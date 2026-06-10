Francesca Pascale ricorda Silvio Berlusconi, "primo bacio dopo l'attentato, vorrei stare un giorno con lui"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

“Eravamo complici, eravamo divertiti l’uno dall’altro rispetto alle differenze”. Così Francesca Pascale ricorda il “suo” Silvio Berlusconi ospite di Storie al bivio, parlando a tre anni di distanza dalla scomparsa dell’ex premier del rapporto che ha condiviso per anni con lui. Dal primo bacio, “non autorizzato” e giunto dopo l’attentato con la statuetta che ferì il Cavaliere, alle scenate di gelosia che però finivano sempre con tenerezza. La showgirl si confida a Monica Setta, arrivando a dire che “dimezzerebbe i suoi anni per passare un altro giorno col mio presidente”.

L’incontro “doloroso” tra Pascale e Berlusconi

L’incontro con Silvio Berlusconi avviene in quella che la stessa Pascale ha definito una delle notti più brutte della sua vita, perché le era venuta a mancare la madre. Di scomparsa in scomparsa, l’ex compagna del Cavaliere ricorda come a ogni anniversario della morte di Berlusconi lei metta sul tavolo un bicchierino di amaro, dei cioccolatini e un babà. Che lui amava tantissimo.

Alle 3 di quella drammatica notte, Pascale chiama subito Berlusconi. “Il dolore era troppo grande. L’unica persona che volli sentire, perché era un’ancora di salvezza e il mio porto sicuro, era lui. Non poteva che dirmi parole di conforto, però il mio presidente è stato soprattutto questo”.

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“Due giorni dopo il funerale di mia mamma, mi ha invitato a Palazzo Grazioli. Siamo stati insieme qualche giorno e lui mi è stato molto vicino nel momento del lutto”, ha proseguito Pascale.

La cosa più bella che ricordo è che a cena non eravamo seduti di fronte né di fianco. Il presidente era sempre ligio all’educazione, ma in quel momento era appoggiato alla tavola mentre io ero seduta e mi confortava con la mia mano nella sua. Forse ti può interessare Marco Travaglio commenta l'archiviazione di Silvio Berlusconi, "ha finanziato Cosa Nostra dal 1974 al 1992" Marco Travaglio parla dell'archiviazione di Dell'Ultri per le stragi del '93 e dei rapporti tra Silvio Berlusconi e la mafia

La storia del primo bacio fra Pascale e Berlusconi

Rispondendo alla richiesta della conduttrice, Francesca Pascale svela la storia dietro al primo bacio dato a Silvio Berlusconi: “Glielo diedi io senza il suo consenso. Era il 13 dicembre 2009, era stato poco prima colpito dalla statuetta in piazza Duomo a Milano“.

Glielo strappai io quel bacio sulla bocca, era tra la voglia e la passione ma anche l’affetto incondizionato. Aveva appena subìto un attentato e mi spaventai tantissimo. Ma quello fu il primo bacio non autorizzato da entrambe le parti.

“Io e il presidente ci siamo amati in modo travolgente“, ha raccontato l’ex compagna del fondatore di Forza Italia. Il discorso si sposta dunque sulle scenate di gelosia. “Erano continue”, afferma Pascale.

“Ero troppo fanciulla e insicura, non conoscevo nulla di come funziona una relazione così importante. Oggi non credo sia giusto cedere al sentimento della gelosia”, afferma ancora l’ex compagna di Berlusconi.

Una scenata che mi è rimasta impressa accadde quando andai a trovarlo all’improvviso ad Arcore, senza avvisarlo. Non eravamo neanche legati sentimentalmente, ma quando lo vidi circondato dalle solite belle donne, le cacciai tutte quante. Dopo lui mi tirò le orecchie dicendo che non potevo arrivare così dal nulla e fare queste scenate.

I regali e i gesti che Francesca Pascale non ha dimenticato

La 40enne racconta poi che Silvio Berlusconi le regalò una Harley Davidson, sapendo della sua passione per le moto. Tuttavia il dono arrivò con una particolarità: “Mi fece trovare una moto sotto l’albero di Natale, ma senza chiavi perché aveva paura“.

Tra i regali più insoliti c’è anche un roseto. Dopo averle regalato cento rose, Berlusconi decise di sorprendere la sua amata in modo diverso. “Siccome non amava i fiori recisi, la volta dopo mi comprò un roseto”.

L’ex compagna del Cavaliere ha sottolineato più volte come il Cavaliere abbia avuto un ruolo importante nella sua crescita personale: “Mi ha insegnato la vita e la politica ed è stato un grande esempio anche come padre”.