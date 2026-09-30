Francesca Pascale e Paola Turci contro Tajani: "Non voto più Forza Italia", "Frase sulle gonne è patriarcato"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Dopo il divorzio annunciato il 18 luglio 2024, Francesca Pascale e Paola Turci si uniscono, almeno virtualmente, contro Antonio Tajani. L’ex Silvio Berlusconi ha dichiarato: “Se continua ad essere il segretario di Forza Italia il mio voto si sposterà verso Giorgia Meloni”. La cantante invece ha commentato la frase sulle gonne del ministro: “Ecco cosa intendiamo quando parliamo di patriarcato”.

Francesca Pascale contro Antonio Tajani, le sue parole

In un’intervista del 22 settembre a RadioNapoliCentrale, Francesca Pascale aveva spiegato perché sta pensando di non votare più Forza Italia.

“Se continua ad essere Antonio Tajani il segretario di Forza Italia il mio voto si sposterà verso Giorgia Meloni. È la prima volta che lo dico ma è frutto di un ragionamento sofferto e così come me la pensano molti altri”.

Ha poi aggiunto che l’attuale leadership è la causa “l’emorragia di credibilità di un partito che ha ormai smarrito la sua strada e per questo “sempre più lontano dal suo elettorato di riferimento”.

Successivamente, Francesca Pascale ha commentato anche l’evento per i novant’anni postumi del Cavaliere.

Francesca Pascale contro Forza Italia

Il 29 settembre, giorno del compleanno di Silvio Berlusconi, è stata organizzata a Napoli una festa in suo onore.

Una scelta che non è piaciuta a Francesca Pascale.

Come riporta Il Foglio, l’imprenditrice ha dichiarato:“Un baraccone indecoroso. Usano il nome Berlusconi come gli pare e piace, abusando dell’educazione della famiglia che non dice nulla”.

Paola Turci e il patriarcato di Antonio Tajani

In un’intervista a Vanity Fair, anche Paola Turci, ex di Francesca Pascale, ha criticato Antonio Tajani.

Alla domanda su cosa ne pensasse delle parole del ministro sul consiglio dato al figlio di scegliere una donna “meno appariscente con le gonne un po’ più lunghe”, ha dichiarato: “Non capisco perché la presidente del Consiglio Giorgia Meloni continui a relegare episodi del genere a goliardate o frasi dette male”.

Ha poi aggiunto: “Più chiaro di così… Ecco cosa intendia mo quando parliamo di patriarcato. Sono questioni che sentivo già da ragazzina: le gonne sotto il ginocchio, le regole imposte alle ragazze. Se un vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri dice ancora oggi una frase del genere con serenità, non è un’affermazione uscita male: è un pensiero. Per questo con Una Nessuna Centomila ripetiamo che liberarsi dal patriarcato è anche, e soprattutto, una lotta maschile”.