai Due, la giornalista Francesca Fagnani, che aveva scelto “L’appuntamento”, una canzone dell’artista deceduta nella serata di venerdì 21 novembre, come sigla della trasmissione.

L’omaggio di Francesca Fagnani per Ornella Vanoni

Mondo della musica e dello spettacolo in lutto per la morte di Ornella Vanoni. La grande interprete è morta all’età di 91 anni, lasciando un grande vuoto nelle vite di chi con lei aveva collaborato, di chi la conosceva o di chi era un suo fan.

Dal momento in cui è stata annunciata la sua dipartita sono arrivati omaggi e tributi da ogni dove. E altri arriveranno nei prossimi giorni. In questa categoria rientra il pensiero che alla Vanoni verrà tributato durante la prossima puntata di “Belve”, trasmissione a cui aveva partecipato e che inizia proprio con una sua iconica canzone.

IPA Ornella Vanoni durante l’intervista del 2023

Il ricordo della giornalista

Molto legata a Ornella Vanoni, la conduttrice del programma, Francesca Fagnani, ha rivelato a Fanpage che verrà ritagliato per lei un momento di commiato. “Sarà comunque poco rispetto a quello che merita”, ha detto la giornalista.

A pochi minuti dalla notizia della morte della cantante, Fagnani aveva riservato al suo profilo Instagram un ultimo pensiero alla donna che tanto stimava. Aveva, infatti, postato una foto che le ritrae l’una accanto all’altra, datata 2023, con annessa una dedica.

“Grazie per essere stata colonna sonora di tanta vita. Resti indimenticabile, per me impossibile. Grazie per sempre”, queste le parole scelte per ricordarla.

L’intervista a Belve e la canzone a cappella

Quello tra Francesca Fagnani, la sua creatura “Belve” e Ornella Vanoni d’altronde era un rapporto molto stretto. Da anni, infatti, la trasmissione parte con una sigla che omaggia proprio la cantante.

Ogni puntata di Belva comincia con “L’appuntamento”, brano composto da Roberto Carlos ed Erasmo Carlos, il cui titolo è “Sentado à beira do caminho“, e il cui testo in italiano è di Bruno Lauzi.

Nel 2023, ospite dell’ultima puntata della stagione, Vanoni si esibì con una versione a cappella di questo brano proprio per chiudere un episodio che è entrato nel cuore dei fan della trasmissione. A spingere affinché ciò avvenisse fu proprio Fagnani che disse: “Le chiederei un regalo per l’ultima puntata. Visto che ogni puntata di Belve inizia con ‘L’Appuntamento’, e ci ha ispirato. Può cantare un pezzettino?”.