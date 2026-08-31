Francesca Fagnani potrebbe lasciare la Rai, l'indiscrezione sulla lettera per risolvere il contratto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo Sigfrido Ranucci e Report scoppia un altro caso in Rai: Francesca Fagnani, volto simbolo con il suo programma cult Belve, sarebbe pronta a lasciare l’azienda. Secondo indiscrezioni, la conduttrice già nei mesi scorsi avrebbe formalizzato con una lettera ai dirigenti di Viale Mazzini l’intenzione di risolvere il contratto. Alla base della decisione ci sarebbero contrasti e un rapporto di fiducia ormai compromesso con parte dei vertici aziendali.

Francesca Fagnani pronta a lasciare la Rai

Un’altra delle figure di punta della Rai potrebbe a breve lasciare l’azienda. Secondo indiscrezioni infatti Francesca Fagnani sarebbe pronta a dire addio e a risolvere il contratto con la tv pubblica.

Secondo quanto riporta Adnkronos, già nel giugno scorso, prima della presentazione dei palinsesti della prossima stagione, la conduttrice del programma cult Belve avrebbe manifestato ai vertici Rai l’intenzione di lasciare.

ANSA

La lettera ai vertici Rai

Lo avrebbe fatto con una lettera formale fatta recapitare ai dirigenti Rai tramite il proprio procuratore, con l’obiettivo di risolvere il contratto di esclusiva che la lega alla tv di Stato fino alla primavera 2027.

La lettera avrebbe agitato non poco i piani alti di Viale Mazzini, già alle prese con il caso Sigfrido Ranucci e Report e diversi addii eccellenti come quelli di Milo Infante e Federica Sciarelli.

Secondo Adnkronos, alla base della decisione di Fagnani ci sarebbero contrasti e tensioni con una parte dei vertici aziendali che avrebbero compromesso il rapporto di fiducia necessario per andare avanti.

La carriera in Rai di Fagnani

Francesca Fagnani, 49 anni, era entrata in Rai agli inizi degli anni Duemila, lavorando a programmi di Giovanni Minoli e Michele Santoro e come inviata di Annozero e Ballarò.

La svolta nel 2018 con con l’ideazione e la conduzione di Belve: dopo una prima stagione sul Nove, il format di interviste senza filtri è sbarcato in Rai, diventando ben presto uno dei programmi più seguiti.

Dove andrà?

Dopo la lettera di Fagnani, sempre secondo indiscrezioni, nelle ultime settimane ci sarebbero stati diversi colloqui per cercare di ricucire i rapporti, finora senza esito.

Bisognerà quindi attendere per capire se e quando si concretizzerà l’addio della giornalista alla Rai.

E dopo, dove potrebbe andare Francesca Fagnani? Le ipotesi principali puntano ovviamente alla principale concorrente, Mediaset, e a La7, dove è di casa il compagno Enrico Mentana, con cui Fagnani ha una relazione sentimentale dal 2013.