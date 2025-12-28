Francesca Pascale e il racconto del padre violento in famiglia, "non lo voglio neanche al mio funerale"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

In una lunga intervista Francesca Pascale ha parlato della sua storia con Berlusconi, ma anche del rapporto con il padre violento. Pascale ha detto che non perdonerà il padre per essere stato violento “con me, con mia madre e con le mie sorelle”, spiegando di aver interrotto i rapporti con lui da circa 8 anni.

Il ricordo di Francesca Pascale e le parole sul padre violento

Francesca Pascale ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera e ha toccato diversi temi. Molte domande hanno riguardato, come prevedibile, la storia con Silvio Berlusconi, altre le sue idee politiche e altre ancora il difficile rapporto con il padre.

Parlando della sua famiglia, infatti, Pascale ha definito il padre “un uomo violento”, dicendo che non ha intenzione di perdonarlo perché il suo comportamento è proseguito anche durante la malattia della mamma.

ANSA

Francesca Pascale insieme a Silvio Berlusconi nel 2015

Pascale: “Mio padre non lo voglio neanche al mio funerale”

“La mia era una famiglia con un patriarcato naturale: papà operaio e mamma casalinga”, ha detto nell’intervista al Corriere Francesca Pascale. L’ex compagna di Berlusconi ha poi dichiarato di rimproverare al padre di “non averla mai fatta sentire amata” e di non aver mai pensato alla “mia casa come un luogo sicuro e confortevole”.

Il motivo lo spiega la stessa Pascale, che ricorda come il padre fosse “un uomo violento” ma che la madre non sia mai riuscita a lasciarlo perché “si preoccupava di cosa avrebbe detto la gente e di lui”.

Francesca Pascale non vede il padre dal matrimonio della sorella Marianna, nel 2016 o 2017: “Ho giù fatto testamento: non voglio nemmeno che venga al mio funerale”. Un rapporto difficile, che ne ha condizionato anche le storie successive perché “i tuoi genitori sono la radice dell’amore”.

Il periodo trascorso insieme a Silvio Berlusconi

Aver conquistato l’amore dell’uomo più importante d’Italia, ha spiegato Francesca Pascale, è stata una rivalsa. “Ho conosciuto Berlusconi quando aveva 69 anni, quando era un uomo forte e libero, siamo stati insieme 15 anni e ho vissuto tutto il bello possibile”, ha detto Pascale.

Quest’ultima ha raccontato di aver sentito l’ex presidente del Consiglio tre mesi prima della sua morte. Per quanto riguarda la fine della storia, Pascale ha ricordato che Berlusconi le diceva che non voleva farle vivere la sua vecchiaia “ma la verità è che tra di noi non è mai finita, non ci siamo mai realmente separati”.

“Nel giorno del suo funerale ero seduta in ultima fila dopo aver ricevuto il permesso di Zangrillo attraverso Letta. Per me era importante poterlo salutare. Ma mi sono chiesta se fosse ciò che voleva”, ha concluso Pascale.