Francesca Mannina trovata morta in Venezuela dopo il terremoto, il fratello: "Stava cercando di scappare"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Dopo le ricerche e le flebili speranze, è arrivata la tragica conferma. Il corpo di Francesca Mannina è stato ritrovato sotto le macerie del residence Pin High di La Guaira, una delle aree più colpite dal violento terremoto che ha devastato il Venezuela. La donna, 42 anni e originaria di Balestrate (Palermo), risultava dispersa dal 24 giugno. A ritrovarla è stato il fratello Pedro, che per giorni non ha smesso di cercarla tra le macerie. Secondo il suo racconto, la donna avrebbe tentato di mettersi in salvo mentre l’edificio stava crollando. Il marito Roberto Santilli, che si trovava con lei, è invece riuscito a salvarsi.

Chi era Francesca Mannina

Francesca Mannina era originaria di Balestrate, ma da tempo viveva in Venezuela insieme al marito Roberto Santilli. Aveva 42 anni, era laureata in Economia internazionale e lavorava nella macelleria gestita dal compagno.

La speranza di ritrovarla viva era rimasta accesa fino all’ultimo. Anche perché, nelle ore immediatamente successive al sisma, il marito era stato estratto vivo dalle macerie del residence, alimentando le speranze dei familiari di riuscire a riabbracciare anche Francesca.

ANSA

Il fratello di Francesca: “Stava cercando di scappare”

Come già detto, a ritrovare il corpo della donna è stato il fratello Pedro, arrivato sul luogo del crollo e impegnato personalmente nelle ricerche fin dai primi giorni dopo il terremoto.

Francesca sarebbe rimasta travolta dal crollo mentre tentava di lasciare l’edificio. “Stava cercando di scappare”, ha raccontato il fratello, spiegando che la sorella avrebbe provato a mettersi in salvo negli istanti immediatamente successivi alla scossa.

Il messaggio dello zio di Francesca Mannina sui social

La notizia della morte di Francesca Mannina è stata confermata anche dallo zio Davide Emma attraverso un messaggio pubblicato sui social. Le sue parole hanno prodotto centinaia di messaggi di cordoglio da parte di amici, conoscenti e cittadini che avevano seguito con apprensione le ricerche.

“Addio, nipotina dal cuore immenso. Sempre pronta a incoraggiare, a donare speranza e augurare il bene. Ora il terremoto ti ha portata via e il dolore che hai lasciato è indescrivibile. Grazie di cuore a tutti coloro che ci sono stati vicini e che fino all’ultimo si sono uniti alla nostra speranza di poterti ritrovare indenne”.

Le vittime italiane del terremoto in Venezuela

Con il ritrovamento di Francesca Mannina salgono a tre gli italiani morti nel devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. La 42enne è la seconda vittima di origini siciliane identificata dopo Giuseppe Colaianni, 55 anni, originario di Calascibetta (Enna).

Colaianni è morto dopo essere riuscito a mettere in salvo la moglie. In Venezuela era rientrato da poche settimane dopo un lungo periodo trascorso in Francia.

Il bilancio complessivo del sisma continua intanto ad aggravarsi, sfiorando le mille vittime. I feriti sono quasi 5mila, mentre i dispersi oltre 50mila. Le autorità sono impegnate nelle operazioni di ricerca tra le macerie, mentre prosegue la corsa contro il tempo per individuare eventuali sopravvissuti.

Cosa ha detto Tajani sugli italiani coinvolti

Sulla situazione è intervenuto anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il quale ha parlato delle verifiche in corso sui connazionali presenti nel Paese sudamericano.

“In Venezuela il quadro è tremendo”, ha dichiarato il vicepremier confermando che risultano tre italiani deceduti e quattro feriti, mentre proseguono le ricerche dei connazionali ancora dispersi.