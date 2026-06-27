Francesca Michielin si è sposata con Davide Spigarolo a Bassano, matrimonio tra i girasoli e "fuga" in Vespa

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Francesca Michielin ha detto sì a Davide Spigarolo. La cantante e l’ex atleta si sono sposati con una cerimonia riservata nella Pieve di Sant’Eusebio, a Bassano del Grappa, davanti a pochi familiari e amici. Tra girasoli, una funzione ricca di momenti simbolici e la partenza finale a bordo di una Vespa rossa, la coppia ha scelto di vivere il giorno delle nozze lontano dai riflettori.

Francesca Michielin si è sposata con Davide Spigarolo

Francesca Michielin si è sposata con Davide Spigarolo venerdì 26 giugno.

La cantante, 31 anni, e il compagno, 32, hanno celebrato il matrimonio nella Pieve di Sant’Eusebio, a Bassano del Grappa, la parrocchia dove l’artista è cresciuta, scegliendo una cerimonia intima e riservata, alla presenza di pochi invitati.

Come racconta il Corriere della Sera, la coppia ha voluto proteggere la propria privacy anche attraverso una serie di misure organizzative.

Un matrimonio tra i girasoli

All’ingresso della chiesa era previsto un accesso riservato ai soli invitati, mentre un servizio di sicurezza ha presidiato l’area e la strada di accesso è stata temporaneamente chiusa durante la celebrazione per evitare l’arrivo di curiosi e fotografi.

La navata della chiesa è stata trasformata in un giardino con centinaia di girasoli. Francesca Michielin ha scelto un abito bianco essenziale, in linea con l’immaginario evocato dal suo ultimo album Magia Bianca.

La cerimonia è stata scandita da letture, preghiere e momenti musicali. Tra questi anche una vera e propria sorpresa per gli invitati.

La Michelin ha cantato l’Hallelujah

Francesca Michielin, infatti, ha interpretato Hallelujah delle Haim. Con una scelta fuori dagli schemi, gli sposi non hanno preso posto davanti all’altare, ma sono rimasti seduti accanto ai sacerdoti, rivolti verso amici e parenti.

Durante l’omelia poi, uno dei celebranti, l’abate don Andrea Guglielmi, ha intrecciato riferimenti ai valori della fede e dell’amore con alcune delle canzoni più note della cantante, tra cui Distratto, L’amore esiste, Battito di ciglia e Fango in Paradiso.

Il sacerdote ha inoltre richiamato il mondo dello sport che appartiene a Davide Spigarolo, ex saltatore in alto e oggi allenatore, nonché figlio della campionessa olimpica Gabriella Dorio, medaglia d’oro nei 1.500 metri ai Giochi di Los Angeles 1984.

Le fedi, la data e i discorsi degli sposi

A consegnare le fedi ai futuri sposi sono stati i nonni della cantante. Francesca Michielin e Davide Spigarolo hanno spiegato agli invitati il significato della data scelta per il matrimonio.

Il 26 giugno richiama infatti il periodo in cui si sono conosciuti nel 2022 e hanno iniziato il loro percorso insieme.

Nel loro discorso, i neo sposi hanno ricordato anche le difficoltà affrontate negli ultimi anni, compreso il delicato intervento chirurgico subito dalla cantante per la rimozione di un rene, esperienza che Michielin aveva raccontato pubblicamente.

“Ci impegneremo a seminare bellezza nel mondo, a resistere ai pettegolezzi e a diventare un punto di luce nel buio”, hanno detto, come riportato dal Corriere della Sera.

La “fuga” in Vespa degli sposi

Una celebrazione intima e familiare, proprio come da desiderio degli sposi.

E alla fine, non prima del tradizionale lancio di riso all’uscita dalla chiesa. Francesca Michielin e Davide Spigarolo sono partiti a bordo di una Vespa rossa.

Attraversando le vie di Bassano del Grappa, gli sposi hanno alla fine raggiunto una location rimasta riservata dove hanno proseguito i festeggiamenti insieme ai loro ospiti.