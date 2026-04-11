Francesca Manzini e il racconto al GF Vip delle violenze domestiche subite: "Mani addosso, denunciate subito"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le violenze domestiche non sono più un tabù, e lo dimostra lo sfogo di Francesca Manzini al GF Vip. In un momento intenso, in cui la produzione ha scelto di farle incontrare la madre Gabriella, la conduttrice e ora concorrente del reality ha ripercorso i momenti più difficili all’interno della casa in cui, in diverse occasioni, ha liberato i suoi demoni e ha raccontato agli altri concorrenti le violenze subite e di cui ancora oggi porta ancora i segni. "Ho scelto di stare sola da un anno, non mi fido più".

Lo sfogo di Francesca Manzini

Non nasconde il suo dolore Francesca Manzini, tra gli ospiti della casa del Grande Fratello Vip che oggi trova il coraggio di raccontare quelle violenze domestiche subite in un periodo non meglio precisato della sua vita.

Oggi il suo carnefice non è più su questa terra, e in un ultimo atto di pace disperata Francesca confessa di averlo perdonato: "Io avrò la pace terrena, lui la pace eterna".

Lo ha fatto, Manzini, durante una sorpresa che la produzione ha riservato per lei: in una stanza allestita come un salotto con luci calde e confortevoli ha incontrato sua madre, Gabriella, che conosce molto bene la sua storia.

"Io non ho potuto fare nulla", dice, lasciando intendere di non essere stata in grado di denunciare quelle violenze. Non spiega il motivo, si limita piuttosto a dire: "Stimo e rispetto le forze dell’ordine".

Le violenze domestiche

Chi segue il GF Vip ricorderà le numerose volte in cui Francesca Manzini si è confidata con gli altri concorrenti parlando delle violenze subite. In un confronto con Adriana Volpe, per esempio, ha detto: "Ho vissuto tradimenti, umiliazioni, ho vissuto delle mani alzate. Sembrava perfetto e poi è arrivata l’umiliazione".

Quindi: "Ho scelto di stare da sola da quasi un anno per proteggermi, non mi fido". Oggi, infatti, Francesca ha "paura degli uomini" e dice con convinzione: "Io conosco gli uomini".

L’appello dal GF Vip: "Denunciate"

"Sappiate anche perdonare per la vostra tranquillità, ma soprattutto sappiate riconoscervi, perché se sapete chi siete non permettete a nessuno di arrivare alla mano", dice Francesca Manzini in collegamento con lo studio di Ilary Blasi.

Poi l’appello più importante: "Cercate di denunciare subito, ogni volta che vi arriva una mano in faccia".