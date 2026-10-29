Francesca Nunzi, la Monica di ‘Un posto al sole’: “Sono convinta che il teatro mi abbia guarita”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una bambina che preferisce restare nella propria cameretta, inventare storie e costruire mondi immaginari, mentre fuori gli altri sembrano non comprendere il suo modo di essere. Quella bambina è Francesca Nunzi, oggi attrice, autrice e volto di Un posto al sole, che nel teatro ha trovato uno spazio in cui esprimere una sensibilità vissuta a lungo come motivo di sofferenza. Nell’intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Francesca Nunzi ripercorre il proprio cammino artistico e personale: il rapporto con il padre, camiciaio dalla fantasia inesauribile, gli anni trascorsi accanto a Gigi Proietti, la maternità e una carriera costruita senza inseguire necessariamente la grande occasione. E racconta come la scrittura e l’ironia siano diventate strumenti per affrontare anche i momenti più dolorosi.

Un posto al sole festeggia trent’anni. Lei ricorda di aver partecipato già alle primissime puntate, prima di tornare nel ruolo di Monica. Che rapporto ha costruito con questa serie?

“Ho poca memoria, ma credo di aver partecipato addirittura alla seconda puntata di Un posto al sole, quindi parliamo di trent’anni fa. Se non ricordo male, avevo una piccolissima parte insieme a Giada Desideri e Maurizio Aiello. Poi la serie è andata avanti e, quando sono stata richiamata, dopo aver sostenuto il provino, per interpretare Monica, un personaggio che compare abbastanza spesso, sono stata contentissima. Nessuno, all’inizio, avrebbe immaginato che Un posto al sole sarebbe diventato un punto fermo della programmazione Rai. Non ci sono molte produzioni capaci di durare così a lungo e continuare a funzionare. Ha un pubblico pazzesco. Per la festa dei 30 anni, fuori dalla Casa del Cinema, c’era una marea di gente che chiedeva autografi e fotografie. Questo fa capire quanto le persone siano affezionate alla serie. È bellissimo”.

C’è ancora chi guarda alle soap con un certo snobismo. Che pubblico ha scoperto attraverso Un posto al sole?

“Un pubblico vastissimo e variegato. Le racconto un episodio. Nel mio palazzo abita una signora che, da quando mi ha vista in Un posto al sole, è letteralmente impazzita. Ogni volta mi dice: ‘Oddio, che bello, ho una di Un posto al sole che abita nel mio palazzo!’. Non immaginavo nemmeno quanto fosse vasto il pubblico. Ieri, tra le persone presenti, ho trovato persino una mia amica che fa la cantante lirica. Era in mezzo alla folla e, appena mi ha vista, mi è venuta incontro gridando: ‘France’, siamo amiche, la conosco da una vita!’. Mi ha abbracciata ed era venuta anche lei a farsi le fotografie. È un pubblico davvero inaspettato”.

Al di là dell’attrice, chi è Francesca Nunzi quando torna a casa e non ha un pubblico davanti?

“Un mio carissimo amico d’infanzia mi ha definita una donna del Rinascimento, perché coltivo tanti interessi. Se non lo facessi, mi annoierei! A casa, però, sono una persona normalissima. Mi piace moltissimo tornare, chiudere la porta, rilassarmi e mettere tutto in ordine. Mio marito e i miei figli mi prendono in giro, dicono che sono una rompiscatole perché sistemo continuamente tutto. Mi lamento come tutte le donne: ‘Mamma mia, che casino!’. Poi preparo da mangiare, guardo la televisione. Sono un po’ pantofolaia, come si dice a Roma. Preferisco stare con la famiglia o con pochi amici stretti. Soprattutto non mi piace esibirmi nella vita privata. Chiacchiero tantissimo, me lo rimproverano tutti, ma parlo di qualsiasi argomento tranne che del mio lavoro. Quando qualcuno comincia a farmi domande sulla professione, un po’ mi scoccio. Con i colleghi capita di parlarne, ma con gli amici stretti no. Il problema si presenta soprattutto quando vado a cena con persone che conosco poco. La prima domanda è sempre: ‘Ma tu conosci questo? Conosci quell’altro?’. Mi infastidisce, anche se capisco che sia normale. È anche per questo che preferisco frequentare pochi intimi”.

È diventata la donna che sognava di essere da bambina?

“Sì. Sono nata con il pallino di fare l’attrice, ma non perché volessi diventare famosa. Non aspiravo a essere una diva: amavo il mestiere. Mi piaceva inventare storie. Da piccolina giocavo con i teatrini, facevo parlare mille personaggi. Ero affascinata dal teatro, soprattutto da quello che succedeva dietro le quinte. Quando andavo a vedere uno spettacolo, quasi più di quello che accadeva sul palcoscenico, mi incuriosiva ciò che c’era dietro. Mi chiedevo continuamente che cosa stessero facendo gli attori, come funzionassero tutti quei meccanismi. Avevo una curiosità quasi morbosa per quella scatoletta magica che è il teatro. E prima ancora di recitare, ho sempre scritto. Mio padre mi chiamava Minou. Scrivevo poesie sulle foglie, su qualsiasi pezzetto di carta o superficie che trovassi. Dovevo sempre inventarmi qualcosa, raccontare una storia. Negli anni è emersa prima l’attrice dell’autrice, della scrittrice. Anche nei lavori che non avevo scritto ho sempre cercato di mettere qualcosa di mio, e me lo hanno permesso, perché evidentemente erano contributi che funzionavano. A un certo punto mi sono detta: ‘Ma perché non comincio a scrivere anche i miei testi, visto che questa è sempre stata la mia passione?’. Così è emerso anche quel lato di me, sebbene il pubblico mi conosca soprattutto come attrice”.

US: Sante Cossentino

Suo padre le ha trasmesso l’amore per gli stornelli romani e ancora oggi, prima di entrare in scena, lei alza gli occhi al cielo per salutarlo. Che uomo era?

“Lo saluto sempre. Mio padre era un semplice camiciaio, ma credo di poter dire tranquillamente che fosse una persona di grandissimo livello intellettuale e morale. Era buono, attento, curioso e soprattutto leggero. Sdrammatizzava tutto. Anche nei momenti più difficili cercava il lato divertente, una battuta, un motivo per farci sorridere. Aveva la capacità straordinaria di farci stare tranquilli anche quando le cose non andavano bene. E poi aveva una fantasia enorme. Mi raccontava un’infinità di storie inventate, talmente belle e convincenti che ci credevo davvero. Per anni ho continuato a ripetere certi racconti dicendo: ‘Ma è vero, me l’ha detto papà!’. E invece se li era inventati! Era il suo modo di farci vivere un’infanzia piena di fantasia e leggerezza”.

Ha anche raccolto in un libro i testi scritti da suo padre. E sua madre quale eredità le ha lasciato?

“Mio padre scriveva ovunque. Appena trovava una superficie libera, ci scriveva qualcosa. Inventava canzoni, sonetti, filastrocche. Ho raccolto molti di quei testi in un libro. Quindi questa parte di me viene sicuramente da lui. Ma anche mia madre non era da meno. Era certamente meno fantasiosa e meno leggera di papà, però aveva un fortissimo senso dell’umorismo, che probabilmente le veniva dalla sua famiglia. L’ironia l’ho ereditata da entrambi. Mia madre aveva quella romanità molto spiccata, la battuta sempre pronta che riesce ad alleggerire qualsiasi situazione. A volte può essere anche fastidiosa, ma i romani sono fatti così! Anche mio padre era romano, naturalmente, però aveva un modo di fare un pochino più raffinato”.

I suoi genitori avevano già intuito che sarebbe diventata attrice?

“Lo sapevano già! Era impossibile immaginare che potessi fare qualcosa di diverso. Mio padre mi spiava mentre giocavo nella cameretta e vedeva benissimo la mia inclinazione. Costruivo veri e propri villaggi, inventavo scene, mettevo in piedi una specie di teatro nel teatro. Era quasi una forma di pazzia, naturalmente tra virgolette, perché non facevo altro. Cantavo, inventavo storie, costruivo teatrini. Costringevo chiunque a partecipare ai miei giochi, a cominciare da mia sorella e dai miei cugini. Dovevano fare tutti teatro con me! Tutto il resto non mi interessava. Avevo cominciato a lavorare già mentre andavo a scuola. Facevo serate, cantavo, lavoravo nei villaggi turistici. Cercavo ogni occasione per entrare nel mondo dello spettacolo. Appena diplomata, ho iniziato a frequentare una scuola di teatro. E proprio mentre frequentavo quella scuola sono stata presa al laboratorio di Gigi Proietti. Da lì è partito tutto”.

Come reagì suo padre quando scoprì che era stata ammessa al laboratorio di Gigi Proietti, che ammirava tanto?

“La parte divertente è che ai miei genitori non avevo nemmeno detto di aver sostenuto il provino. Non pensavo di essere presa. C’erano tantissimi ragazzi arrivati da tutta Italia. Mi ero detta: ‘Ci provo, anche se probabilmente non succederà nulla’. Invece mi presero. Ricordo quando tornai a casa e annunciai che avrei cominciato il laboratorio di Proietti. Mio padre era un suo grandissimo ammiratore. Quando ero piccola mi aveva portata a vederlo al Teatro Tenda. Può immaginare la sua reazione! Per poco non ci restava secco dalla felicità. Poi papà ha partecipato molto anche alla vita del laboratorio. Siccome scriveva sonetti e altri testi, ogni tanto lo coinvolgevamo nei nostri lavori. Si divertiva moltissimo ed è rimasto molto legato a quell’esperienza. Tra l’altro, ho sempre trovato un’affinità incredibile tra mio padre e Proietti. Papà era più grande, naturalmente, ma quando vedevo Gigi mi sembrava di vedere mio padre da giovane. Ovviamente Proietti aveva un talento artistico straordinario, però lo spirito e il modo di guardare alla vita erano davvero gli stessi”.

Quale insegnamento di Gigi Proietti ha compreso fino in fondo soltanto con l’esperienza?

“Molti aspetti del suo carattere mi erano già familiari, perché appartenevano anche alla mia famiglia. Gigi, sulla scena, era un mostro sacro. Nella vita, invece, era una persona semplicissima, tranquilla, che cercava sempre di sdrammatizzare e trovare una battuta. Sul piano artistico, alcuni insegnamenti li ho compresi e affinati negli anni. Magari intuivo di avere determinate capacità, ma ancora non riuscivo a esprimerle completamente. Lavorando, ripensando a ciò che avevo imparato nel laboratorio, sono riuscita a tirarle fuori. La maggior parte degli insegnamenti, però, li ho assimilati proprio durante gli anni trascorsi con lui. Ci sono stati i due anni di laboratorio e poi quelli in cui abbiamo continuato a lavorare insieme. Alla fine sono stati circa cinque anni di lavoro intensissimo. Credo di aver imparato moltissimo soprattutto durante gli spettacoli, ancora più che durante le lezioni. Le racconto un episodio. All’epoca facevamo tante fotografie di gruppo nei camerini. Quando riguardo quelle foto, non ci sono quasi mai. Sa perché? Perché stavo sempre in quinta a guardare Gigi. Tutte le sere, per centinaia di repliche. Ero lì, incantata. Lui usciva dalla quinta, c’era la sarta che gli cambiava la camicia, lo asciugava, e mi diceva: «A Chicca, ma stai sempre qua?». E continuavo a osservarlo. La cosa straordinaria è che, apparentemente, faceva ogni sera lo stesso spettacolo. Ma riuscivo sempre a vedere qualcosa di nuovo. Un’espressione, un movimento del sopracciglio, un piccolo particolare che aveva aggiunto. L’ho studiato davvero a fondo!”

Ha lavorato con continuità, ma in passato ha detto di non aver mai avuto la cosiddetta grande occasione. Non ne ha mai provato amarezza?

“Non l’ho mai vissuta così. Per fortuna sono una persona che ha i piedi molto per terra, anche se contemporaneamente ha la testa per aria. Non ho mai pensato che dovesse necessariamente arrivare la grande occasione. Anzi, forse, per carattere, ne ero anche un po’ spaventata. Mi chiedevo quale prezzo avrebbe avuto. Amo rifugiarmi in casa, avere una famiglia, vivere tranquillamente. Forse, in fondo, non l’ho nemmeno cercata troppo. Mi piace lavorare con continuità, vivere del mio mestiere, ma senza diventarne schiava. Non volevo rinunciare alla normalità. Un successo improvviso avrebbe potuto stravolgere il mio equilibrio. Quindi, alla fine, forse è stato meglio così. E una grande occasione non garantisce una carriera duratura. Ci sono persone che ne hanno una e poi spariscono. Preferisco esserci sempre. Come diceva mio padre, e come del resto dicono anche tanti altri, i cavalli si vedono a fine corsa. Per me va bene così”.

E lei ha corso molto?

“Corro continuamente! Ed è un mio limite, probabilmente, perché non riesco mai a rilassarmi completamente. Ho sempre l’ansia di dover fare tutto prima. Non so nemmeno perché, ma sono sempre stata così. Le faccio un esempio. Domenica scorsa ho finito uno spettacolo e dovevamo smontare tutto. Non c’era alcuna fretta. Il teatro era a nostra disposizione e potevamo prendercela comoda. Gli altri erano andati nei camerini, chiacchieravano, si prendevano il loro tempo. Io, invece, avevo già smontato tutto, preparato le borse e sistemato ogni cosa. A un certo punto il direttore del teatro mi ha guardata e mi ha detto: ‘Oh, France’, ma calma! Stiamo qui fino a mezzanotte, tranquilla!’. Ero sudata, avevo l’affanno e avevo già finito tutto. Non mi chieda perché! Chissà dove devo arrivare, non lo so nemmeno io. Forse voglio finire tutto il prima possibile perché soltanto quando ho sistemato ogni cosa riesco davvero a rilassarmi. Corro tanto proprio perché ho fretta di rilassarmi! Succede anche con gli appuntamenti. A Roma, con il traffico, a volte parto due ore prima. Ho l’angoscia di arrivare tardi. Invidio moltissimo le persone rilassate, quelle che riescono a lasciare le faccende in sospeso. La sera, per esempio, non riesco ad andare a dormire se prima non ho sistemato tutta la cucina. Mia sorella mi dice: ‘Ma che te frega? Lascia tutto così, ci pensi domani!’. Per me è inconcepibile. Ognuno deve imparare a convivere con il proprio carattere”.

La maternità ha modificato il suo rapporto con il lavoro?

“Non molto, ho sempre lavorato. Con il primo figlio, per esempio, ho continuato fino al nono mese di gravidanza. Mi sembra di ricordare che l’ultimo lavoro l’avessi fatto quando ero praticamente sul punto di partorire. Anzi, molti lavori sono arrivati proprio dopo la nascita dei miei figli, soprattutto a teatro. La maternità mi ha dato tantissime idee nuove. Ho cominciato a scrivere monologhi perché, quando diventi madre, ti cambia completamente la vita. Si affrontano situazioni faticose, ma anche incredibilmente divertenti. Entri in un mondo nuovo, quello dei figli, della scuola, di tutte le situazioni che una mamma si trova ad affrontare. Ho cominciato a raccontare proprio queste esperienze, le fatiche di noi madri, e ne sono nati monologhi che hanno avuto molto successo. Da questo punto di vista, la maternità mi ha dato una spinta lavorativa enorme”.

Ha anche attraversato una fase nella quale, per un’attrice, diventava più difficile trovare ruoli?

“Forse si ferma un pochino di più il lavoro nel cinema e nella televisione. Quando sei sposata, hai dei figli e non sei più giovanissima, magari cominciano a chiamarti meno. È come se pensassero: ‘Ormai quella fase è passata’. Poi, fortunatamente, si ricomincia. A me sta succedendo proprio adesso. Sono tornata a lavorare parecchio nel cinema e nella televisione. Ormai sono una donna âgée e sono tornati anche i ruoli adatti alla mia età. Meno male! Perché tra i trenta e i quarantacinque, quarantotto anni, spesso tendono a scegliere attrici più giovani. Poi, però, arriva un momento in cui le ragazze giovani non possono interpretare anche le cinquantenni. E allora ricominciano a chiamarti. Meglio così, va benissimo!”

Tra provini, critica, pubblico e social, un’attrice è continuamente esposta al giudizio. Come lo affronta?

“Prima mi arrabbiavo parecchio, perché spesso si sentono delle cavolate incredibili. C’è gente che parla senza sapere assolutamente niente. Adesso, invece, ho imparato a farmi delle grandi risate. Con l’arrivo dei social e dell’intelligenza artificiale mi sto proprio sbizzarrendo. Mi diverto a smascherare certi atteggiamenti attraverso le vignette, l’umorismo, le situazioni comiche. Ho trovato un modo per rispondere ironicamente a questo giudizio continuo, che esiste da sempre ed è anche abbastanza fastidioso. Prenda Un posto al sole. Se legge i commenti sotto i post dedicati ai personaggi, trova di tutto. La gente confonde il personaggio con l’attore, con la persona vera. A una signora ho dovuto ricordare che si trattava di una fiction. Le ho detto, più o meno: ‘Si calmi, è una finzione. Ripeta con me: è una soap!’. Alla fine queste situazioni mi fanno ridere. I social, da una parte, permettono di divertirsi e fare belle scoperte. Dall’altra, hanno dato a chiunque la possibilità di esprimere giudizi, spesso senza alcun filtro. Ma anche noi possiamo rispondere, quando lo riteniamo opportuno. Quando qualcuno esagera, gli rispondo per le rime e poi lo blocco!”

E come giudica se stessa, soprattutto rispetto all’aspetto fisico e al passare degli anni?

“Con molta serenità. A livello fisico ho capito che inseguire continuamente l’apparenza è abbastanza stupido e inutile. A un certo punto devi necessariamente fare pace con l’età che passa, con i cedimenti del corpo. Ci scherzo sopra. E meno male che sono fatta così, perché altrimenti rischierei di diventare una di quelle persone che si ritoccano continuamente. A me non interessa. Prima di tutto perché non condivido questo atteggiamento, e poi perché sono troppo pigra per stare dietro a tutti questi trattamenti. Ho altro da fare! Le assicuro che non è una posa. Davvero non faccio caso a certi particolari. Se una mia amica si rifà il naso e non me lo racconta, probabilmente non me ne accorgo nemmeno. Quando incontro un’amica ho altri pensieri, altre domande da farle. Naturalmente, se vedo in televisione una persona completamente trasformata, me ne accorgo. Non sono mica cieca! Però nella vita quotidiana non presto attenzione a questi aspetti. Forse, proprio perché sono fatta così, tendo a pensare che anche gli altri non facciano caso a me. Naturalmente non è vero, ma continuo a non preoccuparmene. A volte esco con i capelli spettinati e una maglietta bucata. Ma chi se ne frega!”

Ci sono emozioni che la spaventano più di altre?

“Anche con le emozioni ho bisogno di mantenere il controllo. Le vivo tutte, ma a modo mio. Molto spesso le trasformo. Quando provo un dolore intenso, cerco di dargli un’altra forma. Magari scrivo oppure comincio a immaginare una storia. È successo anche con quello che è capitato a mia nipote. Ho dovuto esorcizzare quella vicenda scrivendo un libro. Affrontare direttamente certi dolori mi spaventa talmente tanto che sento il bisogno di trovare una strada alternativa. Forse ho paura che, se li affrontassi direttamente, potrebbero devastarmi. Con le emozioni belle è diverso. Quando arriva una bella notizia sono felice, naturalmente, ma non manifesto la gioia in maniera esagerata. In qualche modo me la tengo dentro. Magari vado a fare la spesa o cucino con uno spirito diverso. Le attività che normalmente mi pesano, in quel momento le faccio con più piacere. Forse è così che vivo la felicità”.

Nel libro Mav, legato alla vicenda di sua nipote, parla di «tre morti interiori»…

“Ho sempre avuto un rapporto difficile con la morte. Tutto è cominciato quando avevo cinque anni. Ero a casa di un mio cugino, un po’ più grande di me e di mia sorella. Era appassionato di musica rock, heavy metal, aveva tantissimi dischi in vinile. A un certo punto vidi la copertina di un LP che mi impressionò moltissimo. Non ricordo quale disco fosse, ma c’era un teschio bruttissimo, davvero inquietante. Chiesi spiegazioni a mio cugino e lui cominciò a parlarmi della morte. Fino a quel momento non avevo praticamente idea di che cosa significasse quella parola. Da allora ne ebbi un autentico terrore. Avevo paura di morire, ma anche che potesse morire qualcuno a cui volevo bene. Mi spaventava moltissimo l’aspetto trascendentale della morte. Ogni volta che ci pensavo era come se intorno a me si creasse una specie di buio totale. Questa sensazione, in parte, mi è rimasta anche crescendo. Poi, con gli anni, cominci a perdere delle persone. La perdita più grande, per me, è stata quella di mio padre. Quando vivi un dolore così forte devi necessariamente trovare un modo per reagire”.

Da quella paura è nata anche la sua idea che l’esistenza sia composta da più vite, separate da piccole morti interiori?

“Ho cominciato a immaginare che la nostra esistenza fosse fatta di cicli, come se, ogni certo numero di anni, cambiassimo pelle. Era il mio modo di esorcizzare la morte. Mi sono accorta che nella mia vita ci sono state fasi molto precise. Finiva una fase e ne cominciava un’altra. Ho iniziato a pensare a ogni passaggio come a una piccola morte seguita da una rinascita. Come se morisse la persona che ero stata fino a quel momento e ne nascesse una nuova. Questa nuova vita portava con sé una specie di oblio rispetto alla precedente. Non perché volessi dimenticare tutto, ma perché avevo bisogno di lasciare indietro le esperienze dolorose. Volevo affrontare la fase successiva senza trascinarmi dietro il peso del passato. Ho vissuto tre di questi passaggi. Adesso sono nella mia quarta vita. Speriamo duri! Nella prima facevo determinate attività. Nella seconda ho cominciato a fare l’attrice e la mia esistenza è cambiata completamente. Nella terza sono diventata madre. Ogni passaggio mi ha trasformata profondamente. Cerco, ogni volta, di non portarmi dietro tutto il fardello dei ricordi precedenti. Naturalmente è un desiderio, non significa che riesca davvero a cancellarli. Ma è il mio modo di proteggermi”.

Se oggi incontrasse la Francesca Nunzi di otto o sedici anni, per quali aspetti proverebbe tenerezza?

“Se penso a me da piccola, mi faccio molta tenerezza. Non sono mai stata una bambina, e poi una ragazza, come le altre. Non perché mi sentissi migliore, assolutamente. Anzi, mi sentivo diversa. A volte ho pensato persino di avere alcuni tratti, mi sembra brutto dirlo, ma forse vicini alla sindrome di Asperger. Avevo interessi diversi da quelli degli altri bambini e comportamenti che non venivano capiti. Questa incomprensione mi faceva soffrire moltissimo. Mi piaceva tornare a casa, chiudermi nella cameretta, mettermi il pigiama e rimanere lì. Non avevo voglia di uscire. Le altre bambine erano contente di andare a casa delle amichette o di uscire con le mamme. A me quelle uscite pesavano. Volevo stare nella mia cameretta e non capivo perché dovesse essere considerato strano. Mi chiedevo: ‘Ma che cosa faccio di male? Perché sono strana? Voglio semplicemente stare qui, qual è il problema?’. Ero una bambina che non si sentiva capita”.

Ricorda un episodio nel quale si sia sentita particolarmente incompresa?

“Ricordo alcuni episodi legati ai vestiti. Mia madre, quando dovevamo andare a qualche festa di famiglia, voleva naturalmente che mi vestissi in un certo modo. Ma non sopportavo alcuni indumenti, per esempio le magliette a collo alto oppure le calzamaglie. Non era un semplice capriccio. Mi facevano proprio male. Provavo un dolore fisico quando dovevo indossarli. Mia madre insisteva e mi rifiutavo. A volte sono rimasta in accappatoio, dicendo: ‘Non mi vesto!’. Così ho rinunciato persino ad andare ad alcune feste dei miei cugini. Dall’esterno potevo sembrare capricciosa, ma stavo davvero male. Nessuno capiva che per me quella sensazione era dolorosa. Soffrivo perché non riuscivo a spiegare qualcosa che, ai miei occhi, era semplicissimo. Non stavo facendo nulla di male. Ero una bambina molto solitaria. Anche quando mi trovavo in mezzo agli altri, magari a un certo punto mi fermavo a guardare delle margherite. Avevo comportamenti che agli altri sembravano insoliti, ma per me non lo erano affatto. Erano gli adulti e gli altri bambini a considerarli strani. Oggi, quando ripenso a quella bambina, mi viene da dire: «Poverella!». Perché non veniva capita. Adesso, fortunatamente, c’è molta più attenzione verso certe particolarità dei bambini. All’epoca non era così. Magari avevo delle difficoltà, dei limiti che nessuno riusciva a riconoscere, e ho dovuto affrontarli da sola”.

Quando ha cominciato a sentire che quella diversità poteva diventare una risorsa?

“Quando ho scelto il teatro. Sono convinta che mi abbia guarita. Credo davvero di essermi, in qualche modo, curata da sola attraverso il teatro. Non sto dicendo che avessi una patologia: non potrei affermarlo. Però ero sicuramente una bambina diversa, con un mondo di fantasia enorme. Vivevo moltissimo nella mia immaginazione e questo mondo non trovava facilmente un riscontro nella realtà che mi circondava. Molte coetanee amavano i vestiti e le bambole. A me non interessava niente di tutto questo. Perciò venivo considerata strana. Per fortuna ero anche una bambina simpatica, carina, e questo mi ha aiutata. Non sono stata vittima di bullismo. Le mie amiche, secondo me, capivano inconsciamente che c’era qualcosa di diverso in me, ma mi volevano bene lo stesso. Questa diversità è rimasta anche durante l’adolescenza. Se andava di moda un certo piumino, magari mia madre me lo comprava, ma io lo regalavo a un’amica perché in cambio volevo una vecchia giacchetta. Ero sempre fuori dagli schemi. Per fortuna, e lo dico senza falsa modestia, avevo dalla mia parte il fatto di essere molto carina, molto bella e molto simpatica. Nonostante le mie particolarità, riuscivo a sentirmi accettata”.

E se fosse quella bambina a incontrare la Francesca Nunzi di oggi, che cosa la sorprenderebbe?

“Non credo che rimarrebbe particolarmente stupita. Penso che mi direbbe: ‘Brava che hai resistito’. Forse sarebbe sorpresa proprio da questo: dal fatto che sia riuscita a resistere e, alla fine, a ottenere una vita normale, tranquilla, serena. Perché le assicuro che le premesse non erano positive. Oggi sono molto contenta della mia vita familiare, anche di quella allargata. Sono legatissima alla famiglia di mio marito. Finora la vita mi ha dato molto. Sono contenta del mio lavoro e soprattutto che mia nipote stia sempre meglio”.

C’è ancora un progetto che vorrebbe realizzare, qualcosa che porti interamente la sua firma?

“Mi piacerebbe riuscire a portare a un pubblico più vasto un progetto completamente mio. Qualcosa che abbia davvero un mio marchio, una mia identità. Un piccolo format di mia invenzione, come è stato The Trauma Show, che ho realizzato. Vorrei riuscire a far conoscere maggiormente questo tipo di lavoro. Ma penso che ci riuscirò. Ce la farò!”

Magari senza farsi prendere dall’ansia?

“L’ansia c’è sempre! Da qualche parte è nascosta, pronta ad aggredire!”.