Francesca Pascale dopo le dimissioni di Gasparri vorrebbe Antonio Tajani lontano da Forza Italia: "Vecchiume"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Continuano le fibrillazioni nella maggioranza di governo dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. Dopo Fratelli d’Italia, con le dimissioni dal governo di Daniela Santanché e Andrea Delmastro, ci sono acque agitate anche all’interno di Forza Italia, con Maurizio Gasparri verso le dimissioni da capogruppo in Senato. Sulla situazione è intervenuta anche Francesca Pascale, che vorrebbe anche il passo indietro di Antonio Tajani da leader del partito: “Liberi Forza Italia da questa gabbia di vecchiume”.

Francesca Pascale e le dimissioni di Gasparri

Ospite a L’aria che tira su La7, Francesca Pascale ha detto la sua sulla situazione all’interno di Forza Italia all’indomani della vittoria del No al referendum costituzionale.

Un esito non privo di conseguenze, dato che Marina Berlusconi e un nutrito numero di senatori forzisti starebbero spingendo Maurizio Gasparri alle dimissioni da capogruppo al Senato.

ANSA

L’ex compagna di Silvio Berlusconi, che nelle ultime settimane si è spesa per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia, rivela di aver “trovato molta difficoltà, non dai contrari, ma anche tra chi votava Forza Italia”.

Secondo Pascale, tra i motivi della sconfitta anche il lavoro di diversi esponenti della maggioranza, tra cui lo stesso Gasparri, che aveva criticato appena pochi giorni fa: “Non mi aspettavo una sconfitta così. Ma vedendo Gasparri che faceva sì sì sì veniva voglia di votare no“.

Da Marina Berlusconi “un’aria nuova al centrodestra”

Francesca Pascale ha detto di aver parlato con Marina Berlusconi dopo l’esito del voto: la presidente di Fininvest le ha espresso “una sensazione di delusione e di sconfitta”.

Tuttavia, ha aggiunto, “sia lei che Giorgia Meloni hanno iniziato a rimboccarsi le maniche, cercando di avviare anche un cambio generazionale“.

“Nonostante lo schiaffo del referendum, credo che possa portare un’aria nuova al centrodestra, uno spunto di saggezza per tutti”.

Via Antonio Tajani da Forza Italia

Un cambio generazionale che secondo Pascale dovrebbe coinvolgere anche l’attuale leadership di Antonio Tajani.

“Mi auguro che continui la sua carriera come ministro degli Esteri, ruolo che ha svolto bene”, ha detto.

“Spero anche che possa realizzare i suoi sogni, magari diventare Presidente della Repubblica, ma soprattutto che liberi Forza Italia da questa gabbia di vecchiume“.

“Non si tratta solo di età – ha spiegato – ma di dare nuova linfa al partito”.