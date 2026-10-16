Francesca Pascale rifiutò il matrimonio con Silvio Berlusconi "per i 49 anni di differenza e i suoi 5 figli"

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Francesca Pascale ha rivelato di aver rifiutato una proposta di matrimonio da parte di Silvio Berlusconi, per via della differenza di età tra i due e dei cinque figli dell’ex presidente del Consiglio. Pascale ha anche criticato il leader di Forza Italia Antonio Tajani, chiedendogli di “fare un passo di lato” e di allargare il coordinamento del partito.

Francesca Pascale e la proposta di matrimonio di Berlusconi

Nelle anticipazioni della trasmissione di Rai 2 Storie al bivio week end, sono stati svelati alcuni dettagli dell’intervista di Francesca Pascale, ultima compagna di Silvio Berlusconi prima della sua morte.

“Silvio Berlusconi mi chiese di sposarlo, ma io non ci pensai nemmeno per un attimo. Avevamo 49 anni di differenza e lui aveva cinque splendidi figli da tutelare” ha rivelato Pascale.

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“Un figlio? Non ho mai sentito questa necessità. Mi bastava l’amore e oggi darei anni di vita per tornare a rivedere Silvio anche solo un giorno” ha poi proseguito.

Le critiche a Tajani

Pascale ha anche commentato la situazione di Forza Italia, partito fondato da Berlusconi e oggi guidato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Ha chiesto al vicepremier di fare “un passo di lato” dalla guida del partito: “D’altronde se un imprenditore vede che ha puntato su un manager che non fa risultato lo sostituisce” ha spiegato.

“Sono pronta a scendere in campo, ma non vedermi segretaria del partito, è pura utopia. Combatto nella società civile per l’inclusività e i diritti” ha poi concluso sull’argomento Pascale, aprendo quindi a un suo futuro più attivo in politica.

Arcore luogo della memoria di Berlusconi

Pascale aveva già ricordato di recente Berlusconi in occasione della ricorrenza di quello che sarebbe stato il suo novantesimo compleanno.

L’ultima compagna di Berlusconi ha proposto che Villa San Martino, la residenza di Berlusconi ad Arcore, sia aperta al pubblico per permettere alle persone di visitare la tomba dell’ex presidente del Consiglio.

”Si potrebbe trasformare Arcore in un luogo di memoria di Berlusconi” ha spiegato Pascale.