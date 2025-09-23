Francesca Lonigro di Lonigro Group a Boss in Incognito, qual è il fatturato dell'azienda di Noicattaro

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Francesca Lonigro, direttrice commerciale dell’azienda pugliese Lonigro Group, è stata la protagonista della seconda puntata della nuova edizione di Boss in Incognito su Rai 2. Lonigro Group è un’azienda con sede a Noicattaro (Bari) che produce e commercializza in Italia e all’estero prodotti ortofrutticoli, in particolare l’uva da tavola. Nel 2024 l’azienda ha registrato un fatturato di oltre 3 milioni di euro, con un utile nettamente in crescita rispetto agli anni precedenti.

Chi è Francesca Lonigro Boss in Incognito di Lonigro Group

Lunedì 22 settembre in prima serata è andata in onda la seconda puntata di Boss in Incognito, il format di Rai 2 in cui gli imprenditori lavorano camuffati e sotto mentite spoglie al fianco dei dipendenti.

Protagonista della puntata è stata Francesca Lonigro, giovane direttrice commerciale dell’omonima azienda agricola di Noicattaro, in provincia di Bari, guidata dal padre.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà La Lonigro Group ha sede a Noicattaro, in provincia di Bari

Laureata in Marketing, 28 anni, ha portato in pochi anni l’azienda a nuove vette, usando una ricetta che combina la tradizione familiare e del territorio con l’innovazione.

È stata lei, ad esempio, a lanciare sul mercato il progetto di luxury food, rinnovando una tradizione di famiglia che va avanti da tre generazioni.

Cosa fa l’azienda di Noicattaro

La Lonigro Group è un’azienda dedita alla produzione e al commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi.

L’azienda barese è nota soprattutto per l’uva da tavola, simbolo di Noicattaro, ma nella sua produzione trovano spazio anche ciliegie e fichi, confetture e verdure sott’olio.

Nell’ultimo anno l’azienda ha confezionato oltre 3 milioni di chili d’uva da tavola di varie tipologie, anche in formati nuovi come quella ricoperta di cioccolato e o frutta confezionata in snack.

La Lonigro Group ha oltre undici ettari di coltivazioni, una ventina di dipendenti e una solida rete commerciale attiva in molti Paesi europei.

In pochi anni l’azienda, grazie all’impegno di Francesca Lonigro, è passata da un’attività familiare a una realtà imprenditoriale solida, innovativa e proiettata verso il futuro.

La Lonigro Group ha soltanto due soci: il padre Rocco, amministratore unico che detiene la maggior parte del capitale, e la figlia Francesca.

Qual è il fatturato della Lonigro Group

Dal 2017, quando è stata lanciata la nuova veste dell’azienda, la Lonigro Gorup srl ha avuto una crescita costante, concentrata negli ultimi anni.

Nel 2024 l’azienda ha registrato un fatturato di 3 milioni di euro, il 21% in più rispetto ai ricavi dell’anno precedente.

In netta crescita anche l’utile: oltre 63 mila euro nel 2024, a fronte dei 6 mila registrati nel 2023 e i 15 mila del 2022.