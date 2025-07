Francesca Pascale e il coming out più "difficile" su Berlusconi, poi stoccata a Giorgia Meloni ed Elly Schlein

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel corso degli eventi organizzati per il progetto culturale “Ponza D’Autore”, Francesca Pascale è stata intervistata dalla giornalista Laura Tecce, toccando diversi argomenti tra i quali il suo rapporto con Silvio Berlusconi, senza però risparmiare delle stoccate alla premier Giorgia Meloni e alla segretaria del PD Elly Schlein.

L’intervista a Francesca Pascale

Si è tenuta ieri – venerdì 18 luglio 2025 – la prima giornata di incontri della kermesse Ponza D’autore, la serie di eventi organizzata da Vis Factor e curata da Valentina Fontana.

Questa prima serie di incontri ha vista tra gli ospiti Francesca Pascale, intervistata dalla giornalista Laura Tecce, che ha toccato molti aspetti della vita politica e privata della 40enne originaria di Napoli.

ANSA Francesca Pascale, che durante un’intervista ha parlato di Silvio Berlusconi, di Giorgia Meloni e di Elly Schlein

Tra i vari temi trattati, anche il rapporto della Pascale con l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, durante il quale la donna ha raccontato di uno dei momenti più difficili legati a quella relazione.

Il coming out su Silvio Berlusconi

La Pascale, che ha da poco interrotto il matrimonio con la cantautrice Paola Turci, ha risposto alle domande di Laura Tecce chiarendo di essere sempre “stata percepita come etero”.

Proprio per questo, “il coming out più rischioso non è stato con mio padre, ma il ‘sto con Berlusconi’ – ha spiegato – Quello ha dato il tumulto a tutta la mia vita, sono rimasti tutti scioccati, quello è stato difficile”.

Francesca Pascale e Silvio Berlusconi avevano iniziato la loro frequentazione quando il Cavaliere era ancora sposato con Veronica Lario. Dopo il divorzio dei due il loro fidanzamento venne ufficializzato nel 2012, e i due sono rimasti insieme fino al 2020.

Le frecciate a Giorgia Meloni ed Elly Schlein

Nel corso dell’evento, la Pascale ha però parlato anche della politica attuale, soffermandosi in primis sulla segretaria del PD: “Non attacco la Schlein, le voglio bene, vederla presente a tutti i pride è bello, la guardo con ammirazione ma chiedo come mai non è presente sui temi e nei luoghi dove la sinistra è sempre stata, nelle fabbriche, nel mondo del lavoro”.

“Dice che la Meloni sbaglia – ha aggiunto poi la Pascale – mi sta bene essere contro il Governo, però qual è l’alternativa? Se oggi immagino di mandare a casa Meloni e votare Schelin perché va al pride non mi basta, abbracciare i temi dei diritti civili non è una questione di partito, è una questione civile”

E proprio sulla Presidente del Consiglio, la Pascale ha chiosato: “Io non voto Meloni perché viene da una tradizione fascista ma perché fa di tutto per non rappresentare anche le persone che come me vogliono abbracciare le libertà e rispettare le individualità degli altri”.