Francesca Pascale ricorda Berlusconi, "ci siamo amati in modo travolgente, una volta mi regalò un roseto"
L'affetto, la passione e i regali: Francesca Pascale racconta la storia d'amore con Silvio Berlusconi a Storie al bivio Sera su Rai 2
Quello fra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi è stato un amore “travolgente”. Così lo descrive la diretta interessata, ospite di Storie al bivio Sera, nella puntata in onda nella serata di martedì 9 giugno su Rai 2. Pascale ha fornito uno spaccato di vita di coppia fra sentimenti, galanteria e regali favolosi. “Quante gliene ho fatte passare… lui rideva”.
- L'amore fra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi
- I regali di Berlusconi a Pascale
- Il matrimonio con Paola Turci
- La politica e Marina Berlusconi
L’amore fra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi
“Quante gliene ho fatte passare. Lo spiavo, controllavo le lettere, i telefoni. Lui rideva, a tratti era lusingato dalla mia gelosia. Capitai una sera a casa sua senza avvisare e lo trovai a cena con alcune donne. Le cacciai tutte”, ha ricordato Pascale.
E ancora: “Io e il Presidente ci siamo amati in modo travolgente. Lui era molto passionale e io dimezzerei gli anni che mi restano da vivere per passare anche solo un giorno con Silvio. Mi ha coperto di doni e d’amore“.
I regali di Berlusconi a Pascale
Francesca Pascale ha poi parlato di alcuni regali ricevuti dal Cav: “Amo le moto e la mia prima Harley Davidson me la fece trovare sotto un albero di Natale”.
Così le disse Silvio Berlusconi: “Non ho mai voluto comprare la moto ai miei figli per paura. A te l’ho donata, ma non ti do le chiavi”.
“Un’altra volta mi ha regalato 100 rose ma poi, siccome non amava i fiori recisi, la volta dopo mi comprò un roseto. L’ho amato con tutto il cuore, mi ha insegnato la vita e la politica”.
Il matrimonio con Paola Turci
Anche la scelta di contrarre matrimonio con Paola Turci venne influenzata dal ricordo di Berlusconi e dalla sua mancanza: “Non sono mai stata propensa al matrimonio, le mie nozze hanno stupito anche me”.
Così ha spiegato: “Sono state dettate più dal dolore per la morte di Silvio che dalla logica. Qui non si tratta di capire di chi è la colpa, nessuno ne ha. Ho vissuto in un vortice dopo la perdita di Silvio e la sofferenza ha dettato alcune scelte”.
La politica e Marina Berlusconi
Francesca Pascale non intende fare politica nonostante, ha raccontato, glielo abbiano chiesto sia dal centrodestra che da Italia Viva. “Preferisco battermi con le mie associazioni per i diritti civili“, ha detto.
Poi una dichiarazione su Marina Berlusconi: “Le voglio molto bene. Faccio in modo di sentirla vicino quando posso. Mi piacerebbe che scendesse in campo, ma so bene che il papà non voleva e sono già contenta che lei e Piersilvio si interessino al partito”.