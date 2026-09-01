Francesca Neri scioglie il silenzio dopo la morte del compagno Silvano Loia, "Sono devastata dal dolore"

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Francesca Neri ha concesso poche parole al Corriere della Sera per commentare la morte del suo compagno, Silvano Loia, manager di RaiWay annegato in mare durante un uscita con alcuni amici. Sono le prime parole dell’attrice da quando il compagno, con cui aveva iniziato una relazione nel 2024, è scomparso.

Le prime parole di Francesca Neri dopo la morte del compagno

Il Corriere della Sera ha reso pubbliche, con un breve articolo, le prime parole di Francesca Neri dopo la morte del compagno, Silvano Loia, avvenuta lo scorso 30 agosto nel tratto di mare davanti a Montalto di Castro.

L’attrice, che aveva già risposto alle condoglianze del giornale con “un cuoricino infranto”, ha risposto alla richiesta di commento sul decesso del compagno scrivendo semplicemente “Sono devastata dal dolore“.

ANSA

I due avevano iniziato la loro relazione nel 2024, dopo che l’attrice si era separata da Claudio Amendola.

La morte di Silvano Loia

Silvano Loia è morto lo scorso 30 agosto annegando nelle acque al largo del litorale di Montalto di Castro, a pochi chilometri da Tarquinia, in provincia di Viterbo.

L’uomo si sarebbe allontanato dal gruppo di amici con cui era andato in spiaggia per una passeggiata. Non vedendolo tornare dopo due ore, gli amici avrebbero deciso di chiamare i soccorsi.

Dopo ore di ricerche, i sommozzatori lo avrebbero trovato morto annegato, a 5 metri di profondità. Non è chiaro se, durante la passeggiata, abbia deciso di fare un bagno e sia stato sopraffatto dalle onde, o se abbia avuto un malore a riva e sia poi stato trascinato dalla corrente in mare.

Chi era Silvano Loia

Silvano Loia non era parte del mondo dello spettacolo. Era un manager di RaiWay, l’azienda che controlla e amministra le reti radiofoniche e televisive della Rai, e che è controllata dalla televisione pubblica.

La relazione con Francesca Neri sarebbe iniziata nel 2024, quando i due sono stati fotografati per la prima volta insieme.

Anche Neri, negli ultimi anni, si era allontanata dalle telecamere, assumendo sempre meno spesso il ruolo di attrice e sempre più spesso quello di produttrice.