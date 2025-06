Francesca Fagnani raddoppia con Belve Crime, prima dello spin-off con Massimo Bossetti: quando andrà in onda

Francesca Fagnani raddoppia: dopo Belve arriva adesso lo spin off Belve Crime, in cui la giornalista romana intervista protagonisti della cronaca nera condannati per fatti gravi, ma anche testimoni chiave dei casi più intricati. A inaugurare la prima puntata sarà Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio.

La prima puntata di Belve Crime

Dopo cinque fortunate stagioni di Belve, lo spin-off Belve Crime è in arrivo con la prima puntata martedì 10 giugno alle 21:20 su Rai 2.

A introdurre le storie prima delle interviste ci sarà il giornalista Stefano Nazzi, che nella sua carriera ha seguito i casi di cronaca più conosciuti, ma anche vicende meno note. Nazzi è autore di libri e di podcast di successo, come Indagini.

Come spiega una nota della Rai, Belve Crime è un programma che mira a indagare nel profondo la mente di chi ha sbagliato, di chi ha fatto del male o di chi ha attraversato il male. Sullo sfondo cold case e delitti che in questi ultimi anni hanno segnato il sentimento del Paese. Sullo sgabello di Belve Crime verrà ascoltato il punto di vista di chi, in un modo o nell’altro, sulla scena del delitto c’era.

Fagnani come Petrelluzzi e Leosini

E con Belve Crime, Francesca Fagnani punta a contendere alle colleghe Roberta Petrelluzzi e Franca Leosini il titolo di “Signora in giallo” della tv di Stato.

Massimo Bossetti a Belve Crime

La scelta di Massimo Bossetti fra gli ospiti della prima puntata non è casuale. Pur essendo stato condannato all’ergastolo con sentenza passata in giudicato, Bossetti continua infatti a proclamarsi innocente. E la sua vicenda continua a destare interesse, alimentata da uno zoccolo duro di innocentisti.

Bossetti risponderà alle domande di Francesca Fagnani in maniera diretta, nel corso dell’intervista registrata nel carcere di Bollate, alle porte di Milano. Per lui sarà la prima intervista in assoluto dopo la condanna per l’omicidio di Yara Gambirasio.

Le interviste agli altri ospiti della puntata di Belve Crime sono state invece realizzate in studio.