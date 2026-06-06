Francesca Pascale ricorda Berlusconi, "ci siamo amati in modo travolgente, una volta mi regalò un roseto"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Quello fra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi è stato un amore “travolgente”. Così lo descrive la diretta interessata, ospite di Storie al bivio Sera, nella puntata in onda nella serata di martedì 9 giugno su Rai 2. Pascale ha fornito uno spaccato di vita di coppia fra sentimenti, galanteria e regali favolosi. “Quante gliene ho fatte passare… lui rideva”.

L’amore fra Francesca Pascale e Silvio Berlusconi

“Quante gliene ho fatte passare. Lo spiavo, controllavo le lettere, i telefoni. Lui rideva, a tratti era lusingato dalla mia gelosia. Capitai una sera a casa sua senza avvisare e lo trovai a cena con alcune donne. Le cacciai tutte”, ha ricordato Pascale.

E ancora: “Io e il Presidente ci siamo amati in modo travolgente. Lui era molto passionale e io dimezzerei gli anni che mi restano da vivere per passare anche solo un giorno con Silvio. Mi ha coperto di doni e d’amore“.

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I regali di Berlusconi a Pascale

Francesca Pascale ha poi parlato di alcuni regali ricevuti dal Cav: “Amo le moto e la mia prima Harley Davidson me la fece trovare sotto un albero di Natale”.

Così le disse Silvio Berlusconi: “Non ho mai voluto comprare la moto ai miei figli per paura. A te l’ho donata, ma non ti do le chiavi”.

“Un’altra volta mi ha regalato 100 rose ma poi, siccome non amava i fiori recisi, la volta dopo mi comprò un roseto. L’ho amato con tutto il cuore, mi ha insegnato la vita e la politica”.

Il matrimonio con Paola Turci

Anche la scelta di contrarre matrimonio con Paola Turci venne influenzata dal ricordo di Berlusconi e dalla sua mancanza: “Non sono mai stata propensa al matrimonio, le mie nozze hanno stupito anche me”.

Così ha spiegato: “Sono state dettate più dal dolore per la morte di Silvio che dalla logica. Qui non si tratta di capire di chi è la colpa, nessuno ne ha. Ho vissuto in un vortice dopo la perdita di Silvio e la sofferenza ha dettato alcune scelte”.

La politica e Marina Berlusconi

Francesca Pascale non intende fare politica nonostante, ha raccontato, glielo abbiano chiesto sia dal centrodestra che da Italia Viva. “Preferisco battermi con le mie associazioni per i diritti civili“, ha detto.

Poi una dichiarazione su Marina Berlusconi: “Le voglio molto bene. Faccio in modo di sentirla vicino quando posso. Mi piacerebbe che scendesse in campo, ma so bene che il papà non voleva e sono già contenta che lei e Piersilvio si interessino al partito”.