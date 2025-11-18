Francesca Mannocchi e la sclerosi multipla paragonata alla guerra, "ho capito molte più cose di me"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

“La mia malattia e la guerra sono simili” afferma Francesca Mannocchi, la giornalista che ha scoperto di essere affetta da sclerosi multipla. Dopo ormai qualche anno di convivenza con la malattia, la reporter di guerra parla apertamente del suo percorso: dalla prima, agghiacciante, diagnosi a ciò che ha imparato in questo difficile percorso.

Francesca Mannocchi, il racconto della diagnosi

Intervistata dal Corriere della Sera, la reporter di guerra Francesca Mannocchi ha raccontato del giorno in cui scoprì di essere malata.

“Una mattina mi ero svegliata che non sentivo metà del mio corpo. – racconta – Decisi di fare una risonanza d’urgenza”.

ANSA Francesca Mannocchi vince il David di Donatello con un documentario sulla guerra in Ucraina

A esame fatto, quando chiese al medico se sarebbe potuta partire per l’Iraq, dove al tempo seguiva la guerra a Mosul, si sentì rispondere: “Ma lei dove vuole andare nel suo stato?”.

“La glacialità del neurologo, che dopo essersi fatto pagare profumatamente una risonanza magnetica d’urgenza mi freddò senza neanche prepararmi un minimo alla diagnosi” è ciò che più le rimase impresso di quel giorno.

“Stare bene assieme a questa sgradita ospite”

Da quel terribile giorno, sono ormai trascorsi quasi 8 anni, e Mannocchi ha nel frattempo imparato “a stare bene assieme a questa sgradita ospite”.

“Ero in un corpo finito anche prima, solo non ci facevo caso” ha detto Francesca di fronte ai giovani dell’AISC – Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Trovare un equilibrio non è stato facile, confessa, “ma oggi lo è”. È “facile” perché ha iniziato ad ascoltare la malattia.

Che le dice di “non perdere tempo. Sii autentica. Di’ alle persone che ami che le ami”.

Le ricorda di ascoltarsi, “di essere felice”, di dire no quando non ce la fa e di ribellarsi verso le ingiustizie intollerabili.

Cos’è la sclerosi multipla

La sclerosi multipla è una malattia autoimmune, per cui il sistema immunitario attacca per errore alcuni componenti del sistema nervoso centrale, scambiandoli per agenti estranei.

Si tratta di una malattia cronica e neurodegenerativa che colpisce cervello, midollo spinale e nervi ottici.

Non esistono sintomi conclamati, ogni persona reagisce alla malattia in modo diverso, con un andamento più o meno graduale.

In Italia si stimano più di 144.000 mila persone affette da sclerosi multipla, sono più di 2,8 milioni nel mondo.

Colpisce le donne più degli uomini, in qualsiasi età ma in particolare tra i 20 e i 40 anni, con incidenza maggiore in aree a clima temperato.