Francesca Fialdini e il ricordo del compagno di classe Giacomo Bongiorni morto dopo un’aggressione a Massa

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Francesca Fialdini ha voluto ricordare Giacomo Bongiorni, la vittima della tragedia di Massa, dove l’uomo di 47 anni è morto dopo un’aggressione in piazza da parte di un gruppo di giovani. La conduttrice Rai era un’amica d’infanzia del carpentiere, essendo stati i due compagni di scuola. Sui social ha scritto: “Piango un compagno di giochi. Che questa dolorosa tragedia trasformi le coscienze”.

Morte Giacomo Bongiorni, il ricordo di Francesca Fialdini

È arrivato il ricordo di Francesca Fialdini dopo la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne defunto dopo una violenta aggressione avvenuta in piazza a Massa, città che ha dato i natali a entrambi.

Con un toccante post su Facebook, la conduttrice Rai ha parlato dell’ex compagno di scuola, un volto a lei caro e legato ai ricordi dell’infanzia.

Il post commovente dopo la tragedia di Massa

“Giacomo Bongiorni era un mio compagno di classe. Sapere che è morto a causa di una violenza degenerata, messa in atto da ragazzini è doppiamente doloroso. Giacomo era un papà e ha agito in quanto tale oltre che da cittadino”, inizia così il suo messaggio.

“Mi chiedo ora dove siano i papà di quei ragazzi e anche dove siano gli altri cittadini, quelli che ci governano pensando che parlare di educazione emotiva a scuola non serva a nulla. Ma anche quelli che non mettono in piedi nessuna offerta alternativa credibile per i giovani, che oggi hanno evidentemente bisogno di altro per una socializzazione sana e rispettosa”, continua.

Infine, Francesca Fialdini chiosa così: “Ora però piango un compagno di giochi, un padre di famiglia, e anche un bambino – suo figlio – che ha visto tutto. Come città dovremmo stare vicino alla sua famiglia. Non con la rabbia della vendetta ma con la salda convinzione che questa tragedia debba trasformare le coscienze di questa comunità ferita. E impoverita”.

La ricostruzione

I fatti risalgono alla notte tra sabato 11 e domenica 12 aprile e si sono svolti nel centro di Massa, in piazza Felice Palma. Qui Giacomo Bongiorni stava trascorrendo la serata insieme ad alcuni familiari, tra cui il figlio di 11 anni e il cognato.

Proprio quest’ultimo, avendo visto un gruppo di ragazzi tra i 16 e i 18 anni lanciare bottiglie e bicchieri contro la vetrina di un negozio, sarebbe intervenuto per farli calmare. In quel momento però sarebbe partita una violenta aggressione da parte degli stessi nei confronti del cognato di Bongiorni e dello stesso 47enne. Si sarebbe trattato di un vero e proprio pestaggio durante il quale l’uomo sarebbe caduto a terra, battendo la testa. Di lì a poco l’uomo è andato in arresto cardiaco ed è morto. Il cognato è stato trasportato in ospedale, dove è ricoverato per alcune fratture mentre il figlio di Giacomo – che ha assistito a tutta la scena – si trova sotto osservazione in stato di shock.

Dopo l’aggressione, il gruppo di giovani si è dato alla fuga, prima che arrivassero i soccorsi. I carabinieri del Comando provinciale di Massa sono sulle loro tracce e hanno sentito testimoni e visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Secondo il Corriere della Sera, in caserma ci sarebbero già almeno una decina di sospettati.